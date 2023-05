«La inflación está castigando más al autónomo que al asalariado»

¿Qué efectos está teniendo en los autónomos el nuevo sistema de cotización?Con lo que habíamos pactado, todo aquel que tuviera rendimientos netos por debajo de 22.000 euros iba a cotizar igual o menos. En España, el rendimiento medio neto declarado es de 17.000 euros, con lo que el 70% de autónomos con el nuevo sistema iba a quedarse igual. En la actualidad, hay pocos autónomos que estén comunicando la previsión de ingresos a Hacienda -no hay obligación de hacerlo- y lo que recomendaría a aquellos con rendimientos netos bajos que lo comuniquen para pagar menos cotización y al resto que esperen. ATA llegó a un acuerdo con el Gobierno que éste ha roto unilateralmente, al incrementar por encima del 8% desde comienzos de año la base mínima, lo que ha supuesto un incremento de las cotizaciones, algo que no había pactado con nosotros. Y, por otro lado, con la reforma de pensiones, acordamos un MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) del 0,6% que de forma unilateral también ha subido al 1,2%. Por tanto ese acuerdo está roto. Y la ansiada recuperación tras la covid no ha llegado al autónomo.

¿Esta crisis de precios está castigando más a los autónomos?Indudablemente la inflación está castigando a los autónomos más que a los asalariados. Somos ciudadanos como los demás que tenemos que pagar la cesta de la compra y la hipoteca de la casa, pero también la del local en que trabajamos. Así que el autónomo afronta una doble subida, la del domicilio y la del local, en pago del alquiler o de intereses de ambos. Está siendo duro. Por eso hay 11 comunidades, entre ellas Aragón, con pérdida de autónomos, 1.000 el pasado año en esta Comunidad, tres al día, y eso no es bueno. Solo crecen en autónomos las seis comunidades más ligadas al turismo y la hostelería.

En esa pérdida de autónomos, ¿cuentan los falsos autónomos, como dice la DGA?Le diría al Gobierno de Aragón que mire bien los datos. Cuando en el último año se han perdido 655 autónomos en el comercio, la verdad es que no conozco que ninguno de ellos sea un falso autónomo. Tampoco a los 251 que se han dado de baja en la agricultura. Lo mismo sucede con los 227 autónomos que ha perdido la industria en Aragón. No sé de ningún taller mecánico ni nave industrial que se cierre por ser falso autónomo. En hostelería se han perdido 32; en construcción, 91. No sé si en estos sectores habría algún falso autónomo. Pero la mayoría de los que ha perdido Aragón no lo son. Tal vez la situación de despoblación y abandono del medio rural tenga que ver con los cierres de actividad y pérdida de autónomos, pero no con el tema de falsos autónomos, que por otra parte, es fácil saber donde se concentran.

En cualquier caso, ¿a ATA le preocupan los falsos autónomos en el transporte con las falsas cooperativas u otros sectores?El falso autónomo no deja de ser una forma encubierta de un trabajo asalariado que desde luego hace una competencia desleal a todas las empresas. Pero para eso está la Inspección de Trabajo. Ahora bien, en España hay 3.300.000 autónomos y solo 155.000, según la EPA, el 5%, trabaja en exclusiva para una sola empresa y habría que ver cuales de ellos podrían ser falsos autónomos. Es un reducto muy concentrado y es fácil saber donde están. Yo en los años 90 he trabajado en exclusiva para una sola empresa y no era falso autónomo sino agente comercial.

¿Piensa que micropymes y autónomos podrán cumplir con sus empleados la subida salarial firmada en el AENC, del 4% este año, como vicepresidente de CEOE?El acuerdo pactado no es ley, es una recomendación, pero estoy convencido de que nuestros negociadores, en más de 4.500 mesas, la inmensa mayoría lo acatarán. Que el Gobierno nos de lecciones. El AENC firmado recoge subidas salariales por encima de las del sector público.

¿Hasta cuándo ciudadanos y autónomos tendrán que sufrir estos elevados precios, sobre todo en la cesta de la compra?Antes era por la guerra de Ucrania. Pero ahora no solo vamos a depender de eso sino de cómo evolucione esta sequía y sus consecuencias. Si la campaña de aceite de oliva no va bien veremos a ver dónde llega el precio de este producto. Se ha juntado todo. La previsión de inflación era que se moderase mucho este año y el que viene. Esperemos que no llegue nadie a estropearlo. Y ojalá la lluvia que está cayendo, que es como si lloviese dinero, tenga efecto. Vamos a ver.

¿Volveremos a ver los precios de antes en fruta y verdura y carnes y pescados?Metí la pata cuando llegó el diésel a 2 euros y dije que era difícil que bajara de 1,8 euros porque sí lo ha hecho. Ahora no me atrevo a hacer previsiones. Lo que pido es que tengamos precios que permitan al agricultor ganarse la vida y al consumidor poder comprar.

Ante la incertidumbre del momento actual, ¿qué es lo que más le preocupa?La caída en el consumo privado. Es cierto que está habiendo un crecimiento en turismo y exportaciones, pero la subida de tipos de interés y el incremento de las hipotecas suponen trabas a ese crecimiento porque el ahorro de los españoles está bajando. Por la inflación se ven obligados a gastar mas y pagar más por las hipotecas. Es un lastre para muchas familias y un lastre para el consumo en general.