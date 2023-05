Encontrar trabajo a los 50 años: "Jamás pensé que me harían un contrato indefinido"

Cuatro de cada 10 personas paradas en Aragón supera el año de búsqueda activa de empleo y el 25% acumula más de dos años sin encontrar trabajo. Así lo apunta la Fundación Adecco, que recuerda que esta cronificación del desempleo afecta más intensamente a mayores de 45 años o personas con discapacidad.

Según sus datos, en la Comunidad se contabilizan 23.200 parados que superan los 45. De ellos, se estima que en torno al 54% es desempleado de larga duración, es decir, más de un año sin encontrar trabajo. "Muchos lo pierden tras años en la misma empresa o tras largos periodos de inactividad, por lo que se enfrentan a un mercado laboral desconocido que ha ido evolucionando en cuanto a canales, puesta en valor de competencias, etc. Esto provoca que el empleo buscado tarde más en llegar ya que deben familiarizarse con la situación actual", explica esta entidad, como una de las razones que subyace tras esta realidad.

Asimismo, alude a "tics históricos y culturales" que dan lugar a "discriminación por edad" en los procesos de selección. "Se trata de creencias obsoletas que asocian al mayor de 45 años con un profesional en declive, sin competencias digitales, menos flexibles o cuyas exigencias salariales serán superiores", advierte.

El secretario general del sindicato OSTA, David Lázaro, señala que uno de los problemas (a la hora de alcanzar igualdad de oportunidades) es que la mayoría del colectivo en paro de más de 50 son personas sin cualificar. "Las empresas apuestan por contratar a gente más joven porque digitalmente están muy lejos de las de 30 y, además, tienen una vida laboral de menos recorrido", asegura. De ahí que reclame un plan de formación "mucho más ambicioso" para ellos.

Este sindicato también habla de un problema de "visión empresarial". "A la vez que se ha interiorizado que se tiene que alargar la edad de jubilación, el mismo mercado laboral expulsa a la gente mayor. Lo que dice la CEOE choca con lo que hacen las compañías", remarca.

En medio de este complicado panorama laboral también hay motivos para la esperanza. Es el caso de María Antonieta Osorio, que con 50 años, ha encontrado trabajo este 2023 tras una década inactiva por motivos de salud. "Tengo una discapacidad del 46% (sin paga) por depresión y ataques de pánico. Han sido años muy duros, de estar en casa e intentar cuidar a mi hija. Pensé que no iba a salir y, al final, lo conseguí", comenta contenta esta portuguesa afincada desde hace 32 años en Barbastro.

Fue a finales de diciembre cuando empezó a buscar empleo y hace tres meses acudió a la asociación Somontano Social de la localidad oscense, enfocada en la inclusión laboral y social de las personas con discapacidad. Ahí le proporcionaron un puesto de limpiadora en una de sus empresas. "Vi que era capaz y me pusieron en contacto con Adecco (donde se formó en ese sector). También me enseñaron a hacer un currículum, a prepararme para una entrevista... Lo que es la vida laboral hoy en día", informa.

"Estaba segura de que iba a encadenar contratos. Que me haya hecho un contrato indefinido es una tranquilidad y un alivio muy grande"

Desde hace un mes, trabaja en el servicio de limpieza en el hospital de Barbastro, en horario de tardes y con contrato indefinido. "Jamás pensé que me harían un contrato indefinido con 50 años. Estaba segura de que me iba a pasar como a otras personas que conozco: ir encadenando contratos por bajas, vacaciones... Ha supuesto una tranquilidad y un alivio muy grande saber que voy a poder llegar a fin de mes. Que estoy sola, pero tengo un empleo y no tengo que depender de nadie", añade.

Según la Fundación Adecco, en Aragón se contabilizan 2.522 personas con discapacidad inscritas como demandantes de empleo y alrededor del 60% son de larga duración.

D. F., tres años sin empleo: "Mi situación es dramática. Se acabó el paro y solo he trabajado días sueltos"

La vida laboral del zaragozano D. F., de 45 años, se truncó en 2020 después de llevar casi dos décadas trabajando como chófer de autobús y camión. En ese sector se veía jubilándose, pero le diagnosticaron apnea del sueño, lo que le incapacita para ese empleo.

"Estuve año y medio de baja. Después llegó la pandemia, la empresa hizo un ERTE y, posteriormente, me despidieron. No querían arriesgarse a que trabajara (con esa enfermedad) y me pagaron la indemnización que me correspondía. Comprendo que no soy apto para el puesto que desempeñaba; pero lo que no entiendo es que no me dieran una incapacidad", sostiene.

Su día a día es consultar las ofertas del Inaem y las que se publicitan en las redes, pero rara vez encuentra algo que le encaje. "Y cuando hay algo, nunca me cogen. La única opción que me queda es una fábrica, pero entre que no doy el rendimiento que quieren (las compañías buscan gente más joven), no tengo experiencia, más mi enfermedad.... Es un conjunto de cosas que se hacen una montaña", se lamenta, al tiempo que define su situación como "dramática". "Se acabó el paro y no tengo ningún ingreso más que una ayuda (de casi 400 euros) de la Cruz Roja. Con eso vivo. Si fuera para mí, mal; pero tengo dos hijos (que están a cargo de su ex mujer)", explica.

"La única opción que me queda es una fábrica, pero entre que no doy el rendimiento que quieren (las compañías buscan gente más joven), no tengo experiencia, más mi enfermedad.... Es un conjunto de cosas que se hacen una montaña"

En estos tres años solo ha trabajado días sueltos en fábricas, con unas condiciones económicas que tacha de "deplorables". "A partir de los 40 años sin experiencia es muy complicado entrar en ningún lado; por no decir imposible", destaca este zaragozano, que reclama a las administraciones más cursos de formación y "más oportunidades" laborales para este colectivo.

M. M., encadenando contratos: "Voy a cumplir 57 años y lo que me preocupa es si llegaré a 37 de cotización"

Tras acabar la mili, entró en una empresa del sector del cartonaje y allí permaneció 11 años, hasta que esta cerró. Desde entonces, M. M. ha ido encadenando contratos temporales (por lo general, de seis meses y un año de duración) en el mundo de la logística y lo que desearía es poder trabajar los últimos años de vida laboral que le quedan en una misma compañía. "Y no tener que estar andando a salto de mata", dice.

A pesar de que su situación no es la ideal, este aragonés no se queja. "Hay gente peor que yo. No tengo hipoteca (vive en la casa familiar) ni hijos", observa. Tampoco le pone peros a "enganchar" donde sea con tal de estar empleado: este mes ha empezado en una empresa cárnica, en el área de producción. "Envasando embutidos. Llevo varios años fuera de la logística (ha trabajado de repartidor y mozo de almacén, sobre todo). Me llamaron desde Adecco informándome de que había esta posibilidad de incorporación; llevaba un mes sin trabajo. El contrato es de tres meses y, si va bien la cosa, me han dicho que será para quedarme", indica.

Para él, más que estar parado (el máximo de tiempo que ha estado han sido 9 meses) lo que le preocupa es asegurarse su jubilación. "Voy a cumplir 57 y tengo 30 años de cotización. No he conseguido cotizar seguido y no sé si llegaré a los 37. Aunque, tal y como están las pensiones, no sé si me llegará....", comenta.

En cuanto a las oportunidades del mercado laboral para personas mayores, explica que las empresas lo que quieren es gente joven y con experiencia. "En algunos trabajos con 50 años a lo mejor te cuesta coger el ritmo; no es lo mismo aprender un oficio con 22", dice. Y apunta a otro hándicap al que se enfrenta este colectivo: la falta de destrezas digitales. "Casi todo es por internet y a veces cuesta un poco si no lo has aprendido de pequeño", concluye.

