Verónica Pardos: "El mercado ahora requiere competencias"

La zaragozana de 21 años Verónica Pardos ha ganado el concurso ‘CEO por un mes’ 2023, una competición que la empresa de relaciones laborales Adecco realiza cada año con el objetivo de encontrar jóvenes talentos a nivel mundial. El vencedor acompaña al director delegado (CEO) de su país, en este caso, Iker Barricat, y lleva a cabo funciones típicas de este puesto. Además, entra en la dimensión global del concurso, con la oportunidad de acompañar al máximo dirigente de Adecco.

¿Qué le llevó a entrar en el concurso?

Vi el anuncio en LinkedIn y, simplemente, no me pude resistir. Soy una persona muy curiosa, que ve una oportunidad y no puede dejarla escapar. También pensaba que, al ser Adecco una empresa de recursos humanos, su proceso de selección podía enseñarme mucho.

¿Se veía preparada para un cargo como este?

Creo que no puedes sentirte preparado para esto. Soy una estudiante, tengo 21 años. Mi curiosidad me hacía tener muchas ganas, pero el miedo y el asombro ante lo que está por llegar es enorme. No sabía qué esperar. Es una experiencia en la que te ponen, sin manos, a ser CEO de una empresa referente en España. Me estoy centrando en aprender.

Pero aunque esté aprendiendo también tiene sus funciones, ¿en qué consisten?

La primera semana fue de formación, me enseñaron a qué se dedica Adecco. Estuve tres días en diferentes sedes, conociendo las líneas de negocio y, desde la segunda semana, acompaño a Iker Barricat a todos sus eventos, reuniones, comités… En muchas ocasiones me piden mi opinión: qué veo en los grupos de trabajo, en los comités… Estoy involucrada, aunque mi nivel de responsabilidades es mucho menor y más controlado que el de Iker. Pero acompaño al CEO en absolutamente todo.

Puede que incluso acabe acompañando a otro CEO más, ¿se ve ganadora de ‘CEO por un mes global’?

Es una segunda competición dentro de esta competición y, desde luego, estoy trabajando por ello e intentando hacerlo lo mejor posible. Aunque sí que es cierto que el inglés puede ser un impedimento porque, aunque mi nivel es muy bueno, hay ‘CEO’ de otros países que son nativos en inglés. Eso puede ser una desventaja. Además, estoy trabajando en el proceso porque es una experiencia incluso más única que esta, si puede, pero no quiero que pensar tanto en la competición de CEO global lo pague un poco la experiencia que estoy teniendo como CEO nacional.

¿Qué oportunidades laborales puede suponerle este trabajo?

Muchas, Adecco es una empresa que se dedica a esto: a gestionar personas y talentos. Como oportunidades laborales directas… todavía soy estudiante, así que no estoy pensando ya en el mercado laboral. Pero sí que estoy desarrollando unas competencias que creo que van a ser determinantes de cara a cualquier trabajo. Aquí estoy aprendiendo que se trabaja mucho por competencias que luego ellos buscan, porque el conocimiento teórico se puede aprender, pero esas habilidades de ejecución, de gestión del tiempo, de organización, de trabajar bajo presión, de flexibilidad… Estas son las cosas que creo que van a ser determinantes de cara a un posible futuro.

Ahora que está viendo cómo funciona Adecco, ¿piensa dedicarse a las relaciones laborales?

Las opciones que tengo son bastante abiertas y todavía no me he decidido, porque encuentro cosas que me interesan muy a menudo. Esa era una pregunta que ocupaba mi mente en segundo o tercero de carrera, pero ahora he llegado a un punto en el que lo que quiero durante la carrera es aprender lo máximo posible. Estoy haciendo prácticas, estoy tratando de descubrir que es aquello que me llama y a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida profesional. Las relaciones laborales es un posible futuro que no tenía tan en cuenta antes de entrar a estas prácticas, pero que me está encantando, por la parte humana y por el elemento social.

Pese a las tasas de paro actuales hay muchos puestos de trabajo sin cubrir, ¿a qué cree que puede deberse?

Creo que se debe a que estamos en un momento de transición. La transición tecnológica es patente a casi todos los niveles y en casi todos los sectores. Se está produciendo, según mi opinión, un desajuste entre la preparación teórica que recibimos y lo que el mercado requiere. El mercado requiere, como ya te he comentado, competencias y, ahora mismo, quizá la formación puramente teórica, aquella que carece de experiencia práctica, puede no ser lo que el mercado está demandando. Sin embargo, creo que es algo transitorio y que se cura con el tiempo, que poco a poco nos iremos dando cuenta cuando la tecnología se asiente y las generaciones tiendan a ser más digitales. Creo que esa diferencia se va a paliar, si no a desaparecer.

¿Qué papel puede tomar Adecco en esta transición?

Creo de veras que el papel que está tomando ya Adecco es realmente importante. Está ayudando con la flexibilidad que ahora se necesita y, además, está formando a los trabajadores. Adecco es mucho más de lo que habitualmente se conoce y tiene unas plataformas de formación que creo que pueden resultar diferenciales para paliar esta diferencia. Además, en estos últimos tiempos se está centrando mucho en los jóvenes, porque es una necesidad del mercado que ha reconocido, y está lanzando programas. Acaba de lanzar una plataforma que tiene una campaña entera dedicada a los jóvenes, precisamente siendo consciente de estas diferencias y estas necesidades que existen, intentando aportar. Es una referencia en el mercado.

El perfil

Verónica Pardos estudia el doble Grado en Derecho & Administración de Empresas en la Universidad de Zaragoza. Obtuvo el primer puesto en el concurso ‘CEO por un mes’ de Adecco después de un largo proceso de selección. Se define como una persona curiosa, con ganas de nuevos retos y de aprender todo lo posible. Es embajadora de Nova para la Universidad de Zaragoza y forma parte de su ‘Bright Future Program’.