Los concursos de microempresas se atascan en la tecnología que los iba a agilizar

La mayoría de las empresas en quiebra son autónomos o microempresas (menos de 10 trabajadores), teniendo en cuenta que forman también el grueso del tejido español y aragonés. De ahí que el Gobierno haya incluido en la última reforma de la ley concursal un procedimiento específico para este segmento. Se desarrolla íntegramente por internet y está en vigor desde enero, pero en la práctica le está costando arrancar.

En los tres primeros meses del año solo ha sido utilizado por 11 microempresas, de ellas, una en Aragón. Para acogerse, su facturación no debe superar los 700.000 euros ni su deuda los 350.000, entre otros requisitos. En estos límites "entran la mayoría de los procedimientos de este tipo", afirma Carlos Terreu, administrador concursal desde el Colegio de Economistas de Aragón. Reconoce que "el funcionamiento de la plataforma del juzgado es deficiente", aunque confía en que "agilizará". La digitalización del procedimiento supone que "incluso la liquidación de los activos se realizará de forma telemática, por eso costará que arranque", considera el experto.

En total, de enero a marzo se presentaron 4.895 concursos de acreedores en España (226 en la comunidad aragonesa), lo que supone un 67,6% más respecto al mismo período del año anterior, y un descenso del 11,7% si se compara con el trimestre anterior, según la estadística concursal del Registro de Economistas Forenses (Refor). Este precisa que los datos pueden verse afectados por la pasada huelga de los letrados de la administración de Justicia.

Las jornadas de huelga de los antiguos secretarios judiciales que paralizaron los juzgados españoles durante dos meses, hasta finales de marzo, fueron unas de las causas de que haya habido menos concursos de microempresas en el inicio del año, pero no es la única.

32 formularios por internet

El nuevo procedimiento tiene su punto fuerte en que está totalmente digitalizado. El Ministerio de Justicia ha preparado 32 formularios, uno para cada paso del procedimiento, que se pueden completar por internet, sin pisar un juzgado. Dese su página web se puede acceder al llamado "servicio electrónico de microempresas", que se puso en marcha siguiendo el Libro III del Texto Refundido de la Ley Concursal que incluye el procedimiento específico de micropymes.

Está dirigido al colectivo de abogados, procuradores y administradores concursales y con él se busca ahorrar tiempo y simplificar los trámites a través de una plataforma que se define como "sencilla, intuitiva y fácil de usar" en las guías que ha preparado el propio ministerio.

Sin embargo, desde algunos juzgados se apunta que el sistema con formularios resulta complejo, sobre todo, cuando hay que manejar un gran volumen de documentación. "La plataforma del ministerio es muy difícil para poder incorporar todos los datos y se cuelga a menudo", afirma José María Fernández Seijo, magistrado del juzgado de lo Mercantil número 11 de Barcelona. Recopilar todos los datos que se piden resulta más complejo si la microempresa no cuenta con una contabilidad "ordenada".

El juez considera que está aún "en rodaje" y añade que el ministerio "todavía no ha desarrollado todas las plataformas" ya que falta la correspondiente al final del proceso, con la liquidación. Se trabaja todavía en desarrollar una donde "los administradores concursales tendrían que subir los activos y gestionaría las subastas de bienes electrónicamente".

Además, el problema técnico es mayor en el caso de comunidades con las competencias de Justicia transferidas, como Aragón (Avantius) y Cataluña (Justícia.cat), porque los sistemas informáticos son diferentes a los del ministerio (Lexnet). "No son compatibles con la plataforma del ministerio", lamenta el magistrado.

Con todo, entiende que el ministerio sigue avanzando. "Cada semana hay modificaciones en la plataforma, están haciendo esfuerzo muy grande para que funcione", reconoce, pero insiste en que, de momento, "da problemas".

"Desinformación"

En solventarlos se trabaja desde el ministerio. Octavio Gracia es uno de los abogados del grupo de trabajo del Consejo General de la Abogacía de transformación digital que colabora con el Ministerio de Justicia. "Hay un poco de desinformación", considera el abogado. Asegura que "los formularios funcionan, pero si no eres de Lexnet tienes que bajar un archivo pdf para que entre en tu plataforma", explica.

Además de agilizar el procedimiento, destaca de la plataforma que permitirá "ayudar a legislar mejor". Así, con todos los datos de procesos que se vayan almacenando se podrán elaborar estadísticas más completas con las causas de insolvencia, el tipo de crédito, etc... "Si recabamos durante cinco años los procedimeintos de micropymes la comsión de codificación cuando esté legislando tirará de estadísticas para ver dónde están los puntos débiles y cómo se pueden mejorar", pone como ejemplo. La ley concursal es una de la que más reformas llevan desde su entrada en vigor en 2003.

Más concursos 'sin masa'

En la práctica, los expertos coinciden en que cuando una micropyme se encuentra en crisis tiene más papeletas de optar por el llamado concurso 'exprés' o sin masa. Fernández Seijo apunta que "hay una discusión entre juzgados sobre si estos concursos de microempresas sin patrimonio van por el antiguo régimen general (artículo 37 bis) o por este nuevo", añade el juez.

En el primer trimestre del año los concursos sin masa aumentaron un 234%, siendo mayoría tanto en España donde se presentaron 3.440 frente a 1.444 ordinarios como en Aragón con 160 ante 65, según los datos del Refor.

El conocido antes como concurso 'exprés', suele ser el más habitual y el que se sigue viendo en la mayoría de los casos de microempresas. "Hay pocos de microempresa porque lo que se están haciendo son solicitudes de declaración de concurso y archivo al mismo tiempo porque no hay posibilidad de liquidar", afirman Luis Grech desde el despacho Atland Abogados con oficina en Zaragoza.

Las compañías siguen llegando al concurso "demasiado tarde", reconoce el también administrador concursal, y "no hay otro mecanismo para aquellas empresas que tienen deudas, pero no activos, que son muchas, ni para sustentar el propio procedimiento", asegura. Entiende que el procedimiento por internet pretende "hacerlo más fácil para que aquel empresario que tenga dificultades no se vean agravadas por tener que pagar a un abogado", pero en muchas ocasiones, cuando solicitan el concurso están "absolutamente ahogadas", advierte.

Además, cuestiona que por ser por internet vaya a ser mucho más ágil. "No necesariamente es más rápido porque ese formulario va a terminar en la mesa de un letrado de administración de justicia", plantea, al igual que el resto de procedimiento.

Desde la organización de autónomos UPTA Aragón su secretario económico, Víctor Bajén, cree que "el procedimiento especial puede funcionar, pero se debería atinar más, y que no acaben todos los procedimientos en liquidación". Denuncia los casos en los que los acreedores se niegan a alcanzar un acuerdo y prefieren que se cierre el negocio en crisis.

Considera que un procedimiento como el específico de microempresas puede ayudar. "España no es Alemania. Aquí la mayoría son pequeñas empresas", apunta. Por ello, cree que "la intención es buena, pero hay que ver cómo se aplica", señala.

Juan José Jiménez, socio y abogado de Atland, considera que pese a las numerosas reformas, "no existe un procedimiento lo suficientemente flexible y rápido para favorecer la supervivencia de la empresa".

Sin embargo, el juez Fernández Seijo mantiene el optimismo. "Cuando funcione bien nos descargará de mucho trabajo de oficina", asegura.

