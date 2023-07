Este es el supermercado que hace descuentos a los jubilados de más de 65 años y los requisitos

Una conocida cadena de supermercados francesa con mucha presencia en España ha querido beneficiar a los mayores de 65 años con descuentos en la cesta de la compra gracias a una tarjeta especial. La cadena es Carrefour, con su tarjeta +65, porque es consciente de los problemas que tiene este colectivo tan vulnerable para llegar a fin de mes en algunas ocasiones, ya que los gastos tan básicos como la comida han subido de precio de forma considerable.

Esta tarjeta es la favorita de muchos jubilados, ya que, además de las ventajas exclusivas que ofrece esta fidelización a los mayores de 65 años, se puede sumar a las demás que ya tienen por pertenecer al Club Carrefour, como el resto de clientes. Tienen descuentos en alimentación, en gasolineras Carrefour, en Cepsa, en seguros de coche y hogar o, incluso, un 8% en las facturas de luz y gas de TotalEnergies, un 5% en Iberdrola y un 5% en las ópticas de Alain Afflelou.

Qué descuentos tienen los jubilados en Carrefour



La tarjeta +65 de Carrefour tiene como objetivo que los jubilados disfruten de rebajas y de un ahorro considerable cada vez que realicen su compra, ahorrando el IVA en todos los productos frescos que compren. Lo mejor es que este descuento lo podrán ver en su tockey final de compra para que sepan en qué se han ahorrado más dinero. Y, los productos que están incluidos en esta oferta son:

Pescadería

Charcutería

Panadería

Carnicería

Fruta y verdura

Platos cocinados

Quesos y huevos

Pastelería

Cómo conseguir la tarjeta +65 de Carrefour



El procedimiento no puede ser más fácil, así que no existen muchas excusas para no sacarla. Para solicitarla solo tendrás que presentar el DNI o un documento que justifique la edad en la tienda más cercana a casa que tenga sección de atención al cliente. El proceso es rápido y totalmente gratuito, además, se le entregará la tarjeta de manera inmediata sin esperar a recibir nada por correo.

Aunque, también existe una vía más cómoda para quiénes la prefieran, la 'online'. a través de la sección "Club Carrefour" en la pestaña tarjetas. Una vez dentro, solo hay que rellenar los datos personales solicitados en el formulario y listo.