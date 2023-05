Requisitos para recibir los créditos ICO que avalan hasta el 20% de la hipoteca

Pedro Sánchez lo anunció en rueda de prensa a cuatro días de comenzar la campaña electoral y el Consejo de Ministros lo ha aprobado este martes. Se trata de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a pagar hasta el 20 por ciento de la hipoteca de aquellas personas menores de 35 años y familias con menores a cargo siempre que sea para adquirir una primera vivienda de esta forma junto con el otro 80% de los bancos se podría completar el 100% del coste total del inmueble. Además, tras el Consejo de Ministros se ha avanzado que se podrá recibir hasta el 25% de la hipoteca si la vivienda está calificada con calificación energética D.

El Ejecutivo adelantó un cálculo de beneficiarios en España de esta medida, que se espera que lleguen hasta un total de 50.000 personas, pero el presidente aseguró que podrán optar a ellas todas aquellas personas que cumplan los requisitos.

Requisitos necesarios para recibir estos avales

A falta de conocer los detalles finales de esta ayuda de hasta el 20% para la compra de una primera vivienda, hasta el momento se ha hecho público que los destinatarios del aval son jóvenes menores de 35 años con ingresos anuales de menos de 37.800 euros brutos al año (4,5 veces el Iprem). Si el crédito para la hipoteca lo han pedido dos personas, el límite de ingresos se multiplicaría por dos: entre ambos firmantes no podrán superar los 75.600 brutos al año. Según La Moncloa, ese aval público "ayudará a evitar ese muro infranqueable llamado ‘entrada’ para tantos y tantos jóvenes y familias con menores, que podrán acceder por fin a la compra de una vivienda digna".

En la actualidad, los bancos no conceden el 100% del crédito necesario para comprar una vivienda, sino solo una cantidad cercana al 80%; por eso, quienes no pueden adelantar ese otro 20% o no tienen quien les avale para hacerlo, desisten de pedir la hipoteca. Ese problema se verá mitigado, según el Ministerio, con esta nueva línea de ayudas públicas.

Una de las condiciones El préstamo no podrá superar el 100% del valor de la vivienda.

La fecha límite para solicitar el préstamo será el 31 de diciembre del 2025 con posibilidad de prorrogar hasta 2 años. Además, se establecerá un precio máximo de las viviendas financiadas que será establecido por cada Comunidad Autónoma. La vigencia del préstamo será de un máximo de 10 años.

Requisitos de las familias que soliciten el aval

Familias con hijos menores de edad también podrán beneficiarse de esta ayuda para adquirir una primera vivienda. En este caso no hay límite de edad para los progenitores y los requisitos económicos de ingresos anuales variarán según el número de hijos. De esta forma, tal y como se ha anunciado en Consejo de Ministros, el límite mínimo del 4,5 veces el Ingreso Mínimo se aumentará un 0,3% por cada hijo y si se trata de familias monoparentales el límite de ingresos se aumentará un 70%.