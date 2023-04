Déficit de talento en la industria

La denominada industria 4.0 está transformando nuestras fábricas y eso exige contar con personal más cualificado. La digitalización obliga a quienes trabajan en centros de producción a ponerse al día en las aplicaciones de nuevas tecnologías, lo que pone el listón más alto a los candidatos a incorporarse a las factorías y exige a las empresas invertir más en formación continua. Algunos empleos tradicionales, por otro lado, están perdiendo gente pese a que siguen haciendo mucha falta. Hay pocos fresadores, electricistas, fontaneros, soldadores... y el mercado no ha dejado de reclamarlos. Mientras tanto, algunas carreras técnicas -entre ellas varias ramas de ingeniería- no cuentan con suficientes aspirantes, y entre los que hay no abundan precisamente las mujeres.

Este es el escenario que vive hoy la industria, que está teniendo muchos problemas para encontrar al personal cualificado que necesitan, lo que puede frenar el crecimiento de las empresas e incluso impedir la puesta en marcha de nuevos proyectos o la conquista de otros mercados.

Tres informes presentados esta última semana en Zaragoza recogen la existencia de un problema que tiene visos de prolongarse aún durante un tiempo, con la paradoja de que en Aragón seguimos teniendo un número de parados nada desdeñable (58.000, según la última oleada de la Encuesta de Población Activa). Cepyme Aragón, la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) y Valentín Bote, director de Randstad Research, en este caso en un estudio monográfico incluido en el último número de la revista ‘Economía Aragonesa’ que edita Ibercaja, han llamado la atención sobre esta realidad, de la que son perfectamente conscientes en CEOE Aragón e incluso en el Gobierno autónomo.

Una encuesta realizada por la FEMZ entre 1.750 empresas del metal de Zaragoza recoge que el 73% de estas compañías se ve afectado por las dificultades para hallar personal cualificado. Esta es la segunda preocupación del sector por detrás de las subidas de costes laborales y, en su caso, no se trata de un problema de salarios bajos, como podría ocurrir en otros sectores de actividad, según aseguró Benito Tesier, presidente de la FEMZ, en la presentación de la encuesta el pasado jueves. Ante esta situación, apuntó el también presidente del Clúster de la Automoción en Aragón (CAAR), «estamos buscando en otras comunidades autónomas el talento que no encontramos aquí».

En la presentación del ‘Informe sobre puestos de trabajo más demandados en Aragón’, el pasado miércoles, la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente, resaltó que al cierre de 2022 en la Comunidad se realizaron 522.000 contrataciones, de las cuales un 40% correspondió a personal de baja cualificación, mientras que el 7% lo era de alta cualificación. Asimismo, apuntó que de los trabajadores en activo el 45% no tiene la titulación profesional adecuada para el puesto laboral que ocupa y por ello en Cepyme buscan la manera de acreditar esa competencia a través del programa de la Agencia de las cualificaciones empresariales de Aragón (PEAC).

Traer extranjeros

Ante la falta de personal con la formación adecuada que requieren las empresas vuelve a plantearse la posibilidad de intentar contratar a trabajadores extranjeros. La Fundación San Ezequiel Moreno, que durante los mejores años del ‘boom’ económico previo a la crisis de 2008 trajo a especialistas en muchos oficios de países de Europa del Este, ya está trabajando en esto y de hecho recientemente trajo a Zaragoza a ebanistas procedentes de Ecuador, que se han incorporado a puestos reclamados por HMY Yudigar en Cariñena.

Benito Tesier reconoció el viernes que en la FEMZ se abren a esa posibilidad, pero en Cepyme ya están en ello. Fernando Luna, presidente de la organización de pymes en Huesca, desveló que en la provincia están trabajando a través del Ministerio de Trabajo en la puesta en marcha de un plan piloto para la contratación de mano de obra cualificada de extranjeros, que en este caso serán de Perú, y que cuentan ya con 70 demandas de empleo para puestos concretos de trabajo. «Es una experiencia piloto que está comenzando», indicó.

«La escasez de talento ha sido un problema laboral muy generalizado en el periodo de recuperación de la pandemia», sostiene Valentín Bote, director de Randstad Research, en el artículo monográfico ‘Pérdida de empleo, déficit de talento y menor temporalidad: el mercado de trabajo en Aragón en 2022’, publicado en el último número de la revista ‘Economía Aragonesa’ que edita Ibercaja. «El problema podría definirse como la creciente dificultad para encontrar en el mercado laboral trabajadores suficientes con los perfiles requeridos por parte de aquellas empresas que están realizando contrataciones y que ofrecen condiciones acordes a mercado», apunta el experto. «Y el hecho es que el problema se ha agravado», asegura.

Valentín Bote reseña en el artículo los resultados de un informe sobre tendencias en Recursos Humanos publicado por Randstad Research en noviembre pasado en el que se indica que el fenómeno del déficit de perfiles cualificados se ha agravado y afecta ya al 72% de las empresas en España. «Una manifestación clara de la escasez de talento es una tendencia creciente en el número de vacantes sin cubrir que tienen las empresas», indica.

En la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza están convencidos de que una de las causas de que no encajen las ofertas de empleo con la capacitación de los candidatos tiene que ver con el sistema formativo, que es «muy poco ágil». En Aragón, admiten, se ha reforzado la apuesta por la Formación Profesional Dual, pero esta es a todas luces insuficiente. «Al final, son las empresas las que tienen que encargarse de formar a los trabajadores», critican.

Cepyme Aragón también reclama una mayor relación entre el mundo educativo y el empresarial para adecuar la oferta y la demanda del mercado laboral e insiste en que hay que poner fin a la creencia de que los estudios universitarios son los que más oportunidades laborales ofrecen, una mentalidad que en la FEMZ creen que ha empezado a cambiar. «No hay armonización entre la educación y las empresas; nos estamos encontrado con personas que están estudiando la rama de electricidad y, por ejemplo, no han visto un coche eléctrico en su vida», aseguró María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme, el pasado miércoles, en la presentación del estudio sobre los puestos de trabajo más demandados. «Es un imperativo adaptar los estudios a las necesidades del tejido empresarial y para ello la Administración debe contar con las organizaciones empresariales a la hora de preparar los programas formativos», dijo. Frente «a lo que se nos dice de que pagamos mal, cabe contestar que pagamos de acuerdo al convenio de aplicación de cada sector».

Menos grasa y más batas blancas

La digitalización y la incorporación de nuevos avances tecnológicos en las fábricas exigen más preparación a los trabajadores.

La industria 4.0, con una digitalización cada vez más extendida y la utilización de robots más sofisticados, ha cambiado la fisonomía de las fábricas. La imagen más habitual de los trabajadores empleados en ellas ya no es la de hombres con monos grasientos (aunque alguno hay), sino la de profesionales -hombres y mujeres- dando órdenes a las máquinas, en muchos casos con batas blancas. La exigencia para todos ellos ha evolucionado al ritmo de la innovación en tecnologías que son hoy mucho más sofisticadas, lo que obliga a contar con personas mejor preparadas.

A esta realidad se refirió el pasado jueves Benito Tesier, presidente de la Federación del Metal de Zaragoza (FEMZ), tras reconocer la falta de candidatos cualificados para cubrir vacantes de empleo en la industria. «Necesitamos mano de obra más cualificada», subrayó.

«La escasez de talento no es un fenómeno que surja en el mercado laboral postpandemia, sino que en muchos sectores y para numerosos perfiles se trata de un problema bien conocido desde hace muchos años», señala Valentín Bote, de Randstad, en su artículo sobre el mercado laboral publicado en la revista ‘Economía Aragonesa’. «Determinado perfiles profesionales, tanto de tipo universitario (los STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) como de Formación Profesional (de las familias de electricidad y electrónica, fabricación mecánica o informática y comunicaciones) ya arrastraban un largo histórico de escasez de oferta, aunque en esta reciente fase de recuperación en 2022 el exceso de demanda se haya podido acentuar», indica el experto.

El sistema educativo español, aseguran diversas organizaciones empresariales, no están respondiendo a las necesidades de las empresas. Ese es un reto que deben afrontar hoy.