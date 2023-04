Ibercaja mejora la previsión de crecimiento en Aragón en 2023 al 0,9%

Ibercaja temía en diciembre pasado una "fuerte desaceleración" como consecuencia de una crisis energética que se auguraba dramática por el incremento de los precios del gas y la posibilidad de un invierno muy frío. Tal cosa no ha ocurrido, lo que ha llevado a la entidad a elevar la previsión de crecimiento de Aragón en 2023 del 0,1% anunciada entonces al 0,9%. Así lo han apuntado este miércoles directivos del banco en la presentación del último número de la revista 'Economía Aragonesa', en la que también han destacado que ven el mercado laboral en la Comunidad "muy plano".

"No hubo apocalispsis en precios energéticos y el PIB no ha caído lo previsto, y aunque la inflación se redujo en electricidad y gas, se ha disparado el precio de los alimentos a niveles no vistos en décadas", ha declarado Santiago Martínez, jefe de Análisis Económico y Financiero de Ibercaja , a modo de resumen de la situación actual y las expectativas de la economía regional.

Antonio Martínez, director del Área Financiera del banco, ha expresado, por su parte, tres mensajes claros y directos que abundan en las mismas realidades. "La economía", ha dicho, "ha resistido mejor de lo que esperábamos o a lo que temíamos y al final no hemos tenido un escenario tan severo de crisis energética". En cambio, la inflación "más nuclear", la subyacente, no ha dejado de marcar máximos, y como el dato de IPC alcanzado cotas muy elevadas, "los bancos centrales han seguido subiendo tipos". Ante esta realidad, ha reconocido que "es imposible pensar que la subida de tasas no va a impactar en economías endeudadas".

Ibercaja, en todo caso, ha moderado sus previsiones de incremento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2024 para Aragón al 1,1% (desde el 2,6%) y al 1,1% (desde el 2,6%) para el conjunto de España.

En materia laboral, para Aragón las predicciones de 2023 en términos de ocupación auguran un estancamiento después de una recuperación más positiva de lo previsto, lo que sitúa la tasa de paro en la Comunidad en el 9,4%. Este porcentaje se sitúa casi cuatro puntos porcentuales por debajo de la tasa de desempleo en España, del 13,3%.

Para los expertos del banco aragonés, a tenor de lo visto en los primeros meses del año en curso el fuerte incremento de los precios sigue siendo la principal amenaza para la estabilidad económica mundial, "tanto por el propio daño que inflige la inflación como por el endurecimiento monetario que conlleva". La subida de tipos de interés, que no ha llegado a su final, afectarán a las finanzas de familias, empresas y al endeudado sector público, indican.