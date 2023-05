Peluquerías de Zaragoza por la bajada del IVA: "Somos recaudadores de impuestos"

Las peluquerías se incluyeron durante la pandemia covid entre los servicios esenciales que permanecieron abiertos, pero pese a esta consideración no han logrado la reivindicación que arrastran desde hace una década, que el Gobierno central las cambie del grupo de servicios que pagan el tipo máximo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al mínimo.

Desde la anterior crisis económica tienen que cobrar un 21% de IVA a sus clientes, lo que encarece su servicio. Denuncian el "agravio comparativo" con el resto de sectores a los que también se les subió el IVA entonces como medida anticrisis para aumentar la recaudación, como cultura y floristerías, pero que han ido volviendo al tipo más bajo.

La crisis sanitaria supuso un nuevo golpe, del que todavía no se han recuperado muchos, y la escalada de precios que ha seguido les ha llevado a soportar costes hasta un 27% más altos, según los cálculos de la plataforma Creer en nosotros que se ha venido movilizadon en los últimos dos años.

Después de un parón de protesas, este lunes volvieron a salir a la calle en Zaragoza para exigir su reivindicación. Estos son algunos de sus testimonios:

Enrique Jiménez, peluquero del barrio de Las Fuentes de Zaragoza. H. A.

"Hay veces incluso que ya no es solo que no podamos contratar o no, sino que de los dos socios sobramos uno"



"Tienes miedo de subir precios y que la gente desaparezca, te abandone. Todo el mundo tiene los bolsillos escasos" (Enrique Jiménez)

Enrique Jiménez trabaja con otro socio en una peluquería de caballeros en Las Fuentes. Se trata de la segunda generación ya que en el local trabajaban sus padres desde 1970. Su clientela son los vecinos del barrio de toda la vida. Han llegado a ser cuatro personas, pero ahora confiesa que hay temporadas en las que el trabajo llega justo para los dos socios, que son autónomos. "Hay veces incluso que ya no es solo que no podamos contratar o no, sino que de los dos socios sobramos uno", confiesa.

"Básicamente somos recaudadores de impuestos, auténticos recaudadores de impuestos", confiesa, al explicar que continúan teniendo que aplicar a sus facturas el IVA más alto. A ello se ha sumado el incremento de precios del último año. No todos se atreven a subir precios. "Al subir precios te expones a que los clientes se quejen", reconoce, además de denunciar la competencia "desleal" de las peluquerías de bajo coste que han proliferado en los últimos años. "Tienes miedo de subir precios y que la gente desaparezca, te abandone. Todo el mundo tiene los bolsillos escasos", confiesa.

Lucía Marzo, peluquera de Cariñena. H. A.

"La bajada del IVA sería un respiro muy grande e incluso podrías coger a alguien más".



"Nos consideraron esenciales en la pandemia, pero el IVA que pagamos no lo es". (Lucía Marzo)

Lucía Marzo regenta con su hermana la peluquería L&A en Cariñena. Conoce el sector como empleada, ya que pasó sus primeros ocho años después de estudiar, y después se lanzó a emprender. "Cuando tuve a mi hijo era imposible seguir como empleada, los salarios son bajos y estaba 12 horas fuera de casa", recuerda. Después de dos años en el paro montó su peluquería en 2006.

En 2008 estalló la crisis inmobiliaria y en 2012 se produjo la subida del IVA. "Si hubiese estado recién abierta no hubiéramos podido soportarlo, gracias a que no tenemos que pagar alquiler, que el local es nuestro", confiesa. La pandemia les supuso más gastos por el material para protección y desinfección y las restricciones. "Nos consideraron esenciales en la pandemia, pero el IVA que pagamos no lo es".

Asegura que "la bajada del IVA sería un respiro muy grande e incluso podrías coger a alguien más".

Alejandra Giménez, peluquera de Caspe. H. A.

"Depende de la clientela, pero si es gente mayor, qué les vas a subir, y a lo mejor te arriesgas a que la persona no pueda venir tantas veces".

​"Cada trimestre se nos llevan mucha parte de nuestro sueldo" (Alejandra Giménez)

Alejandra Giménez lleva 13 años al frente de su peluquería Shubaira en Caspe. Trabaja ella sola. Recuerda el impacto que tuvo en su día la subida del IVA al 21%. Ella llevaba poco tiempo como emprendedora. En ese momento, pensando que era una medida "temporal", como lo anunció el Gobierno, decidió como el resto del colectivo en su zona "asumir" el aumento de impuestos sin elevar los precios. "Ahora es insostenible, porque aunque se ha ido subiendo, no se ha hecho a razón de lo que sube la vida", confiesa.

El peor momento para ella llega cada tres meses cuando tiene que pagar la cuota de autónomos, que ha vuelto a subir este año. "Cada trimestre se nos llevan mucha parte de nuestro sueldo", explica. En estos años ha llegado a tener empleadas, pero "llega un momento en que tampoco puedes hacerte cargo de los gastos que supone tener un trabajador".

Bajar el IVA "supondría una ayuda porque es un 21% de nuestro salario el que se está llevando el Gobierno". Ahora se ha añadido el problema de que "está todo muchísimo más caro", con la última subida de precio. Sigue sin repercutirlo. "Depende de la clientela que tengas", reconoce, pero "si es gente mayor, qué les vas a subir, y a lo mejor te arriesgas a que la persona no pueda venir tantas veces".

Roberto Mesones, peluquero de Passaró. H. A.

"De cada 1.000 euros que hacemos de una caja, 210 solamente son de IVA y los 790 restantes tienes que prorratearlos en los demás gastos del salón".



"El cargo de IVA nos quita un trabajador". (Roberto Mesones)

Roberto Mesones es un veterano del sector desde su salón Passaró hombre y mujer de la avenida de Valencia de la capital aragonesa. Ha salido a la calle este lunes a reclamar que se rebaje el IVA que paga el sector. "No es que se baje el IVA, queremos recuperar el tipo que teníamos", matiza, en cuanto a la petición del colectivo de que se les vuelva a aplicar el tipo reducido. Recuerda que son "esenciales" porque "damos un servicio de higiene, a personas mayores, gente con problemas oncológicos y lo que es una verguenza es que estemos soportando un IVA de lujo".

Es claro al asegurar que esta década asumiendo el doble de IVA que les correspodía les ha supesto el "estrangulamiento" por la alta carga impositiva y la "imposibilidad de contratar gente". Así, pone como ejemplo que "de cada 1.000 euros que hacemos de una caja, 210 solamente son de IVA y los 790 restantes tienes que prorratearlos en los demás gastos del salón". De ahí que afirme que "el cargo de IVA nos quita un trabajador".

En su caso, considera que ha salido "fortalecido" de la pandemia, pero "la carga impositiva es brutal".

"Estoy trabajando una jornada laboral diaria de 10 horas, seis días a la semana para estar pagando impuestos".

La pérdida de empleo en el sector se cifra en un 40%, según los estudios de la plataforma Creer en nosotros. En su caso, cuenta que en su salón estaban trabajando ocho personas "y ahora estamos tres". "Cada vez hemos ido teniendo un lastre mayor", que ha afectado también a las propias academias. Si no se crea empleo en el sector se reducen las perspectivas de las personas que se forman, alerta.

Marta Pérez, peluquera del barrio Parque Goya de Zaragoza. H. A.

Marta Pérez entró en el sector dos años antes de que estallara la pandemia de covid. Decidió cobrar la capitalización del paro y montar su propio negocio, cogiendo un traspaso de una peluquería situada en Parque Goya. La clientela no se ha recuperado todavía tras la pandemia y como el resto del sector no se atreve a subir mucho los precios. Forma parte de la plataforma que convoca las protestas desde el inicio, que fue surgiendo en las redes sociales del descontento.

Con la de esta semana han iniciado un nuevo periodo de movilizaciones coincidiendo con la época de precampaña electoral. En estos años han hablado ya con todos los grupos políticos y conseguido que su propuesta llegue en dos ocasiones al Congreso y Senado. Se muestran indignados tanto con el PP que aprobó la subida en su día, como con el actual Gobierno del PSOE que no la baja y aseguran que "cierra negocios" con su negativa.

Con todo, los jóvenes no pierden la esperanza. "Siempre hay trabajo en peluquería", confía Naiara Ruiz, estudiante de 19 años de Jaca, que acaba de empezar a estudiar en Zaragoza y espera poder dedicarse a ello.

