Ateca reúne seis figuras carnavalescas de la frontera entre Castilla y Aragón

La localidad zaragozana de Ateca, en la comarca de Calatayud, se vistió ayer por la tarde de carnaval. Lo hizo con la celebración de la primera edición del ‘Encuentro de Figuras de Carnaval de la Raya Castellano-Aragonesa’, una cita que congregó a decenas de personas en la plaza de España para presenciar la salida de hasta seis personajes famosos en sus localidades. Previamente el salón de plenos del Ayuntamiento acogió una presentación de los protagonistas con su historia, vestimenta y particularidades.

Este especial reparto estuvo integrado por varios ‘zarrones’ de Borobia, dos de la Cofradía de San Pascual Bailón de Ágreda, ambas de Soria; los diablos y mascaritas de Luzón (Guadalajara), una muestra de la soldadesca de la localidad soriana de Iruecha, el cipotegato de Bulbuente y la máscara de Ateca.

«Al ser la primera vez, hemos querido hacerlo muy sencillo. Nuestro objetivo es que vaya creciendo e invitar a más personajes», valoraba María Blasco, coordinadora de la cita, surgida por iniciativa del IES Zaurín y respaldada por el Ayuntamiento.

«Es un enriquecimiento mutuo, porque podemos ver como el zarrón de Ágreda es afeitado igual que el diablo de la Contradanza de Cetina, o como en Arandilla a su máscara también le quitan los cascabeles», indicaba Blasco. «En algunos pueblos después de visitarlos, han empezado a investigar sobre tradiciones de su pasado para recuperarlas». Las visitas de Blasco y su equipo forman parte de un proyecto de cuatro años para estudiar e investigar en la ‘raya’, la antigua frontera entre los reinos de Castilla y Aragón.

El proyecto, comentaba Blasco, surge de esas rutas y de las actividades del IES Zaurín en el programa didáctico Luzía Dueso para difundir el aragonés en los centros educativos. «Empezamos haciendo materiales didácticos de cada figura y le dábamos forma de folleto», detallaba.

Ahora, en el horizonte buscan extender este particular hermanamiento con la zona portuguesa de Trás-os-Montes: «Es una zona muy similar a la nuestra y estamos viendo cómo hacerlo», apuntaba Blasco.

Entre los asistentes foranos se encontraba Javier Gómez, alcalde de Borobia. "Los zarrones de Borobia llevan una cesta en la cabeza con cornamenta de mardano para que no se les reconozca, una blusa blanca, encima una pelliza de piel, pantalones, medias altas y abarcas. Al hombro se echan un saco de arpillera lleno de paja y la van tirando", cuenta. A la cintura les cuelgan unos sonoros cencerros engarzados mediante un cinto: "No se debe saber quién es el que está debajo del cesto. En Borobia no se paró de hacerlo ni con Franco", valoraba Gómez.