Una zaragozana se libera de las deudas de sus padres que lleva arrastrando diez años

Una joven de Zaragoza de 28 años ha conseguido liberarse de unos 226.000 euros de deudas que ha arrastrado desde que apenas tenía 18, generadas por sus padres. El juzgado de lo Mercantil número 2 de Zaragoza ha concedido el perdón de esta cuantía tras declararse en concurso de acreedores y solicitar la llamada exoneración del pasivo insatisfecho o segunda oportunidad.

La joven figuraba con sus padres y su hermano como titular de un préstamo hipotecario firmado ante notario en 2012, con el que se refinanciaron las deudas de sus progenitores tras un negocio fallido. Cuando estos tampoco pudieron hacer frente a la refinanciación un año después, el banco se dirigió contra los hijos para cobrar el dinero, lo que hizo que la joven estudiante se viera con 18 años y una deuda de 226.000 euros, que la ha perseguido durante una década.

Subasta de la vivienda

En 2014 se celebró una subasta con los bienes de la familia y varias fincas fueron adjudicadas por el 50% de su valor de tasación, por lo que la familia siguió debiendo al banco, la entidad aragonesa Caja Rural de Aragón (entonces Bantierra) la deuda restante, de alrededor de 226.000 euros, según reproduce el auto 579/2023 del citado juzgado, con fecha 14 de septiembre.

Al matrimonio le embargaron alrededor de siete inmuebles, entre la casa familiar y varias fincas, pero no se logró saldar del todo la deuda inicial de la refinanciación, que rondaba los 325.000 euros, según Irene Romea, abogada de la joven, del despacho Garovi. Su hermano también habría pedido la segunda oportunidad, pero está pendiente de que se dicte sentencia, según la abogada.

Esta deuda ha perseguido a la joven desde los 18 años. Le ha supuesto que "no ha podido desarrollarse a nivel personal ni profesional, ha estado en un fichero de morosos, le han embargado sus primeras nóminas, etc", ha enumerado Romea. El perdón que ha conseguido supone "quitar toda la deuda bancaria y que pueda volver a hacer su vida". La Caja Rural se encuentra en plazo para recurrir.

Requisitos para pedir la segunda oportunidad

En el caso de un concurso de acreedores en el que no hay bienes que liquidar (sin masa) como este, "el concursado podrá presentar ante el juez del concurso solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho", reproduce la sentencia. El auto reconoce que en este caso se dan todos los requisitos que debe cumplir un deudor para conseguir la segunda oportunidad como que debe tratarse de un deudor de buena fe. Además, los acreedores no se opusieron en el plazo previsto de diez días.

Así, el concurso de persona física que solicitó previamente "no fue calificado como culpable", no constan antecedentes penales, no se han incumplido los deberes de colaboración y de información respecto del juez del concurso y la administración concursal, la insolvencia del deudor ha sido causada "por infortunio y por causas o desdichas no previsibles", sin mediar dolo o culpa en la agravación de su estado de insolvencia, se enumera en el texto.

