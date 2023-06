Olona afirma que "está trabajando" en ayudas por la sequía en Aragón

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, detalló este miércoles en La Almunia de Doña Godina que la convocatoria de créditos blandos para paliar los efectos de la sequía en el sector primario está en plena elaboración, aunque matizó que "es un desarrollo administrativo que tiene sus dificultades". "No se hace en una tarde", apostilló. Sí que defendió que a pesar de estar en funciones van a "seguir trabajando para dejarlo tan avanzado como se pueda".

Para argumentarlo, Olona puso como ejemplos la publicación hace varias semanas de la orden de flexibilización de las exigencias de la PAC para asegurar el cobro de las ayudas y destacó que la semana pasada salió la convocatoria de préstamos blandos para leñosos como el olivo y el almendro y para hortícolas. "Ha llevado cuatro o cinco meses de desarrollo", concretó el responsable del Departamento. En este sentido, pidió a los agricultores y ganaderos "tranquilidad" y que confíen en una "Administración competente, con rigor, profesionalidad y fiable".

Cuestionado por si la solución pasaba por ayudas más directas al sector, Olona sostuvo que estos créditos están pensados "para que puedan abordar la próxima campaña". A su juicio, al tener un coste financiero cero es una opción "muy ventajosa" y aseguró que "el balance es positivo, nos consta, porque nos los piden". Haciendo memoria, mencionó que tanto él mismo como el presidente de la DGA, Javier Lambán, aseguraron que no se descartaba ningún tipo de ayudas, incluidas las ayudas directas, para paliar los daños que está provocando la falta de lluvias y la escasa disponibilidad de reservas hídricas. Pero añadió un matiz. "Bueno, ahora ya no nos corresponde tomar decisiones políticas que no podemos tomar estando en funciones", confesó, al tiempo que asumió que "seguramente habrá que tomar medidas adicionales", puntualizó Olona.

Por otra parte y para alivio de los agricultores y ganaderos afectados por la sequía, la Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles el Real Decreto Ley con medidas por valor de 2.190 millones de euros para paliar los efectos de la sequía, que también incluye el descuento para jóvenes en el interrail europeo y medidas para proteger a los trabajadores de las olas de calor.

El decreto ley salió adelante con 58 a votos a favor, ninguno en contra y 11 abstenciones, tras un debate con críticas por parte de PP y Vox que tildaron la medida de escasa y electoralista, pero también de Podemos y ERC que echaron en falta medidas estructurales.

La norma contempla más de 636 millones de euros en ayudas directas a agricultores y ganaderos, que se complementan con medidas de apoyo de ámbito fiscal, financiero, socio-laboral, hidráulico y en el de la Política Agraria Común (PAC), hasta alcanzar los 784 millones en ayudas para este sector.

Durante su intervención en la Diputación Permanente del Congreso, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, defendió que todas las medidas que contempla dicho real decreto pretenden "la seguridad del aprovisionamiento alimentario y la continuidad de la actividad productiva".