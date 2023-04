Los costes laborales y la falta de personal cualificado, factores que más preocupan en el Metal

El alza de los costes laborales, los problemas para encontrar personal cualificado y la subida de los precios de las materias primas y de la energía, por ese orden, son los factores que más afectan y preocupan a las empresas del sector del Metal, uno de los más pujantes en la Comunidad.

Una encuesta realizada por la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) recoge que el 78% de las compañías reconocen que la aplicación de las subidas salariales pactadas (con incrementos acumulados del 8,95% en 2021 y 2022, al estar vinculados a la evolución del IPC) se ha hecho notar en su evolución. Ese fue el factor que más preocupación generó, por delante de otro problema que causa más desasosiego porque tiene visos de prolongarse aún durante un tiempo: la falta de perfiles adecuados para las vacantes de empleo existentes en las empresas.

A diferencia de sectores en los que los bajos salarios están frenando la disponibilidad de posibles candidatos a determinados puestos de trabajo, en el Metal el problema es otro, la falta de cualificación idónea. «En este caso no es una cuestión económica, sino que simplemente no encontramos a las personas», apuntó Benito Tesier, presidente de la FEMZ, en la presentación del informe. «Estamos ante una transición tecnológica y digital y necesitamos perfiles que hacen falta», añadió. «¿Y qué estamos teniendo que hacer? Buscar en otras autonomías el talento que no encontramos aquí», se respondió.

Ante esta situación, la FEMZ reclama a las administraciones «un sistema formativo más ágil y una apuesta por la Formación Profesional Dual que aunque hoy es ya importante, aún es insuficiente porque el mercado va a más velocidad». El informe presentado ayer, eso sí, recoge que el 60% de los encuestados prevé estabilidad en el empleo en los próximos meses.

Benito Tesier, pese a todo, quiso transmitir un mensaje optimista sobre la evolución del sector al insistir en señalar que en momentos complicados las empresas están demostrando tener «músculo» y que la industria sigue creando empleo, como demostraron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados ayer y la positiva evolución de las exportaciones.

El presidente de la FEMZ recalcó la responsabilidad demostrada por las empresas al aplicar las subidad salariales pactadas en el anterior convenio del Metal, y sobre el nuevo que se negociará ahora con los sindicatos –cuyas conversaciones con detalles aún no han comenzado, dijo– solo mencionó que intentará «que no se dilaten los tiempos» y que por su parte seguirán siendo responsables.

El convenio de Stellantis

Sin salir de este ámbito, Tesier, que también preside el Clúster de la Automoción en Aragón (CAAR), reconoció que el convenio colectivo pactado para la fábrica de automóviles de Stellantis en Figueruelas «marca tendencia» y que podría ir en una línea parecida, no en vano la industria del automóvil está muy bien representada en la Federación de Empresarios del Metal.

Preguntado por la elección de José Juan Arceiz como secretario general de UGT en Aragón en sustitución de Daniel Alastuey, que da el salto a la política al entrar en las listas del PSOEa las Cortes de Aragón, Tesier apuntó que reconoce «la estatura profesional y personal» del nuevo líder ugetista en la Comunidad, que ha sabido defender los interseses del colectivo al que representa, señaló, siendo consciente de la realidad, y que en todo caso «es algo positivo» que asuma ahora esta nueva responsabilidad. «Esperamos seguir teniendo con él una relaciones fluidad, incluso más si cabe», dijo.