Las ventas de coches de gasolina suben un 37% en Zaragoza en plena escalada del carburante

Llenar el depósito sigue costando cada vez más caro. Lo notan los bolsillos de los consumidores y se ve en los surtidores de las gasolineras. La vuelta al cole de septiembre está siendo una de las más caras porque pese a que la inflación se encuentra muy lejos de la del año pasado (en torno al 2% frente al 10%), los precios de los alimentos o de la gasolina superan los de 2022. Atrás quedó el descuento de 20 céntimos por litro que tuvo que poner en marcha el Gobierno central tras el estallido de la guerra de Ucrania, pero los precios vuelven a acercarse a los 2 euros por litro en algunas estaciones.

La escalada se refleja en el precio del barril de petróleo Brent, el que se toma de referencia en Europa, que se encuentra en torno a los 95 dólares, "cuando en junio estaba a 74,51 dólares", apunta Pilar Soto, presidenta de la Asociación de estaciones de servicio de Aragón (Aesar).

Escalada del barril de Brent

"Lamentablemente los precios de los carburantes llevan 11 semanas de subidas. El precio del barril de Brent se ha disparado", añade. Este precio se traslada a los precios finales de los surtidores. "Durante todo el mes de septiembre el precio del barril de Brent ha superado todos los días los 90 dólares, lo que me parece una barbaridad", reconoce.

Detrás señala al impacto del recorte de producción mundial de crudo "impulsados por la OPEP ampliada y, sobre todo, liderados por Arabia Saudí". Todo ello en un periodo con mayor demanda por los meses de verano. "Esto supone que hay menos producción en el mundo y más demanda y que se disparen los precios", detalla.

En el mapa de precios de las gasolineras cada vez aparecen más monolitos con el litro de gasolina por encima de 1,8 euros el litro. Las estaciones más económicas bajan solo hasta 1,59 euros, en el caso de la provincia de Zaragoza, según el geoportal de hidrocarburos del Ministerio para la Transición Ecológica.

En gasóleo el precio más alto se queda en los 1,7 euros por litro en la provincia de Zaragoza, con la más barata en 1,5 euros.

Matriculaciones de gasolina al alza

En medio de este escenario, la gasolina viene ganando terreno al diésel en las matriculaciones de coches en lo que va de año. En el acumulado hasta agosto, en Zaragoza se han vendido un 37% de vehículos gasolina frente a un 7% de gasóleo. En Aragón se han matriculado 12.182 coches en lo que va de año, con datos hasta agosto, un 32% más respecto a los ocho primeros meses de 2022. De ellos, 4.553 han sido gasolina, un 15,5% más, mientras solo 1.124 han sido motor diésel, un 20,6% menos. Estos últimos se han visto superados por las ventas de híbridos, con un total de 2.930 matriculados, un 73% más.

"Agosto se ha apuntado un nuevo mes de crecimiento en las matriculaciones de vehículos en nuestro país y ya son ocho consecutivos, gracias en gran medida al buen comportamiento del canal de particulares que ha acaparado el 50% de todas las ventas", han señalado desde la patronal de concesionarios Faconauto en su valoración de los datos de agosto.

Las estaciones de servicio notan también mayor consumo de gasolina (un 6,5% hasta junio, sus últimos datos) y una reducción del consumo de diésel. Pese a ello, Soto recuerda que la mayoría de las ventas de las estaciones y del parque de vehículos español sigue estando formado por vehículos de gasoil.

Soto lo achaca en parte a que durante julio, agosto y septiembre "debido a la época estival, se coge mucho más el vehículo y hay mucha gente que tiene gasolina 95, ha habido muchos desplazamientos y a pesar de los precios llenan sus depósitos". A ello se une la curva ascendente de las ventas de híbridos, que combinan motores eléctricos y gasolina. Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto recordó sobre la evolución del mercado hasta agosto que "la asignatura pendiente en nuestro país es que los particulares compren más vehículos eléctricos", por lo que ha considerado "esencial" que continúen las ayudas a la compra ante los elevados precios actuales.

"A pesar de esta circunstancia no podemos olvidar que el carburante que todavía se vende más es el diésel", señala. Así, en el reparto de ventas de las estaciones de servicio españolas, casi el 80% de los carburantes que se venden son diésel debido al parque automovilístico total.

"No podemos olvidar que el diésel es algo más económico que las gasolinas y todavía está menos gravado con impuestos, por ahora", apunta.

Pese al empuje de las ventas en verano por los desplazamientos vacacionales, "comparadas las ventas de 2022 con 2023, el consumo general de combustible ha sido menor", advierte Soto. De ahí que mantenga que los precios altos no ayudan a su sector. "A las estaciones de servicio que somos pymes, ya que casi el 70% del sector lo somos, nos cuesta mucho más llenar los tanques de nuestras estaciones de servicio". Además, "los precios tan altos al sector de las estaciones de servicio pymes no nos viene nada bien ya que nuestro negocio es de volumen y los precios tan altos no nos favorecen porque se desincentiva el consumo". De ahí que espera "que esta situación cambie y podamos poner precios más razonables y competitivos".

