Casas de ensueño para pasar las vacaciones en la playa o en la montaña

Llega el verano y, con él, las vacaciones. Existen diferentes fórmulas para disfrutar de unos días en la costa o, si se prefiere un lugar más tranquilo y menos caluroso, la montaña. La más recurrente quizás sea el hotel -el buffet libre que no falte-, aunque cada vez es más común (y, en ocasiones, más económico) alquilar apartamentos o casas enteras para asegurarse unos días de paz.

De hecho, hay plataformas específicas para el uso y disfrute de aquellos que prefieran arrendar un apartamento concreto en cualquier época del año. Aparte de algunas típicas como Idealista, viene a la cabeza el nombre de Airbnb, donde con un poco de paciencia y aprovechando las opiniones de los usuarios pueden encontrarse inmuebles muy apetecibles. Además, gracias a los filtros, se pueden buscar casas con piscina, pisos o habitaciones individuales...

Comenzando este viaje por casas de ensueño para pasar el verano, hemos establecido Salou como destino para pasar 5 noches a mitad de julio. En este intervalo aparecen 883 alojamientos para arrendar, con 232 euros de media por noche. Entre las opciones disponibles, una por 123 euros la noche situada en un bonito complejo. Universal Holiday Centre es el 'anfitrión' de este piso situado en la calle Carles Buigas, recientemente reformado y completamente equipado. Es ideal para parejas, ya que tiene una habitación con una cama de matrimonio, un baño y, por si se prefiere un chapuzón más tranquilo, una piscina para adultos y otra infantil, además de un pequeño parque. Y además está cerca de Port Aventura.

Una casa de alquiler en Salou por 123 euros la noche. Airbnb / Universal Holiday Centre

Bonito apartamento cerca de la playa de Salou

También ideal para dos personas es otro apartamento listo para arrendar cerca de la playa y también de Port Aventura. En este caso serían 135 euros la noche. El alojamiento tiene una puntuación cercana a las 5 estrellas, con muy buenas opiniones y, a juzgar por las imágenes, se trata de una casa muy acogedora, con el espacio optimizado. Cuenta con terraza privada con vistas a Ferrari-Land y una piscina comunitaria. Una gran oportunidad para pasar unos días en una de las tierras preferidas de los aragoneses para sus vacaciones.

El apartamento en alquiler cerca de la playa de Salou. Airbnb / Marc

Una casa entera con piscina

Quizá la opción de un apartamento se quede corta. Para familias o grandes grupos de amigos, también está la posibilidad de alquilar casas enteras de cara al verano. ¿Qué mejor que buen tiempo, una piscina y una parcela de 700 metros cuadrados para disfrutar de las vacaciones?

Cogiendo como referencia las fechas anteriormente mencionadas, esta vez en la plataforma Renting del Idealista, se pueden encontrar varios alojamientos que más bien podrían ser propios de una película. En Calafell, se localiza una "preciosa" villa en alquiler. La única condición es que a lo largo de los meses de verano tiene que reservarse para, mínimo, 7 noches.

Ofrece una superficie de 200 m² construidos en una parcela de 750 m². Ubicada en una zona residencial muy tranquila, rodeada de verde, en una calle sin tráfico, y a 2 kilómetros aproximadamente de la playa. Dispone, además, de piscina privada con un amplio jardín que incluye zona de barbacoa y un bonito porche donde poder disfrutar de un desayuno con las relajantes vista de la zona. Asimismo, se distribuye en dos plantas. Nota: uno de los baños tiene una bañera jacuzzi. Un auténtico lujo para pasar unos días con los más allegados. Su precio por noche estaría en 242 euros, a los que habría que sumarle 100 euros por la limpieza.

La villa lista para ser alquilada en Calafell. Renting | Idealista.es

Casa de alquiler en los Pirineos franceses

No obstante, en verano no llueve a gusto de todos. Los fans acérrimos del calor pueden conformarse con un baño en la playa para sentirse a gusto con más de 30 grados de temperatura, pero hay quien no los puede soportar y quien opta por una estancia vacacional más fresca, como pueden ser las montañas.

Precisamente, en Renting también se puede encontrar una serie de casas "con encanto" en un complejo residencial en medio del campo, ubicadas a 500 metros de Llivia y 7 kms de Puigcerdà, en la Cerdaña. En mitad de los Pirineos. Estos hogares, situados en unos parajes de película, están pensadas para grupos de entre 6 y 10 personas, por lo que son perfectas para unas vacaciones en familia o amigos.

Tienen tres plantas y son de estilo ceretano, con exteriores de piedra e interiores de madera. Todas ellas con jardín privado y piscina comunitaria climatizada abierta en temporada, y también con grandes jardines comunes con árboles y césped. Asimismo, se encuentran cerca de las estaciones de esquí, tanto españolas como francesas. El precio, por cinco días de estancia, sería de 265 euros cada noche, a lo que habría que sumarle unos 100 euros por limpieza, toallas y ropa de cama.

Una casa de alquiler en la montaña, en los Pirineos. Renting | Idealista.es

