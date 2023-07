Sordo desvincula a CC. OO. de "cualquier teoría conspiranoica y 'trumpista'" del voto por correo

El secretario general de CC. OO., Unai Sordo, ha desvinculado al sindicato de "cualquier teoría conspiranoica y 'trumpista'" que defienda que "se está queriendo condicionar el resultado o la participación electoral" del voto por correo.

En una entrevista en Radio Popular, Sordo ha aclarado que Regino Martín -quien advirtió de que el Gobierno "no parece estar encariñado con que la gente vaya a votar por correo"- en la actualidad "no tiene ningún cargo orgánico en Comisiones Obreras, aunque "lo ha tenido durante muchos años".

Por ello, ha querido dejar "tres cosas muy claras", la primera de ellas, según ha adelantado, es "poner en valor el trabajo de los empleados Correos", que son "los que van a garantizar" que el sufragio esté "esté en las urnas" el próximo 23 de julio.

"Yo tengo cada vez menos dudas en ese terreno, porque se va a hacer un trabajo muy importante, y el trabajo además está cogiendo velocidad crucero", ha manifestado.

Por otra parte, ha querido "desligar claramente" a CC. OO. "de cualquier teoría conspiranoica" sobre el voto por correo. "Algunas de las cosas que se están diciendo, como que hay una intencionalidad política para fomentar la abstención o que se está demorando la gestión del voto por correo para evitar que estos lleguen a las urnas, es 'trumpismo puro y duro", ha acusado.

Por ello, no solo ha advertido de que CC. OO. "no tiene nada que ver con esa teoría", sino "todo lo contrario", "se desmarca de ella" y la denuncia "cuando responsables políticos, o quien sea, la avalen mínimamente".

El secretario general de CC. OO., ha admitido que en Correos "había, y espero que se solucione y se esté solucionando ya, un problema de recursos humanos". "Había que contratar más plantilla y había que abrir más tiempo las oficinas para garantizar y para facilitar la gestión del voto por correo; y esta es una reivindicación estrictamente laboral que tiene todo su sentido, porque no es lo mismo que haya un millón de votos por correo a que haya dos y medio", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que "claro que hay que reivindicar ante la empresa que hubiera sido mucho más ágil a la hora de contratar más personas y a la hora de abrir más tiempo las oficinas que, necesariamente, van a tener que dar un sobreesfuerzo para gestionar esta enorme cantidad de votos por correo".

Unai Sordo ha añadido que "dicho esto", Comisiones Obreras "no tiene nada que ver con estas teorías 'trumpistas' de que, a través del voto por correo, se está queriendo condicionar el resultado o la participación electoral". "Además es una tontería como un piano, porque no sé yo en qué beneficiaría a los partidos del Gobierno bloquear el voto por correo, como si se supiera la orientación que va a tener ese voto por correo", ha apuntado.

Tras advertir de que "todo esto es absolutamente absurdo", ha recordado que "de absurdeces de estas" que se le han escuchado a Donald Trump, se acabó "asaltando el Capitolio".

El líder sindical ha llamado a "denunciar abiertamente" estas "teorías" y ha calificado de "escándalo" que "determinados políticos" afirmen "algunas cosas" sin "avalarlas de ninguna manera". "Porque, además, es arrojar una sombra de luz, no ya sobre un personaje o no, o sobre un presidente eventual de Correos o no, sino sobre el propio sistema democrático", ha precisado.

Unai Sordo ha criticado la posible "deslegitimación del sistema electoral o del sistema democrático" que en España es "absolutamente garantista y bastante ejemplar en el concierto internacional".

Tras mostrarse convencido de que "ni el voto por correo, ni el voto en urna" darán "problemas" este 23 de julio, ha reiterado la necesidad de que se refuercen "cuanto mejor y más rápido" las plantillas de Correos "y se garantice que va a haber tiempo de trabajo efectivo para poder gestionar bien dos millones y medio de votos, de los cuales, la mayoría ya se han gestionado".

"Cuanto antes se tomen esas medidas mejor; y sí creo que la empresa ha ido tarde, tampoco pasa nada por decir eso, pero insisto, eso es una reivindicación estrictamente laboral y hasta ahí CC. OO. claro que se siente concernida, claro, hay que meter más gente y tiene que estar más tiempo esto abierto", ha insistido. "Lo otro", para Sordo es "un disparate", por lo que ha reiterado que "para nada el sindicato está vinculado a esa teoría".