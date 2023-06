Facua denuncia a 33 agencias inmobiliarias por cobrar a quienes buscan piso e incumplir así la Ley de Vivienda

La organización de consumidores Facua ha denunciado a 33 agencias inmobiliarias por vulnerar el precepto de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda que establece que no pueden cobrar por sus servicios a los usuarios que alquilen un piso a través de ellas, sino que deben hacerlo a los propietarios.

La asociación asegura que lleva recibiendo desde finales de mayo numerosas peticiones de consumidores para conocer sus derechos ante esta práctica irregular y para solicitar que denuncie a las agencias que la están cometiendo.

"Facua se encuentra realizando un rastreo del mercado inmobiliario en distintas ciudades para investigar, detectar y denunciar a aquellas inmobiliarias que estén incumpliendo la nueva normativa, por lo que anunciará nuevas denuncias en breve", ha subrayado la organización en un comunicado.

Por ahora, hasta 33 agencias han sido denunciadas por esta irregularidad, todas ellas situadas en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia o Palma de Mallorca.

La entrada en vigor, el pasado 26 de mayo, de la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, ha realizado una modificación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para que los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato sean a cargo del arrendador.

"Con esta modificación de la normativa, se pone fin a una práctica con la que las inmobiliarias no sólo cobran al arrendador por publicitar y enseñar su vivienda, sino también al inquilino. Con la nueva redacción de la ley, no cabe otra interpretación posible que la de que no se puede aplicar ningún cargo al arrendatario por el mero hecho de haberle enseñado el piso que acabe alquilando", concluye.