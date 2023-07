ADEA valora la "resiliencia" de la economía ante la incertidumbre geopolítica 

La resiliencia de la economía, la elevada incertidumbre en relación con la geopolítica y el endurecimiento de la política monetaria son tres de las principales conclusiones que obtenidas en el Indicador de Opinión la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) durante el primer semestre de 2023.

Los resultados del estudio, que recoge las impresiones de 242 directivos y ejecutivos acerca de diferentes aspectos relacionadas con la situación económica, han sido presentados este viernes en la sede del Grupo San Valero por el presidente de ADEA, Fernando Rodrigo, y la secretaria general, Diana Marchante.

Desde ADEA, el director ha resaltado que "la economía ha vuelto a sorprender por su resiliencia en los primeros meses del año" y que el control de la inflación, la contención salarial, la moderación de los márgenes empresariales o la reactivación del comercio internacional han sido algunos de los "factores que han contribuido a generar confianza".

En cuanto al acceso a la financiación, la encuesta ha reflejado el "endurecimiento" de los últimos meses, ya que, según Rodrigo, "el objetivo por parte del Banco Central Europeo de que la inflación vuelva a situarse en el 2 % y la subida de los tipos de interés de la zona euro ha llevado al tipo principal de refinanciación al 4 % y la facilidad del depósito al 3,5 %, niveles no vistos desde la crisis de Lehman Brothers de 2008".

Esta subida de tipos de interés "ha venido trasladándose paulatinamente a la economía a medida que se han ido revisando los créditos con tipo de interés variable, al tiempo que ha reducido la demanda de nuevos créditos, especialmente para la vivienda", ha valorado el director de ADEA.

Sin embargo, tal y como ha señalado Rodrigo, los últimos datos publicados "para la Eurozona, en junio del 5,6 %, y para España, del 1,9 %, hacen pensar que la subida de los tipos está tocando techo, máxime cuando los precios han reaccionado muy pronto a la baja porque habitualmente existe un retardo en su influencia sobre la actividad entre 18-24 meses".

Respecto a la inflación, el directivo ha incidido en que "se espera que siga reduciéndose a causa de la reversión de los precios de las materias primas, la reducción de los cuellos de botella, la revalorización del euro frente al dólar y el retardo en la influencia de las subidas de los tipos de interés".

"No hay que perder de vista otros factores que pueden hacer que los precios se resistan a caer, como las tensiones geopolíticas, la escasez de trabajadores en ciertos sectores o los riesgos aún latentes de una segunda ronda", ha explicado.

Además, Rodrigo ha puesto en valor el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que incluye recomendaciones de subidas, y ha remarcado la importancia de "aplaudir la moderación en el crecimiento de los márgenes empresariales que siguen por debajo de 2019".

En lo que se refiere al empleo, el presidente de los directivos aragoneses ha asegurado que "en los primeros seis meses se han creado más de 450.000 empleos, situando la cifra de afiliados a la Seguridad Social en cifras récord de casi 20,7 millones y con desempleo registrado por debajo de 2,7 millones, la cifra más baja desde 2008".

Los directivos también han opinado que la actividad económica "evoluciona mejor de lo esperado y no se esperan caídas en el volumen de ventas", además de destacar que "la economía española habría recuperado el nivel de PIB prepandemia a la altura del mes de abril".

La encuesta refleja que no se espera una mejoría en las ventas en el mercado interior debido a la pérdida del poder adquisitivo de las familias y al endurecimiento de las condiciones de financiación, mientras que sí habrá "oportunidades" para el sector exterior.

No obstante, desde ADEA han denunciado que las administraciones públicas no hayan aprovechado los "inesperados aumentos de ingresos públicos derivados de la inflación para reducir el déficit". "Fiar el ajuste de la deuda al crecimiento del PIB es una apuesta muy arriesgada y Europa no lo va a tolerar", ha subrayado el presidente.

Asimismo, acerca de la economía aragonesa, Rodrigo ha sostenido que "se esperan mejores perspectivas", más en concreto "si desaparecen los problemas de las cadenas de suministro en el sector del automóvil".