Mercedes consigue que le reconozcan la incapacidad: "Han sido 14 años luchando"

La zaragozana Mercedes Hermando sigue sufriendo dolores crónicos, necesita ayuda para vestirse y no puede coger a sus nietos en brazos, pero, al menos, ha recibido la noticia que esperaba tras años de lucha por una pensión de incapacidad.

La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) le ha reconocido que se encuentra en "situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual". La sentencia dictada a finales del mes pasado estima en parte el recurso que presentó ella contra la del juzgado de lo Social número 8 de Zaragoza, que rechazó que cumpliera los requisitos, siguiendo la negativa que venía recibiendo de los informes del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

"Han sido 14 años luchando", ha recordado esta zaragozana de 68 años tras conocer la resolución que le ha dado la razón. Desde que sufrió una caída en su puesto en un obrador de panadería y pastelería en Zaragoza en 2008 su vida cambió por completo. "Con lo que he sido yo, que me he comido al mundo, que trabajaba de noche y día, ahora no puedo ni abrir una botella de agua", lamenta. Desde entonces sufre una lesión de columna que trata la unidad del dolor a la que se unen otras dolencias como fibromialgia, artrosis y problemas de corazón.

Pensión vitalicia

La sentencia le permitirá cobrar una pensión vitalicia, que tal y como figura en el fallo será del 75% de la base reguladora de 607,88 euros desde mayo de 2022, cuando inició el proceso formal para solicitar la prestación por incapacidad en el INSS. "Será una ayuda", afirma, sobre la cuantía económica. Había agotado ya todas las prestaciones y le faltan dos años para tener el mínimo de 15 cotizados para acceder a una pensión mínima.

Además del apoyo económico, con la sentencia recibe también el psicológico. "Fue muy triste que no me creyesen en el juicio", recuerda todavía, con rabia, sobre algunos momentos vividos durante la vista celebrada el año pasado.

Desde 2017 tenía reconocido un grado de discapacidad del 47% por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que se elevó al 50% en 2021. Desde el año pasado es considerada también una persona dependiente.

El INSS le denegó la prestación por considerar que las lesiones no disminuían lo suficiente su capacidad laboral. Ella reclamó y tras volver a ser desestimada su petición se cerró la vía administrativa y solo le quedaba acudir a los tribunales.

El TSJA en esta sentencia 326/2023 de 26 de abril de 2023 no reconoce la incapacidad permanente absoluta, pero sí la total para su profesión habitual en base a la larga lista de dolencias que presenta. La sala tiene en cuenta que desde noviembre del año pasado camina con muletas y le ha sido prescrito un andador por la sanidad pública.

Diferencias sobre el alcance de la fibromialgia

Mientras el juzgado de lo Social no consideró la fibromialgia "en sí misma incapacitante", el TSJA matiza que hay casos en que puede serlo. Reconoce que sobre esta forma común de "fatiga y dolor muscular generalizado" existen "discrepancias médicas" que dificultan concretar su "alcance invalidante". Pese a ello, citando una sentencia de 2017 de la misma sala recoge como criterio que "lo relevante no es el mero diagnóstico de estas dolencias sino la concreción de cuál es su efecto en el trabajador".

En este caso, considera probado que la enfermedad "produce efectos sobre la capacidad de deambulación y bipedestación" ya que ella utiliza un andador y tiene "dificultad de movilidad". Pese a ello, añade que "no puede estimarse que le incapacita para todo tipo de trabajo". Así, se estima parcialmente el recurso de la zaragozana porque podría realizar "trabajos de carácter sedentario exentos de esfuerzos".

Con todo, afirma que le incapacita "para su profesión habitual de ayudante de obrador/dependienta" ya que exige estar de pie y andando "toda la jornada laboral".

"La enfermedad va a más", lamenta Mercedes. En la última revisión explica que el médico le dijo que "las cervicales pueden estar aplastando la médula". Sus nietos ahora son una de sus razones para animarse. "Yo tengo mucho coraje, no me estoy sentada, si no ya no andaría", reconoce, con más motivación ahora para seguir adelante tras la sentencia.

