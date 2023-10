Sordo y Álvarez piden a Sánchez que se centre en la agenda social y ven "factible" su investidura

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han pedido este lunes al presidente del Gobierno en funciones y candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez, que la legislatura tenga como "vector central" la agenda social para abordar los "desafíos sociales y laborales" que afronta España.

En una comparecencia conjunta tras reunirse con Sánchez en Ferraz, en presencia de la también ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, los líderes sindicales han afirmado que ven "factible" un acuerdo de investidura que concite una mayoría parlamentaria para que la legislatura eche a andar con Pedro Sánchez como presidente y que lo haga "cuanto antes".

Los secretarios generales de CC.OO. y UGT han vuelto a situar como sus principales reivindicaciones abordar con el próximo Gobierno la reducción por ley de la jornada laboral y la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta que represente en cada momento al menos el 60% del salario medio; la reforma del tiempo parcial; el encarecimiento del despido improcedente y la revisión de las causas objetivas para despedir; una mejor regulación de las plataformas digitales; reducir la tasa de paro a un nivel "friccional" y ampliar la base fiscal del país para recaudar más y aumentar así la financiación de las políticas sociales.

Tanto Sordo como Álvarez han asegurado que han encontrado "predisposición" en Sánchez a su demanda de que la legislatura tenga como vector la agenda social. "Hemos visto una convicción clara en Pedro Sánchez de que la legislatura tiene que tener una amplísimo componente social", ha apuntado el líder de CC.OO., que ha añadido que han instado al candidato a la investidura a que la agenda social forme parte de las reuniones y de los contactos que va a mantener y que mantiene con las fuerzas políticas.

Los líderes sindicales han señalado que su intención no es que el posible acuerdo de Gobierno para investir a Sánchez recoja las demandas sindicales con "puntos y comas", sino que contemple compromisos programáticos o un guión de materias que, como en la anterior legislatura, luego se desarrollen en el marco del diálogo social.

"Ambiciosa" reforma fiscal

Para Sordo y Álvarez, la reforma del sistema de financiación autonómica es una materia "imposible" de disociar de la agenda social, porque en las autonomías están fundamentalmente las competencias sobre la enseñanza, la sanidad, los cuidados y la atención a la dependencia.

Los líderes sindical han defendido que abordar el debate territorial en España requiere, entre otras cosas, de una revisión "ambiciosa" de la política fiscal, que amplíe la base sobre la que se asienta.

"Abordar un debate sobre la financiación autonómica pendiente en España en un momento en el que algunas comunidades autónomas están en una dinámica de rebaja sistemática de los impuestos, en nuestra opinión es un error y por tanto tendríamos que ir en efecto a abordar ese debate de política fiscal y de mejor financiación de las entidades autónomas de nuestro país desde una perspectiva previa, la de que hay que incrementar la base fiscal en España", ha indicado Sordo.

El líder de CCOO ha añadido que éste es un elemento en el que los sindicatos van a ser "insistentes y persistentes" porque, de lo contrario, el debate territorial terminará "encallando". "Yo suelo poner el ejemplo de la toalla. Si hay que tapar un cuerpo con una toalla de 1,50 y se quiere tapar la cabeza, se destapan los pies. Y el debate territorial y de financiación territorial requiere que la toalla no mida 1,50 sino que mida cuanto menos 1,80 y esto es que nuestra política fiscal se asemeje a la media de la Unión Europea. Si no, será conflictivo", ha argumentado Sordo.

Seguir avanzando hacia la normalización en Cataluña sin "punitivismos"

Sobre una posible ley de amnistía a los presos del procés para que Sánchez logre la investidura, los dirigentes de CC.OO. y UGT han subrayado que no han abordado este tema en profundidad en su reunión con Sánchez y han reiterado su opinión de que el conflicto catalán no debe abordarse desde una perspectiva "ni principal ni exclusivamente penalista o punitivista" y que hay que seguir dando pasos hacia la normalización.

En este sentido y preguntado por el rechazo a la amnistía del presidente de ATA, Lorenzo Amor, y del exsecretario general de UGT Cándido Méndez, el actual líder de UGT ha criticado que "haya personas a las que la democracia les pone nerviosas".

"Creo sinceramente que España es un país que después de 50 años de democracia y casi lo mismo de Constitución no tiene por qué ir a posiciones extremas o pensar que se acaba el mundo porque haya una mayoría en el Congreso que tome medidas en el marco de la Constitución porque no podrá ser otro marco, que crea políticamente que son necesarias para que el país siga avanzando", ha dicho Álvarez.

Y respecto a las opiniones de Cándido Méndez sobre la amnistía, el dirigente de UGT ha dicho además: "Yo no me voy a dedicar a contestar a las opiniones de todos los afiliados de la UGT, cada uno tiene todo derecho del mundo a, usando su libertad sindical, tener las opiniones que quiera. La UGT tomó una decisión en el año 16 de elegir una dirección del sindicato, que por cierto es manifiesto que el señor Méndez no compartía, esa es la dirección consolidada hoy en el sindicato y las opiniones de la UGT sólo las da la dirección del sindicato, que son las que yo he dado".