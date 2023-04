El 1º de Mayo exigirá en las calles de Aragón subida de salarios, rebaja de precios y reparto de beneficios

Las organizaciones sindicales calientan motores para el próximo 1º de Mayo, una jornada festiva y, sobre todo, reivindicativa, en la que las exigencias de los trabajadores ocupan las calles. Este año, el lema que presidirá las movilizaciones convocadas conjuntamente por los sindicatos mayoritarios en Aragón, CC. OO. y UGT, se centra en tres peticiones muy concretas: subida de salarios, bajada de precios y reparto de beneficios empresariales.

Este será el lema de las cinco concentraciones que ambas centrales protagonizarán el próximo lunes en Aragón. Se celebrarán en Andorra (plaza del Regallo, 12.30), Teruel (plaza de la Catedral, 12.00), Huesca (plaza de Zaragoza), Tarazona (Plaza de San Francisco, 11.00) y Zaragoza, donde esta convocado el acto central que comenzará con una concentración en plaza de San Miguel a las 11.00 desde donde partirá media hora después una manifestación que recorrerá el centro de la capital aragonesa hasta desembocar en la plaza de Basilio Paraíso.

Para todas ellas han pedido este viernes la participación masiva los secretarios generales de CC. OO. Aragón, Manuel Pina, y de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, que se estrenará en tan simbólica fecha como recién elegido máximo responsable de este sindicato. Lo han hecho durante la presentación de los actos del 1º de Mayo, una comparecencia en la que también se ha colocado la campaña electoral y que ambos sindicalista han aprovechado para pedir a los ciudadanos que cuando el próximo 28 de mayo elijan la papeleta para acudir a las urnas reflexionen sobre las políticas públicas aplicadas en las distintas crisis sufridas desde 2008. “Nos jugamos muchísimo”, ha señalado Pina, que ha recordado a los votantes que valoren aquellas medidas de “austeridad y sufrimiento” aplicadas durante la crisis de 2008 o aquellas de “protección para la mayoría” que se han puesto en marcha durante la pandemia y en la crisis desatada por la guerra de Ucrania.

Aunque la jornada es reivindicativa, UGT y CC. OO. quieren que este Día del Trabajo sea también momento de balance. Porque en el último año, han señalado Arcéiz y Pina, los logros laborales no han sido menores. Entre ellos han destacado el incremento del SMI, una reforma laboral que “ha reducido la temporalidad y ha llevado a máximos los datos de afiliación” y un “positivo” acuerdo de pensiones que no solo ha permitido una subida del 8,5% de las pensiones, sino que además “asegura la sostenibilidad del sistema”, ha recordado Pina.

Queda, sin embargo, aspiraciones que alcanzar. La máxima, como han señalado los dirigentes sincales, es la firma de un acuerdo de negociación colectiva con las patronales. Un objetivo que, según han insistido, no parece sencillo ante “la negativa constante de los empresarios”. Para allanar el camino UGT y CC. OO. tiene una nueva propuesta: utilizar un índice objetivo de los márgenes que se dan en cada actividad y sentarse a la negociación esa información para saber “que sectores están mejor y cuáles tienen mayores dificultades”, ha explicado Pina.

Pero tienen también una advertencia. “Si este año no hay acuerdo, puede que este instrumento se acabe para siempre, porque quizá cuando ellos quieran esa firma, los sindicatos entendamos que ya no es el momento”, ha alertado.

Llamada a la paz

A la llamada a la movilización del 1º de Mayo y a la participación en las próximas elecciones, José Juan Arcéiz ha añadido un nuevo llamamiento, la retirada de las tropas invasoras de Ucrania y el diálogo para la paz. Una guerra “que está siendo utilizada por empresarios sin escrúpulos para subir artificialmente los precios, como también esta sucediendo con la sequía”, ha criticado Arcéiz, que ha denunciado que no puede ser que el desgaste para conseguir subidas salariales termine luego de nuevo en la cuenta de resultados de las empresas por el encarecimiento de los productos.

El líder de UGT también se ha dirigido a la CEOEpara recordarle que “es imprescindible” llegar a un acuerdo de negociación colectiva, porque los sindicatos no van a permitir que “de nuevo, sea la clase obrera la única que arrime el hombro”. Y ha advertido que hay un plan B. Si la patronal no negocia, los sindicatos saldrán a la calle a decirlo. “Los trabajadores no se van a conformar a volver a perder en esta historia”, ha dicho.

Arcéiz ha insistido en que son necesarias políticas públicas que pongan a los ciudadanos en el centro y ha reconocido que queda pendiente conseguir que el coste del despido sea “demasiado caro para quienes quieren utilizarlo alegremente”.