Félix Gil, presidente del clúster Tecnara: "La inteligencia artificial lleva años, pero no estaba democratizada"

Félix Gil (Zaragoza, 1975) es ingeniero superior en Informática, con posgrado en Ingeniería de Organización Industrial y un MBA en Ciencias Aplicadas. Doctor en Economía y Gestión de las Organizaciones, ha desarrollado su carrera en compañías de varios sectores en España, Alemania e Inglaterra. Dirige la consultora tecnológica aragonesa Integra, donde trabaja desde 2005. Es presidente de Tecnara desde el pasado mes de abril.

¿Hasta qué punto?Estamos en una espiral de innovación y de creación de nuevas tecnologías tan grande que desgraciadamente no hay gente preparada en todo lo que se está llevando a cabo y necesitamos reciclarnos constantemente. Yo siempre lo cuento, soy un ingeniero informático de una era pre-internet, con eso lo he dicho todo. Mis estudios de ingeniería informática no voy a decir que no valgan, me dan unos fundamentos, pero si no hubiera seguido después un proceso de formación y de evolución de nada valdría.