Ramón Comellas, presidente de Circutor: “El mundo del futuro será eléctrico. Es cuestión de tiempo"

Ingeniero técnico industrial, Ramón Comellas empezó a fabricar transformadores con Ramón Pons ya cuando estudiaba. Apasionado de la electricidad, con este compañero creó en 1973, en plena crisis del petróleo, la empresa Circutor, en Terrassa, que vigila la calidad de la red eléctrica y fabrica cargadores para el coche enchufable. Con 83 años sigue al frente de una empresa, 100% de la familia Comellas, y en la que trabajan sus hijos Joan y Nuria.

Partidario de emplear más las energías renovables para acelerar la transición energética, este ingeniero está convencido de que la electrificación se acabará imponiendo como alternativa a los combustibles fósiles. Eso sí, pide a Europa que ponga de su parte algo más que regulación para avanzar hacia una red eléctrica compartida con muchas personas conectadas y autogestionable. Del vehículo enchufable, dice que acabará popularizándose como el teléfono móvil

¿Qué le falta a este país para dar un impulso más decidido hacia la descarbonización? Primero hay que convencernos todos de que lo necesitamos. Es indispensable, pero a veces cuando queremos hacerlo tropezamos con reglas extrañas y difíciles. Europa lo que más hace es regulación y a veces nos sobra. Tendrían que dar más facilidades. La electricidad renovable es barata, sencilla de fabricar, no tiene problemas. Solo uno y es que hay que producirla al mismo tiempo que se consume. No la podemos guardar, pero producirla es muy barato. A veces cuento la historia de que en el futuro las casas tendrán una batería, tan indispensable como es hoy la nevera, y cuando la electricidad esté barata la encenderán. Esta energía se ha vuelto algo que la gente podrá manejar y controlar. Hay horas del día en que nos sobra la energía fotovoltaica generada. No la podemos gastar. Por tanto, tenemos que intentar ser más efectivos en sistemas de control de la electricidad. Ya podemos hacerlo. No es un déficit tecnológico sino de voluntad.

En Circutor, la empresa que preside, han sido pioneros en desarrollar cargadores de alta potencia para el coche eléctrico.

Empezamos en 1973, año de fundación de la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), cuando decían que la energía se terminaba. Entonces este combustible pasó de 4 dólares a 16 en cuatro meses. Aquello sí fue un problema gordo. Y montamos la empresa para ayudar a nuestra gente a ser más eficientes en el uso de energía eléctrica porque estábamos convencidos de que se desperdiciaba mucha, ya hace 50 años. Y siempre hemos trabajado en eso y en la calidad de la red eléctrica, que en el fondo va muy ligada al ahorro energético. Después hemos entrado en el coche eléctrico, pero siempre nos hemos movido en el campo de aprovechar al máximo posible los recursos de la energía eléctrica para hacerla más eficiente. Finalmente, el mundo del futuro será eléctrico, tenemos que sacar toda la energía de las renovables e ir quitando los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas. A veces no nos damos cuenta pero la electricidad en los últimos años ha dado pasos tremebundos. Lo que ahora hacemos con las renovables, hace diez años no se podía, no porque no hubiera placas solares sino porque no había capacidad de controlarlas o conectarlas a internet. En Alemania hay ya más de dos millones de productores de electricidad mediante placas solares y todos están conectados a la red y eso es el futuro.