NO PUBLICA ! Alcanzado un preacuerdo en Pikolin que se someterá a votación de la plantilla

Tras un largo día de negociaciones en el SAMA dirección y comité de empresa llegaron antes de la medianoche a un principio de acuerdo que hoy se trasladará a la plantilla en asamblea general y que deberá ser sometido al refrendo de la misma, mediante una votación.

En el apartado económico, el preacurdo contempla una subida salarial del 4% este año, del 3% el que viene, otro 3% en 2025 y un 2,5% en 2026 con una cláusula de revisión salarial topada al 1% para cada uno de los años de vigencia que se consolidará en tablas.

Además el preacuerdo entre las partes incluye que se realizarán contratos de relevo a las 7 personas trabajadoras de fábrica afectadas este año y los años sucesivos si no cambian las condiciones en la industria manufacturera.

En cuanto a calendarío, se establece que el primer turno de vacaciones de la fábrica se iniciará el 1 de julio a partir de 2024.

Para al personal de oficinas, el preacuerdo señala que a partir de la firma del convenio no prestarán sus servicios los viernes por la tarde excepto los departamentos de C.S.C y Routing. Éste ultimo tendrá los viernes tarde en las msmas condiciones que el C.S.C (50% de los viernes). Ambos departamentos tendrán teletrabajo todos los viernes que tengan jornada completa, es decir los que no salgan a las 14.

Estos son los principales puntos del preacuerdo que el comité de empresa trasladará hoy a los trabajadores en la fábrica de Pikolin en Plaza para que conozcan el detalle y puedan valorarlo antes de ser sometido a votación.

Del refrendo o no de la plantilla dependerá que salga adelante o no este principio de acuerdo y hasta entonces no se desconvocarán los días de huelga previstos para la próxima semana.

El presidente del comité, Pedro Bielsa, de OSTA consideró el acuerdo alcanzado como "muy bueno" sobre todo por la subida salarial pactada y la prejubilaciones con contrato de reclevo, pero recordó que la plantilla tendrá la última palabra. Reconoció que algunas reivindicaciones como la del teletrabajo no han podico acordarse, pero que en la negociación ambas partes asumen cesiones.

Desde Pikolin subrayaron que "la empresa ha hecho un gran esfuerzo para alcanzar ete esfuerzo que pensamos que response a las demandas planteadas por la parte sindical al tiempo que garantiza las condiciones necesarias para no comprometer el crecimiento de la compañía". Y añadieron que "el diálogo, la responsablidad y el compromiso con el futuro de Pikolin han hecho posible este acuerdo".