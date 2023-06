Andreas Schmitz: "España es más competitiva que otros países de Europa"

Andreas Schmitz es un ingeniero alemán con másters en escuelas de negocios que trabajó en otras empresas antes de entrar de lleno en el grupo familiar que fundó su bisabuelo en 1892. En 2002 abrió en Zaragoza la filial española de la multinacional, con una fábrica en Figueruelas que él dirigió durante tres años y medio. Después ocupó puestos de responsabilidad en Alemania y el Reino Unido y desde 2016 es el máximo responsable. El pasado jueves inauguró su nueva planta de Zaragoza. Andreas Schmitz confía en España, reconoce, quizás más que los propios españoles.

El grupo tiene ocho fábricas, pero Zaragoza debe ser especial para usted, ya que la abrió en 2002 y la impulsó desde entonces.

A mí siempre me gustaba España. Empecé a trabajar en Pamplona y me gustó el país. Montar una nueva planta en Zaragoza fue un proyecto muy bonito. Conozcó aquí a mucha gente, a muchos trabajadores los contraté yo cuando no teníamos ni siquiera una oficina. Es una oportunidad muy bonita que no consigues muchas veces en tu vida, empezar algo desde 0.