Lorenzo Amor: "Aragón está perdiendo autónomos, tres al día de media en 2022"

"Aragón está entre las 11 comunidades que están perdiendo autónomos". Así lo ha señalado Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, al acudir a Zaragoza a la asamblea regional de esta organización. "Aragón es una de ellas con la pérdida de más de mil autónomos el último año a razón de tres al día y con 2.700 menos desde abril de 2019".

Amor ha denunciado que Aragón " ha bajado por primera vez de la barrera de 100.000 autónomos" y ha explicado que en esta pérdida de tejido empresarial "influyen varios factores como que de momento muchos autónomos se están viendo afectados por la caída del consumo privado en nuestro país" y por la subida de tipos que hace que "se estén incrementando las hipotecas no solo de sus viviendas sino del local que tienen alquilado para realizar su trabajo".

Es más, ha dicho Amor, "uno de cada cinco autonomos que ejercen su actividad van hoy a su trabajo sabiendo que van a gastar más de los que ingresan".

El presidente de ATA ha agradecido a la que hasta ahora era presidenta de esta asociación en Aragón, Mayte Mazuelas, el trabajo realizado durante 16 años, "en el que se ha dejado incluso la salud", ha manifestado, y ha animado a su sucesor, Jorge Serrano, con "una tarea imporante por delante" a seguir contando con el apoyo de la Federación a nivel nacional y de Mazuelas, que seguirá como vicepresidenta de ATA en España.

"Celebro escuchar que hay beneficios empresariales, pero no sé donde", ha dicho Amor, en voz alta. "Que se lo digan a los 20.000 autónomos del comercio que han cerrado en España o a los 655 de este sector que lo han hecho en Aragón o los 255 del sector de agricultura y 3.000 que han cerrado en toda España", ha añadido Amor en Zaragoza. Y se han perdido 240 en industria en Aragón.

"No voy a negar que haya empresas del Ibex 35 que tengan que dar beneicios para contentar a sus accionistas pero eso no es realidad en la mayoría del tejido empresarial, que conforman los autónomos", ha recalcado, poniendo en valor el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). "Trabajamos por mantener la actividad. Decir lo contrario es tan falso como acusarnos de que no queriamos subir salarios cuando acabamos de firmar un acuerdo salarial pactado para tres años, con un incremento salarial, del 4% este, superior al del sector público".

Aunque Amor ha reconocido que algunos autónomos podrán seguir este AENC y subir salarios y otros no, ha sacado pecho de que en su propia empresa ya subió los sueldos un 4% antes de que se alcanzase este acuerdo. Ha reconocido que la actividad económica ha crecido un 13% pero en contrapartida, los gastos le han subido al autónomo un 30%.

Por eso, ha destacado Amor, "hay que ayudar al autónomo" y, en este sentido, ha pedido al Gobierno la reducción de los rendimientos profesionales del 15% al 10% para que los autónomos no tengan que financiar al Estado. Y ha pedido a Sánchez que demuestre su voluntad de apoyar al autónomo aprobando esta rebaja en el próximo Consejo de Gobierno.

"Eliminar trabas burocráticas"

Jorge Serrano, único candidato que se ha presentado a relevar a Mayte Mazuelas tras 16 años al frente de ATA Aragón, ha dicho que sus objetivos son "dignificar la figura del autónomo, bastante vapuleada", que tenga más posibilidades de formación y que se sienta acompañado e informado de todo lo que afecta al autónomo.

Ha avanzado también su intención de tender más puentes con la Administración para que elimine trabas burocráticas a todos aquellos que quieran crear y vivir de su propìo negocio y también para que tengan menor presión fiscal.

Comprometido a trabajar por el autónomo, ha confesado que él lo es desde 1994 como transportista y que defenderá los intereses de este sector, con una atomizacion muy grande ya que "el 92% de autónomos tiene menos de cinco vehículos y la mayor parte son autopatronos, es decir, una persona un camión" tras unos años muy difíciles, y también los de otros sectores muy castigados como el del pequeño comercio o el del campo. "Es verdad que los autónomos llevamos todo a cuestas", ha añadido.

"La asinatura pendiente más apoyo para el autónomo"

Mayte Mazuelas, que deja el cargo de presidenta de ATA Aragón, pero seguirá siendo vicepresidenta de la organización a nivel nacional, asegura que de lo que más orgullosa se siente "en estos 16 años de trabajo diario" es de "haber asesorado gratuitamente al autónomo para que no se sintiera solo y tuviera apoyo e informacion veraz".

Asimismo, ha recordado, cuando ella empezó, "ATA ya era conocida en Andalucia y Madrid, pero en Aragón apenas se hablaba de los autónomos y sin embargo, entonces era un colectivo muy importante, de hasta 120.000 personas, que se sentían en tierra de nadie porque ni patronal ni sindicatos los tenía en cuenta".

De ahí, ha apostillado Mazuelas, que su trabajo haya permitido "dignificar la figura del autónomo que a su vez es empleador" y "haber dado a conocer lo que es el trabajo de los autónomos y sus necesidades a todo lo que es el arco parlamentario y las administraciones".

De la creación de un registro de asociaciones, que no estaba creado, y de la existencia del CATA (Comité del Trabajo Autónomo" que ayudó a constituir junto con UPTA, se ha mostrado también orgullosa, si bien ha reconocido que la "asignatura pendiente es lograr más apoyo para el autónomo" ya que ha dicho en el listado de Comunidades que han perdido autónomos en los últimos años, "Aragón ocupa la peor posición".