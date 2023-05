El gran salto de Centraldereservas.com: a viajar, la covid quedó atrás

Superó la barrera de los 100 millones de euros de facturación en un ejercicio extraordinario, 2022, que demostró que después de lo sufrido durante la pandemia de la covid-19, ya oficialmente concluida, la gente quiere viajar. Y quiere hacerlo mucho: Con varias escapadas en puentes largos durante el año y con un trayecto algo especial, de más tiempo, en verano.

Centraldereservas.com, la empresa creada por Ricardo Buil, emprendedor de Aínsa (Huesca) que pilota otro negocio que va bien, en este caso de alimentación, Carnísima, crece con el viento a favor. Después de hundirse en 2020 por los efectos de las medidas dictadas para frenar la expansión del coronavirus, la firma que nació con el nombre de Different Travel y que mantiene su sede fiscal en Aínsa obtuvo un volumen de negocio de 106 millones de euros en 2022, cifra que supera en más de un 30% la del ejercicio anterior (73 millones) y que deja muy lejos la del fatídico 2020 (40 millones).

«Aunque algunos indicadores económicos no son muy favorables, como la inflación, la gente está en modo ‘carpe diem’ y hay una euforia un poco generalizada, con mucha demanda», apunta Buil, que ve cuanta gente recorta gastos en alimentación o retrasa la compra de un coche pero no renuncia a viajar.

Admite el emprendedor de Aínsa que uno de los puntos fuertes que caracterizan a Centraldereservas.com está en los alojamientos que ofrecen a sus clientes. En 2022, relata, sumaron muchos más por todo el mundo, ampliando su portfolio con más hoteles y también apartamentos, hasta superar en su web más de 2,5 millones de alojamientos en más de 70.000 localidades por todo el planeta.

«Hemos ampliado la contratación hotelera en otros países y tenemos más clientes no españoles», relata Ricardo Buil. «También hemos agilizado los procesos de contratación, incorporando inteligencia artificial en la selección de precios, que ahora son más competitivos», añade.

Para mejorar su oferta integral, la compañía aragonesa ha sumado a sus catálogos actividades reclamadas por quienes quieren hacer turismo, en algunos casos más organizadas y en otros con más aventura. También ha impulsado un programa de fidelización denominado Mi Monedero, con el que los clientes pueden ganar dinero en cada reserva, y la promoción Invita a un Amigo.

Trabajadores.

Uno de los rasgos diferenciales en los proyectos que lidera Ricardo Buil es el de la gestión de personas. Lo ha demostrado siempre en la forma que realiza sus procesos de selección pero también en la gestión del día a día, intentando que quien trabaje con él esté a gusto. Centraldereservas.com tiene ahora un equipo humano que supera ampliamente los 150 empleados, repartidos en más de 20 países. Oficinas físicas hay en Madrid, Barcelona, Aínsa y Zaragoza, pero ahora la inmensa mayoría está teletrabajando.

En realidad, ir o no a la oficina es voluntario, y aunque son entre 10 y 15 personas las que siempre están en las sedes, las demás pueden ejercer su actividad laboral en cualquier sitio, no en vano se trata de una empresa muy tecnológica. Y todo eso ha ocurrido como consecuencia de la covid.

«El teletrabajo ha venido para quedarse», asegura Buil, que está convencido de las ventajas que esto ofrece: facilita la conciliación familiar y laboral y al no haber desplazamientos se ahorra en tiempo y en dinero, que es lo que más aprecia todo el mundo. Eso sí, reconoce que hay algún inconveniente, en concreto en la comunicación. En los canales convencionales (teléfono, e-mail) se pierde efectividad por las prisas en lo que se dice o al enviar o recibir mensajes, de ahí que se haya implantado un modelo audio-vídeo que ayuda. Por otro lado, al no ir a todos a la oficina, el entrenador nutricional que iba a esta ya no va.

En cambio, se han incluido en el horario laboral dos horas a la semana de actividad deportiva monitorizada, acción que es «muy importante para dinamizar los equipos, para compartir algo lúdico y mejorar la comunicación», apunta Buil. Gente contenta trabaja mejor podría ser el lema de este emprendedor, que ha conseguido que Centraldereservas.com obtenga una valoración por parte de sus clientes de un 4,6 sobre 5.