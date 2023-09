La campaña de la Cebolla de Fuentes de Ebro concluye con un "balance positivo"

Las previsiones se han cumplido y la campaña de recolección de la cebolla de la denominación de origen Fuentes de Ebro ha concluido con una producción cercana a los 2,5 millones de kilos, una cantidad similar a la del año pasado pero en una superficie sustancialmente inferior.

"El balance es positivo, nuestro producto no es muy exigente en consumo de agua y no hemos tenido problemas de riego", apuntó a modo de resumen Jesús Berdusán, presidente de la DO, tras destacar que el calor no les ha pasado factura y que en su caso las afecciones por la sequía no son las mismas que en otros cultivos, más vulnerables ante la falta de precipitaciones. "El rendimiento por hectárea no ha sido malo", señaló asimismo el también propietario de Finca La Corona, la mayor productora de esta singular cebolla dulce, que desde 2010 tiene el sello de denominación de origen.

La campaña que acaba de finalizar se ha llevado a cabo en una superficie de unas 45 hectáreas, reseñó Berdusán, al hacer referencia al notable descenso de espacio productivo en comparación con el de 2022, que fue de unas 60 hectáreas. En junio, él mismo explicó a este diario que el problema que tuvieron para no repetir la cifra del año pasado es que no habían encontrado parcelas suficientes para producir todas las cebollas que hubiesen querido.

Unas 120 personas, indicó por otro lado el presidente de la DO, trabajaron a lo largo de los meses de julio y agosto en la recolección y en los almacenes para tener a punto un producto que ahora sale a mercados fundamentalmente nacionales, en los que destacan los puntos de venta en Zaragoza y en otros puntos de Aragón pero que también llega a consumidores de ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia.

La zona geográfica en la que se cultiva la Cebolla de Fuentes de Ebro con Denominación de Origen Protegida está localizada en la ribera del río Ginel y del río Ebro, área que abarca a los municipios de Fuentes, Mediana de Aragón, Osera de Ebro, Pina de Ebro, Quinto y Villafranca de Ebro. Integra a varios agricultores y tres empresas, La Corona, Agrofuentes y Jumosol.

Tras ser creada en 2010, la DOP Cebolla Fuentes de Ebro fue inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen de la Comisión Europea en 2013. Esta hortaliza se caracteriza por su color externo blanco-paja, capas internas blancas y su textura tierna y jugosa. Es una cebolla suave, digestiva, de escaso picor y con un leve retrogusto en boca.