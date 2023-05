Los autónomos aragoneses afrontan "con preocupación" la devolución de los créditos ICO covid

Devolver los créditos que pidieron autónomos y empresas para aguantar el parón de actividad en la pandemia de covid puede suponer una carga pesada para algunos. Hay voces que han empezado a hablar incluso de "condonar" o "perdonar" la deuda para aquellos que no puedan devolverlos una vez que finalicen las prórrogas.

Los préstamos incluidos por el Gobierno entre las medidas anticrisis y otorgados a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) han ido prorrogando su periodo de carencia (en el que solo se pagan intereses) desde 2020, pero se va acercando el momento en el que tendrán que ir amortizando, es decir, devolviendo también capital, por lo que subirá la cuota mensual.

El comercio aún no se habría recuperado

El pago de las cantidades que solicitaron es un tema que preocupa a las pymes y micropymes que accedieron a los créditos, reconoce Vicente Gracia, desde la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios (ECOS) de Zaragoza provincia. "Se viene reclamando que haya más prórrogas para ampliar los plazos de devolución", plantea, además de rebajas fiscales. Los resultados en el caso del comercio, aunque es muy heterogéneo, asegura que todavía no habrían llegado a las cifras prepandemia.

El sector ha afrontado varios retos desde la crisis sanitaria. A las restricciones se sumó un cambio de hábitos con el aumento de las ventas por internet en grandes plataformas y el retorno tras la vuelta a la normalidad a los centros comerciales, después del empujón que recibió el comercio de proximidad durante el confinamiento. Se sufre como el resto el alza en los costes de la energía y de los precios que trajo desde el año pasado la invasión rusa de Ucrania.

​"Las empresas grandes están yendo bien porque suben los precios, pero las pequeñas están cayendo" (Álvaro Bajén, UPTA Aragón)

Otro de los problemas estructurales es el "envejecimiento", añade Álvaro Bajén, de la organización UPTA Aragón. Cree que "con prórrogas no será suficiente" y plantea que "habrá que buscar la condonación", es decir, perdonar la deuda pendiente, sobre todo, para los más pequeños.

"Casi 700 emprendedores han caído solo en el comercio el año pasado", recuerda. En Aragón la cifra total de autónomos se sitúa por debajo de los 100.000 desde hace meses. "Las empresas grandes están yendo bien porque suben los precios, pero las pequeñas están cayendo", alerta.

Otro de los sectores más afectados por la pandemia y sus restricciones fue la hostelería pero con distintas previsiones. Desde la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza se reconoce que la buena marcha del turismo en abril ha animado al sector. "Los datos de Semana Santa invitan al optimismo, se puede llegar a igualar o incluso superar cifras de 2019, en general, porque es un sector con pluralidad de negocios y perfiles desde más empresariales a autónomos, lo que dificulta establecer generalidades", indica Luis Femia, gerente de la citada organización. "Creemos que las empresas estarían ahora en mejores condiciones de amortizar que meses atrás", afirma.

Entre las medidas de apoyo reconoce que la principal fueron los ERTE, que se convirtieron en un "salvavidas" del empleo y "una ayuda muy importante para las empresa". Hubiera preferido que se actuara más sobre los alquileres, el segundo coste fijo más importante para los autónomos, después del de personal, y dar ayudas directas.

"Los datos de Semana Santa invitan al optimismo, se puede llegar a igualar o incluso superar cifras de 2019, en general" (Luis Femia, Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza)

"A falta de eso se han utilizado los ICO", reconoce, para añadir que "en un momento en que se paraliza la actividad, el endeudamiento no es lo mejor". Es consciente de que el suyo "es un sector al que le afectan mucho los cambios económicos y sociales", por lo que las previsiones pueden cambiar.

"Los ICO han estado bien y son una buena herramienta", asegura María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón, haciendo balance. "Más de un 70% autónomos los han devuelto y han podido sobrevivir gracias a esos ICO, el problema es que alrededor del 30% han pedido una ampliación porque están en la cuerda floja", advierte.

En este sentido recalca que "tanto los autónomos como las micropymes y las pequeñas empresas no tienen músculo financiero". Así, "en el momento en que se han subido los tipos de interés la gente ha ido agua al cuello", lamenta. El dilema ahora sería "si repercuto o no las subidas en el precio final, porque si lo hago pierdo clientes y si no lo hago, no pierdo pero estoy casi trabajando a pérdidas", plantea.

​"Tanto los autónomos como las micropymes y las pequeñas empresas no tienen músculo financiero" (María Jesús Lorente, Cepyme Aragón)

Gracia muestra su preocupación por la tendencia al "endurecimiento de las condiciones de financiación a futuro" de la banca, debido a los efectos de la crisis que están viviendo algunas entidades financieras en Estados Unidos. De seguir esta tendencia y resultar más difícil conseguir financiación "se puede poner en riesgo importante a pymes y micropymes", alerta.

Este cambio se habría reflejado en el último barómetro nacional que elabora la asociación ATA, entre autónomos de todos los sectores, correspondiente al primer trimestre. En él se refleja que el 36,9% de los encuestados ha tenido que solicitar financiación en el último año y de ellos casi el 40% ha afirmado que había notado que se había endurecido el acceso al crédito. Entre quienes no habían acudido a pedir préstamos, el 27,6% ha confesado que había sido porque ya no podían endeudarse más. Las encuestas se hicieron entre el 27 de marzo y el 4 de abril.

"Hay muchos autónomos que no pueden llegar a pagar ese crédito ICO porque las cosas no están bien" (Mayte Mazuelas, ATA Aragón)

"Hay muchos autónomos que no pueden llegar a pagar ese crédito ICO porque las cosas no están bien", ha añadido Mayte Mazuelas, presidenta de ATA Aragón. "No se han retomado las ventas, la inflación está como está, los impuestos cada vez han subido más, como la cuota de autónomos y las previsiones de venta no se están cumpliendo", enumera entre los aspectos más desfavorables para el colectivo. De ahí que ha afirmado que "los autónomos estamos teniendo muchos problemas para devolverlos".

"Nadie tiene una bola de cristal, pero durante la covid no pensábamos que la vuelta postcovid iba a ser tan dura", reconoce Mazuelas. La invasión rusa de Ucrania abrió una nueva etapa con el alza de los tipos de interés y los precios que no se esperaba. "Todos sabemos cómo está la inflación, a cómo estamos pagando la energía, el carburante, pues multiplícalo por un negocio", recalca. Las dificultades han hecho que en estos años hayan ido bajando la persiana muchos negocios. "La pérdida de autónomos es importante, porque estamos perdiendo mucho tejido productivo", advierte.

Desde Ecos, Gracia reconoce que la campaña de invierno fue "razonablemente bien", aunque "sin llegar a niveles de 2019" y en la actual de primavera-verano está acompañando el tiempo. Desde la hostelería, Femia añade que "a pesar del alza de precios, de que el tiquet medio ha bajado, la gente ha seguido saliendo", por lo que la actividad se ha movido en el sector. Se trata de un cambio de hábitos tras la pandemia, ya que hasta ahora, en las crisis lo primero que se sacrificaba era el ocio.

"Vamos a esperar, pero para el otoño nos podemos encontrar que baje el consumo"

​"Si las revisiones de las hipotecas afectan a las familias se va a notar menos renta disponible para el consumo" (Vicente Gracia, ECOS)



El comercio considera que el momento clave para conocer la evolución del consumo será la vuelta de vacaciones. En otoño se habrá ido notanto el incremento de precios, sobre todo en la alimentación, y la subida de las hipotecas y tocará volver a la normalidad tras los gastos extraordinarios del verano. "Todas las familias que estén con hipotecas, si tienen 3.000 y 4.000 euros más de intereses, eso se va a detraer del consumo", augura. "Si las revisiones de las hipotecas afectan a las familias se va a notar menos renta disponible para el consumo", añade.

Por ello, Gracia prefiere ser prudente y pide "esperar", pero teme que "para el otoño nos podemos encontrar que baje el consumo".

