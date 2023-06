Domingo de rebajas en Zaragoza: "Hay que aprovechar los descuentos ahora que viene el verano"

Un flujo constante de familias en busca de esa oportunidad de comprar más barato para preparar el verano. Asi estaba hoy al mediodía el centro comercial de Puerto Venecia, animado pero sin aglomeraciones, con visitantes entrando y saliendo de las tiendas y otros sentados leyendo el periódico u hojeando el móvil aprovechando esas zonas de descanso interiores refrigeradas y a mucha mejor temperatura que en el exterior.

Algunos se paraban también a observar el modelo de Tesla negro con el capó abierto, ubicado en mitad de la galería, para mostrar a los curiosos cómo funciona un vehículo eléctrico. Pero la mayoría se afanaba en encontrar gangas de ropa sobre todo en Primark, H&M o Zara, tres de las marcas más concurridas.

"Un bañador es lo que venimos a buscar. Nos gusta Puerto Venecia porque comparado con las tienda de Lérida encuentras muchas más ofertas", decían dos jóvenes de 16 años, Eric Dolcet e Iker Mimbrera, que habían venido con sus padres a pasar el domingo en Zaragoza. "Venimos varias veces al año. Somos de centro comercial. Nos gusta", explicaban. "Tienes todo concentrado y es más fácil encontrar lo que vas buscando".

"Vivimos en Valdespartera y hemos quedado aquí con unos amigos para primero comprar y luego hacer el vermú", comentaba Miriam Plasencia que junto a su marido Raúl Rodríguez y sus dos hijos Héctor y Zoe, paseaban por este centro comercial de Zaragoza. "He comprado sandalias de agua para los pequeños en Primark y para mí me he cogido un bañador en Polinesia, la tienda de al lado. Apetece venir aquí porque encuentras de todo. Es un centro muy completo", decía.

Preparando ya el verano que pasan en Benicasim, Miriam añadía que "suelen venir a Puerto Venecia en verano porque se está muy bien, más fresco y también en invierno, por el frío, nos gusta darnos una vuelta". Además, "aprovecho las rebajas para comprar algo que necesito", confesaba.

"Sí se han adelantado las rebajas. Otros años eran en julio, pero mejor así", reconocía Tamara Marzo, que junto a su marido, Raúl Iranzo, y su hijo pequeño, acudieron a Puerto Venecia. "Siempre picas algo, sobre todo para el peque", afirmaba. "Aquí, encuentras un poco de todo, sin necesidad de desplazarte y también tienes restaurantes, así que aprovechamos para ir de tiendas, comprar a mejor precio lo que queda de temporada y disfrutar del domingo en familia", añadía.

Domingo de compras en Puerto Venecia. Francisco Jiménez

"Trabajando oyes muchos idiomas. Vienen franceses, italianos y también de otras comunidades autónomas", reconocía el joven Víctor Blasco, estudiante del grado de paisajismo, empleado durante el verano en Puerto Venecia. "Empecé el fin de semana pasado y ya todas las vacaciones. Así puedo ahorrar un poco y ayudar en casa", contaba.

Su labor es atender al público en el punto de información, indicarles donde están los cajeros automáticos o los lavabos y si es necesario cubrir a algun dependiente que está solo y necesita salir algún momento del establecimiento. "El sábado hubo menos visitantes, pero hoy se nota bastante más gente para ser domingo", añadía.

"Hay que aprovechar los descuentos ahora que viene el verano", apuntaba el informático David Hernández, que había venido junto a cuatro amigos desde Lérida a comprar a Puerto Venecia. "Allí no tenemos centro comercial y este de Zaragoza está muy bien", indicaba. En su caso venía a buscar ropa. "Luego iremos a comer y también queremos echar un vistazo por Ikea para comprar algo para casa". Está bien, valoraba, "que adelanten las rebajas, hay gente que ya ha cobrado la extra y así pueden gastar; con la inflación, todo está más caro y conviene mirar".