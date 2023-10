Los sindicatos avisan del riesgo de un repunte de siniestralidad en parques eólicos

"Poner la seguridad delante de todo". Es lo que han pedido hoy UGT y CC. OO. en la tercera concentración de protesta que protagonizan esta semana contra el aumento en accidentes laborales mortales que alcanzan ya los 30 en Aragón en lo que va de año.

"Se agotan las palabras, pero es nuestra obligación mostrar la indignación y manifestarnos ante cada muerte en el trabajo que se produce", ha señalado Luis Clarimón, responsable de Seguridad y Salud en CC. OO. Aragón. "En este caso estamos aquí por el accidente que se ha cobrado la vida de un conductor en una instalación eólica", ha añadido.

Clarimón ha advertido de que "Aragón puede estar ante una verdadera avalancha de accidentes en este sector por las prisas que hay para acabar las plantas eólicas en enero de 2024". En este sentido, junto con UGT, ha reclamado "poner por delante la seguridad y la vida de la gente antes del beneficio económico que supone acabar o no estas instalaciones".

El responsable de Seguridad y Salud Laboral ha incidido sobre que "en este momento no hay grúas, no hay hormigoneras, no hay equipos y nos podemos encontrar ante esa verdadera avalancha de sinestralidad" ya que en enero de 2024 "se agota el plazo administrativo para que tengan acabados esos parques eólicos o fotovoltaicos, que tienen la licencia y tienen que acabar en ese plazo porque si no se quda el Ministerio con los avales y pueden tener problemas", ha explicado.

El año pasado, en el 2022, en todo el año, hubo 24 personas fallecidas en accidentes de trabajo. A día de hoy llevamos ya 30 y faltan 3 meses para que acabe el año, han constatado ambas centrales sindicales.

Clarimón ha abundado en que "la sirga de ayer no se tenía que haber roto: el trabajador no tenía que haber estado debajo de la trayectoria de caída de lo que sea que se haya caído" en relación a que "estas muertes en el trabajo son evitables". Y la administración, ha añadido "tiene que hacer que se cumpla la ley de prevención, que es una buena ley".

La técnica en Prevención de UGT Aragón, María José Salvo, ha insistido en que "la normativa es muy específica y si se cumple, no debería pasar ningún accidente" y ha puesto el ejemplo del semáforo: "en rojo te paras y en verde sigues" y ha destacado que "si todos cumplimos con esas normas, no debería haber accidentes". A expensas de que se aclare la investigación, "surgen dudas de cómo estaba la sirga, por qué se ha roto, si tenía mantenimiento preventivo, si la carga era la permitida, etc". Y ha recordado también "que las prisas no son buenas consejeras".