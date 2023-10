Ángel Alloza: “Las pymes están más preparadas para medir y proteger su reputación”

Doctor en Psicología, este experto en medición de la reputación de las empresas, considera que el mayor riesgo que las atenaza es no responder a las expectativas de accionistas, empleados, clientes, inversores y ciudadanos en general y saber que esas expectativas cambian. Perseguir un rol social y no solo económico, hacer una distribución equilibrada de la riqueza que crean, aplanar estructuras jerárquicas y ser sostenibles en el concepto más amplio del término son las recomendaciones que da.

¿Cuales son las mayores amenazas para gestionar la reputación en las empresas?La preocupación por la reputación nace hace más de 20 años a consecuencia de las grandes crisis que tuvieron empresas emblemáticas como Arthur Andersen a raíz del escándalo Enron o Parmalat que las hicieron casi desaparecer y de ahí surgió la preocupación por entender cómo es posible que eso ocurra. No responder a las expectativas de accionistas, empleados, clientes, inversores y ciudadanos en general y saber que esas expectativas cambian y lo que era razonable y aceptable en términos sociales hace unos años deja de serlo te puede hacer desaparecer. Las mayores amenazas para las empresas hoy en día es no tener el pulso cercano de lo realmente relevante para los ciudadanos. Por eso hay que seguir de cerca las expectativas. Lo hemos visto en el caso Rubiales con comportamientos inaceptables que en el pasado no habrían generado esta respuesta. La mejor forma de proteger la empresa es la escucha de los grupos de interés.

Que Saudi Telecom haya adquirido el 9,9% del capital de Telefónica ¿afecta a la marca?La gente ya tiene asimilado, en general, que estamos en un mundo global y que movimientos de este tipo de inversión de un lado a otro del mundo son cada vez más frecuentes, aunque a veces no nos enteremos. El juicio que se hace sobre este hecho es valorado de forma diferente en función de quién eres, si eres un consumidor, un inversor, la administración pública, el regulador, etc. Entonces, si me pregunta por la opinión pública, creo que este hecho no es relevante para ella porque sabe que las empresas se nutren para su funcionamiento normal de capital y atraerlo es positivo.