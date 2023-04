MoonBack, innovación aragonesa para Telefónica

El origen. Los inquietos emprendedores zaragozanos Daniel Vecino y Alex Dantart lanzaron en marzo de 2021 MoonBack, un producto de vídeos personales que llamaban «el Tik Tok de las empresas», que podían ir por cualquier canal (WhatsApp, Linkedin, ‘e-mail’, etc.) y cuya duración máxima era de 63 segundos. Para utilizar el sistema no hacía falta instalarse nada ni darse de alta en ningún sitio –«no es una app», indicaron– y una de sus virtudes era la importancia de contar con métricas que recogían el número de personas que habían accedido a los contenidos, cuánto tiempo, etc. «Da información que permite a una empresa ser activa con los destinatarios del vídeo, sean trabajadores o clientes», recalcaron. MoonBack tuvo clientes desde el primer momento, pero ha seguido evolucionando hasta incorporar, más recientemente, inteligencia artificial, lo que le ha permitido al ‘invento’ dar ahora un paso de gigante de la mano de Telefónica.

Un gran salto. «Con MoonBack hemos trabajado en temas de educación digital y formación para empresas y de ahí saltamos a experiencias de empleados, al área de personas», reseña Daniel Vecino. «En diciembre pasado explotó la inteligencia artificial y la hemos incorporado al producto, con ‘hyperspace’ hemos podido ofrecer un servicio que puede ser una alternativa a las reuniones», apunta. La solución, recalca, permite conseguir en 10 minutos lo que se logra en una reunión de una hora, incluida la publicación de una hoja resumen (generada con inteligencia artificial) en la que se incluye el contenido.

El anuncio de Telefónica. La multinacional española de telecomunicaciones informó el viernes que, a través de su área Telefónica Empresas, ha incorporado a su portfolio de soluciones para la digitalización del puesto de trabajo «la novedosa solución MoonBack HyperSpace». Se trata de un servicio, explica, que «facilita el ‘reporting’ y la toma de decisiones a través de vídeos cortos que no superan los 83 segundos, muy reales, sin edición, filtros o fondos virtuales llamados MoonBacks». Las participaciones, indica, se pueden grabar, una vez iniciada una sesión, desde cualquier dispositivo, sin necesidad de que el usuario se registre o acceda a una aplicación». Además, recalca en lo que sin duda es una de sus virtudes más destacadas, es que «gracias a la inteligencia artificial, el creador de la sesión puede ver los vídeos y tener en tiempo real un resumen ejecutivo de una sola hoja de la reunión con las ideas clave, los votos y conclusiones de cada participante». Este es un documento que se puede imprimir o compartir a través de un enlace con los participantes en el canal que estén utilizando como puede ser Slack, Teams, ‘e-mail’, Telegram, Linkedin, WhatsApp, etc.

Elogios. Belén Espejo, jefa de desarrollo de negocio de Voz, Digital Workplace y Colaboración en Telefónica España, habla muy bien de la aragonesa MoonBack, cuya innovación conoce bien. «La filosofía de esta compañía encaja con nuestra oferta para digitalizar el puesto de trabajo de las empresas españolas. Queremos ofrecer soluciones para su día a día que hagan más eficaz su trabajo y mejores su experiencia», destaca.