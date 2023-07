Santiago Niño-Becerra, economista: "La gente quiere salir, divertirse y ocio; quiere no pensar"

Santiago Niño-Becerra (Barcelona, 1951) es doctor en Economía y catedrático de Estructura Económica de la IQS School of Management de la Universidad Ramón Llull de Barcelona. El economista colabora con varios medios de comunicación y se convirtió desde la pasada crisis en un gurú mediático conocido por sus previsiones pesimistas sobre la situación económica.

Saltó a los medios con su libro 'El crash del 2010', en el que aseguraba que la crisis inmobiliaria y financiera de 2007 se veía venir hace tiempo; Le puso fecha de agotamiento al actual modelo capitalista en 'Capitalismo (1679-2065)' y el año pasado publicó 'Futuro, ¿qué futuro? Claves para sobrevivir más allá de la pandemia', editado por Ariel, hasta ahora su última obra.

Usted hablaba el pasado año de que se vivía ‘el último verano’, que los ciudadanos actuaban en modo ‘carpe diem’, para no ver la crisis profunda que se avecinaba. Finalmente no llegó la recesión que se esperaba y parece que esta volverá a ser una campaña turística de récord. ¿Qué ha pasado?

Han pasado básicamente dos cosas. La situación se sostuvo por parte de los gobiernos y la prueba la tenemos en que el consumo público ha subido mucho, y se produjo una recuperación del turismo muy fuerte. No entro en la calidad del turismo, pero llegó y está llegando mucho.

No parece que le resulte suficiente. ¿Qué factores le preocupan más de la evolución actual de la economía española?

La caída de la actividad industrial. Sin la industria, ¿a España qué le queda? Hay que ver el consumo público y el turismo, qué recorrido tienen. El ahorro acumulado en la pandemia está ahí, aunque el 60% lo tenían solo el 20% de las familias, pero este se ha gastado básicamente en compensar el incremento de precios y en ocio. En conjunto, el gasto en alimentación ha bajado. El consumo privado lleva dos trimestres bajando. La población quiere salir, divertirse, quiere ocio; quiere no pensar.

¿Estas ganas de salir se arrastran todavía desde el desconfinamiento de la pandemia de covid-19?

Sí, porque además se ha producido un incremento de precios muy fuerte. Como ha habido aumento puede que el gasto se mantenga, pero en realidad bajará porque la gente se irá menos días o más cerca. Lo que sucede es que así como el año pasado las previsiones de una caída de la actividad eran muy globales, este año se están centrando, no solo en España, por cosas concretas como el aumento de los tipos de interés. Este empezó a producirse el año pasado y ahora ya se ha visto que se tarda entre seis y ocho meses en ver su impacto. Ya se está viendo en la concesión de créditos hipotecarios. Mi opinión personal es que una de las razones por las que las elecciones se han adelantado, que tenían que haber sido en diciembre, al margen de estrategias electorales, es que Bruselas ha sugerido al Gobierno que España necesita un gobierno estable lo antes posible. Si son en julio, en septiembre ya tenemos un gobierno funcionando, sea cual sea.

"Las promesas electorales son papel mojado, las de unos y otros, porque la realidad se impone."



"Gane quien gane, las medidas que se van a tener que tomar a partir de septiembre van a ser tremendas"

​

​"Lo que se está viendo ahora del empleo no es real. Creo que la fotografía de la situación del empleo real la veremos en septiembre, cuando el turismo se reduzca, empiece a notarse el impacto del aumento de los tipos de interés y el ahorro producido en la pandemia haya desaparecido"

¿En septiembre la economía se encontrará en peor situación?

Estará muchísimo peor porque se va a tener que preparar el presupuesto del año que viene y los países van a tener que tomar medidas para reducir el déficit, si no a España ya le abrirían expediente por exceso de déficit. Gane quien gane las elecciones, estas medidas las va a tener que afrontar. Ya se está hablando de racionalización del gasto, evidentemente serán recortes, al margen de las promesas electorales.

No parece que estén pensando en ajustes los partidos políticos en la campaña electoral abierta de cara al próximo día 23.

No, pero ya se sabe que las promesas electorales son papel mojado, las de unos y otros, porque la realidad se impone. Gane quien gane, las medidas que se van a tener que tomar a partir de septiembre van a ser tremendas. Máxime deteriorándose la actividad industrial.

El empleo sigue resistiendo, según los datos de junio.

Sí, pero todo lo que se está viendo ahora del empleo no es real. Creo que la fotografía de la situación real la veremos en septiembre, cuando el turismo se reduzca, empiece a notarse el impacto del aumento de los tipos de interés y el ahorro producido en la pandemia haya desaparecido. A partir del verano el aumento de tipos puede ser más significativo y en países como Alemania hay una pérdida de producto interior bruto (PIB), la situación se complica. Otro tema del que no se está hablando es que los países de la OPEP Plus (que representa alrededor del 60% de la producción mundial) han decidido recortar barriles de petróleo entre agosto y diciembre, lo que va a tener un impacto en el precio de la energía. Teniendo en cuenta la dependencia de España, la situación no es muy optimista.

"Es un error garrafal aumentar los tipos de interés porque está perjudicando a las familias y a las pymes y España es un país de pymes. Una gran empresa tiene cintura para sortear estas situaciones pero una pyme está vendida."

El año pasado se esperaba también un crudo invierno con precios altos y restricciones por el gas pero no fue tan malo.

Ha ayudado que el impacto de los tipos de interés fue menor. Ahora también está aumentando el ahorro de las familias, que llegó a cotas bajísimas. Aumenta por el aumento de renta y por precaución.

¿Puede que los bancos centrales terminen pasándose al mantener las subidas de tipos de interés todavía más para contener la inflación que ya está en torno al 2%?

Me sorprende que unas autoridades monetarias dicen por un lado que el 4,25% es el tope máximo en el que se ha pensado, y a partir de ahí irá decreciendo, y otras que aún queda recorrido. Si queda y ponen por delante de la estabilidad al crecimiento, quiere decir que se espera una no bajada o aumento de la inflación. La subyacente sigue elevadísima (5%), se sitúa en el mismo nivel que estaba en junio y julio de 2022. Si la general ha bajado es porque el precio de la energía ha bajado mucho, pero si el recorte de la OPEP se materializa en agosto y tenemos un inverno no tan suave como el pasado habrá un aumento de la inflación y de la subyacente que lleva retraso de dos tres meses con la general. La inflación va a seguir hasta el 2025.

¿Qué plantea para bajar los precios sin seguir subiendo los tipos de interés?

Yo vengo diciendo que esta es una inflación de oferta. Es un error garrafal aumentar los tipos de interés porque está perjudicando a las familias y, fundamentalmente, a las pymes y España es un país de pymes. Una gran empresa tiene cintura para sortear estas situaciones pero una pyme está vendida. Para bajar la inflación hay que bajar el consumo, hubiera sido más correcto hacerlo subiendo lo tipos impositivos, como el IVA.

"Sigo siendo partidario de las hipotecas a tipo variable".



"Estoy convencido que en un horizonte a dos años volveremos a una situación del 1% de interés. Una situación sostenida en el tiempo si continuamos a un tipo del 4% o 4,5% supondría una absoluta catástrofe"

​

​"Durante el tiempo que los tipos sigan así va a haber familias y pymes que lo van a pasar muy mal".

¿Las familias pueden esperar más sustos por haber contratado hipotecas a tipo variable?

Sigo siendo partidario de las hipotecas a tipo variable. Estoy convencido de que en un horizonte a dos años volveremos a una situación del 1% de interés. Una situación sostenida en el tiempo si continuamos a un tipo del 4% o 4,5% supondría una absoluta catástrofe. Durante el tiempo que los tipos sigan así va a haber familias y pymes que lo van a pasar muy mal. Se hablaba de que a algunas familias este aumento les puede representar 3.100 euros al año por el pago de hipoteca, eso es mucho dinero. Pese a ello, no será ni parecido a lo ocurrido en 2008 y 2010. Entonces no es que subieran los tipos, sino que el gran problema fue el paro, que se disparó y se habían firmado hipotecas por unas cuotas elevadísimas.

Los datos de crecimiento del PIB van registrando menores crecimientos. ¿Estamos o entraremos en recesión o no?

En Alemania este debate lo han resuelto bien, esto de la recesión técnica, de que en teoría la caída de dos trimestres es recesión, académicamente está bien, pero en la práctica si creces un 0,1% y estás ahí, te encuentras prácticamente en recesión o una caída del 0,1% dos trimestres tampoco indica nada. Estamos un poco obsesionados por qué va a hacer el PIB. Hoy por hoy, un estancamiento es una recesión. Es mucho más significativo guiarse por índices como el de gestores de compras.

¿Le preocupa más que caiga la industria?

Mucho más que si el PIB sube una décimas.

Aragón es una de las comunidades autónomas más dependientes del sector automóvil. ¿Cómo ve la situación del sector? ¿Las inversiones en modelos eléctricos pueden recortar empleos?

La industria del automóvil está en transformación, depender en exceso del automóvil es muy complicado. El automóvil eléctrico tiene un 30% menos de piezas. Aquí hay un impacto directo sobre la industria auxiliar y en el mantenimiento. Un coche eléctrico no tiene mantenimiento. Esto va a tener un impacto directo sobre el empleo de la planta, la industria auxiliar y el mundo del automóvil como talleres mecánicos. La automoción genera el 12% del PIB de España por lo que va a haber afección.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.