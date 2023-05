Radiografía del paro en Aragón: ¿cuántos desempleados hay en mi municipio?

El desempleo se encuentra en niveles que no se conocían desde antes de la crisis de 2008. En Aragón hay 55.810 parados inscritos en las oficinas de empleo, según los datos del pasado mes de abril del Servicio Público de Empleo.

Si se compara este dato con los de los meses de abril de los últimos años solo se encuentran cifras más bajas en la época en la que se llegaba a hablar de pleno empleo en algunas zonas. En abril del año 2006, en pleno 'boom' del sector de la construcción, el número de parados era de 39.754 personas.

Sin embargo, esta cifra se multiplicó con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la crisis que siguió a partir de 2008. En 2009 ya se había duplicado la cifra de parados para llegar hasta los 81.900 y en 2013 se había saltado la barrera de los 100.000 (116.700). En los siguientes años iría recuperándose la actividad hasta llegar a 2019, el año previo a la pandemia de covid, con 63.750 parados en abril.

Cerca del paro 'estructural'

Con esta evolución las cifras son positivas, pero quedan todavía algunas asignaturas pendientes. Aproximarse al llamado paro 'estructural', cercano al 5% o 6%, es el deseo de cualquier economía, pero también hace que afloren las dificultades para encontrar mano de obra en algunos sectores, como vienen alertando las organizaciones empresariales. Aragón fue la segunda comunidad con menor tasa de paro, con un 8,9% según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del año, solo superada por el País Vasco. Un dato positivo que confirma que el empleo ha resistido a la pandemia.

Zaragoza aparece entre las ciudades con una tasa de paro más baja (9,7%) del informe Urban Audit del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este permite comparar grandes ciudades y ver el contraste en variables como el desempleo. La ciudad española con más desempleo es la gaditana de La línea de la Concepción con un 29,32%. En el otro extremo y en cifras que se pueden considerar de 'pleno empleo', la localidad catalana de San Cugat del Vallés.

"¿Los inscritos serán potenciales desempleados que van a ocupar un empleo? No", advierte María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón, cuando se rebaje todavía más esta cifra. Recuerda que en una situación cercana al "paro estructural" quedan personas que "no se van a colocar nunca, por múltiples razones, como que son demandantes de empleo pero no activo, solo están apuntados porque lo necesitan para cobrar una prestación".

Falta empleo en la industria, como vienen advirtiendo ambas patronales, pero también en la construción, la agricultura o la hostelería. Desde los sindicatos creen que todavía hay muchas personas por encontrar colocación, sobre todo mujeres, donde el desempleo es mayor, antes de llegar al suelo del pleno empleo. Pura Huerta, secretaria de Formación y Empleo de UGT Aragón, a través de las comarcas se pueden articular soluciones para adaptar esa bolsa de parados a las necesidades de las empresas.

Paro por comarcas en Aragón

Loading...

El reparto de desempleados por comarcas deja más en aquellas con más población como la Central que aglutina a Zaragoza ciudad. De los 55.810 desempleados, 35.349 personas sin trabajo se concentran en la comarca central y 32.198 de ellos residen en la capital aragonesa, según los datos de paro registrado de abril.

Los 3.151 parados restantes de la Comarca Central se reparten entre los 20 municipios que la completan junto a Zaragoza: Alfajarín (84), Botorrita (20), El Burgo de Ebro (90), Cadrete, Cuarte de Huerva (421), Fuentes de Ebro (205), Jaulín (10), María de Huerva (217), Mediana de Aragón (18), Mozota (5), Nuez de Ebro (32), Osera de Ebro (13), Pastriz (41), La Puebla de Alfindén, San Mateo de Gállego, Utebo (822), Villafranca de Ebro (33), Villamayor de Gállego (84), Villanueva de Gállego (197) y Zuera (317).

En el análisis por comarcas aragonesas, sigue en número de parados la de Hoya de Huesca con 2.607 desempleados, de los que 2.256 corresponden a la capital oscense. Esta delimitación territorial está formada por un total de 40 municipios y cien núcleos habitados.

En la comunidad de Teruel con 46 municipios y 1.663 parados, de los que 1.369 se encuentran en Teruel ciudad.

El cuarto lugar en la clasificación por comarcas lo ocupa la Comarca de Calatayud con 1.587 personas inscritas como demandantes de empleo, según los datos de las oficinas de empleo. La capital concentra un millar de desempleados y el resto se divide entre 67 municipios. El reciente estudio Urban Audit, que recopila información estadística de ciudades europeas, la recoge entre las de más de 20.000 habitantes en España.

¿Cuántos parados hay en mi municipio?

Traer trabajadores de otros países

Los portavoces de la patronal de las pymes en las tres provincias hicieron un llamamiento hace unas semanas para pedir soluciones porque falta mano de obra construir los parques éolicos proyectados en Andorra. Lorente pide que se agilicen los trámites para traer trabajadores de otros países, y recuerda el plan puesto en marcha con el apoyo del ministerio de Seguridad Social para fichar en Perú trabajadores para industrias de Huesca. Debe ser "una migración ordenada", recalca, en línea con la petición que hacía esta semana el presidente de CEOE, la patronal de las grandes empresas, Antonio Garamendi, en un foro económico en Madrid.

"Estamos en unos porcentajes de desempleo muy bajos como comunidad autónoma. Efectivamente hay personas desempleadas inscritas como las jubilaciones anticipadas que no se van a incorporar a trabajar o personas con cargas familiares, pero todavía tenemos un volumen importante y un potencial en las mujeres, por ejemplo", destaca Huerta. Así, plantea "analizar por comarcas planes descentralizados del Inaem para vertebrar el territorio y valorar lo que los empresarios necesiten". La sindicalista cree que hay posibilidad de reciclar y hacer un trasvase de trabajadores de sectores con más paro como los servicios a la industria.

Condiciones laborales y falta de vivienda

Propone "que el Gobierno Aragón haga un análisis comarca por comarca para ver qué tejido empresarial hay en cada comarca y qué necesidades formativas necesitan". Añade otro factor a tener en cuenta, que en sectores con escasez como hostelería y cuidados "las condiciones laborales no son las más atractivas".

Lorente suma otros problemas para atraer empleo a zonas fuera de las grandes ciudades como la falta de vivienda. "Mucha gente una vez que decide que quiere venir a trabajar quiere ir a una zona donde se va a encontrar con servicios y sobre todo, vivienda", reconoce. "Es un factor decisivo a la hora de atraer mano de obra", recalca. "Hay pueblos de Teruel que apuestan por poner en marcha el polígono, pero me preguntan que los trabajadores dónde van a vivir", pone como ejemplo.

A ello suma que si el alquiler es muy alto también desincentiva, porque el trabajador tiene que añadir otros gastos como el transporte, la luz, la comida…

Para el sindicato CC. OO. entre los "problemas urgentes" en su último balance del desempleo de abril se fijaba "encontrar empleo a los parados de larga duración". La organización alerta de que cuatro de cada diez parados llevan más de un año buscando trabajo.

Los sindicatos se muestran optimistas con la situación económica. CC. OO. habla de una "constante mejora de las previsiones" sobre la evolución de la economía aragonesa en esta priemra mitad de año. Parte de la explicación la ven en la "buena marcha del mercado de trabajo". Desde Cepyme, Lorente reconoce que el primer trimestre ha ido "mejor de lo esperado", pero "todos los índices macro nos dicen que no bajemos la guardia".

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.