Pedro Cornejo, Mentes Expertas: "Perdemos el foco en esta vida de vivir tan acelerados"

Para empezar, una duda sobre su nombre, ¿Pedro o Perico?

Perico. Lo llevaba muy mal de pequeño, pero ahora si me dicen Pedro por la calle, no me vuelvo. (sonríe).

Este miércoles llenó la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza con la conferencia que organizó del formador Victor Küppers, una de las Mentes Expertas de su organización. ¿Cómo nació su empresa?

Mentes Expertas nace hace 10 años. Lo creé con mi mujer, Marina Zambrana. Ninguno teníamos que ver con el mundo de las conferencias. Veníamos de la empresa y decidimos crear algo que no existía. Nos planteamos por qué no puedes ir tú con tu hijo o pareja a ver una conferencia motivacional, que en el ámbito profesional existe y con mucho éxito. Ponentes como Victor Küppers llevan 30 años haciendo conferencias, lo que no existía era hacerlo en abierto.

Lo que le llama la atención al público es que personas que puedes tener mitificadas son seres humanos con tus mismos problemas.

¿Su lista de ponentes se puede definir como de ‘gurús’ o actualmente serían ‘influencers’?

Odio esa expresión de gurú. Victor Küppers, Emilio Duró, Marian Rojas o Luis Galindo son ‘speakers’, oradores, unos grandes comunicadores. No les gusta tampoco la definicón de ‘coach’, que es entrenador y requiere un proceso de aprendizaje con seguimiento. Tampoco son ‘influencers’.

¿Qué les llevó a reorientar su carrera, la suya centrada en el área comercial y en la formación la de su mujer?

Hubo un clic, aunque Marina el clic lo tiene de serie. Se levanta siempre contenta, positiva, canta. Su madre es igual.

Lo dice como si ser positivo fuera algo genético.

Sí, hay personas positivas. No es la felicidad banal de ser feliz 24 horas al día, pero es intentar pensar en qué cosas buenas tienes. La psicología positiva en la Universidad de Harvard es la más demandada.

¿A usted le cuesta más conseguirlo?

A mí me hacen falta dos cafés por la mañana para empezar a ser persona. A veces me apabulla la gente tan activa. Todo empezó porque Marina me compró una entrada para una sesión de motivación, porque entonces estaba un poco quemado en el trabajo.

¿Y usted creía que le podrían ayudar este tipo de conferencias motivacionales?

No quería ir. Me llevaron arrastrando a la primera. Con 44 años pensaba que había visto todo. Soy bastante escéptico. Era una conferencia de Emilio Duró. Casi todo lo que contó ya lo sabía porque lo había escuchado de mi padre y mi abuelo, pero no me había planteado si lo hacía. Hubo una frase demoledora, decía que todos somos simpáticos con los desconocidos y las malas formas las dejamos para los que están en casa. Perdemos el foco en esta vida de vivir tan acelerados.

Entonces, ¿se puede decir que una conferencia le cambió la vida?

No te cambia la vida una conferencia. Te tiene que hacer clic y tú tienes que decidir si quieres hacer cambios, de pareja, de trabajo o dejar a ese amigo que es tóxico.

En el momento actual donde hay muchas personas preocupadas por la subida de los precios, de las hipotecas parece más difícil atreverse con cambios.

Nosotros no podemos intentar cambiar el mundo, por ejemplo que Putin invada Ucrania, pero no podemos vivir con miedo. Vivimos en una sociedad que ha vuelto a coger el testigo del miedo.

¿Qué propone?

Cuidar a tus seres queridos. Dedicarles tiempo de calidad. No estar atendiendo a tu hijo y con el ordenador estar abriendo mensajes de la empresa. Vivimos en un tiempo malísimo, pero necesitamos escuchar mensajes de por qué hacer cambios es importante para ti. Siempre hay luz al final del túnel. No puedes dejar que te roben la esperanza.

¿La pandemia de covid nos ha cambiado?

Nos ha igualado a todos. Ha sido una lección para la sociedad. La covid no ha entendido de fortunas ni famosos.

Otro cambio en los últimos años ha sido la aparición de las redes sociales. ¿Sacan lo peor de las personas?

En las redes sociales se hace demasiado daño, hay muchos ‘haters’ desde el anonimato y con muy mala sangre.

Un consejo de los que se aplique a sí mismo.

Tengo días en que me comería el mundo y hay días en que el mundo me devora. Cuando el mundo te devora el mensaje es intentar ver lo que tienes bueno en la vida porque solo vivimos una.