Olona reconoce una situación “potencialmente catastrófica” por la sequía y no descarta ayudas directas

Ni un paño caliente. “Potencialmente catastrófico”, “daños gravísimos”, “negativas previsiones meteorológicas”, “escenario muy complicado”... El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha utilizado este jueves contundentes calificativos para dejar claro que el negro panorama que está dejando y deja vislumbrar la extrema sequía que afecta a todos los cultivos de la Comunidad.

Tras mantener un encuentro con los representantes de las organizaciones agrarias (UAGA, Asaja, Araga y UPA) para realizar un diagnóstico de la situación y analizar posibles medidas que palien las millonarias pérdida que va a provocar la falta de lluvias, Olona ha reconocido que la situación es “potencialmente catastrófica”. Y si ha utilizado el término potencial no es porque no reconozca que la falta de lluvia ya está dejando pérdidas millonaria en el campo, como sucede en los secanos áridos donde la cosecha de cereal se da ya prácticamente por perdida. Es porque, ha matizado el consejero, “los daños gravísimos” se van a producir en los próximos días si no llueve. “Y todo indica que va a ser así, porque las previsiones meteorológicas son negativas”, ha añadido.

Si el escenario es catastrófico para todo el sector, lo es “sobre todo para los profesionales, los que viven de la agricultura”, ya que van a ver muy mermada su renta.

Por si fuera poco el efecto de la escasez en las cosechas, Olona ha reconocido que la situación se agrava todavía más por el escaso nivel de aseguramiento de sequía en los cultivos extensivos. De hecho, según los datos de la consejería apenas un 26% de que los cultivos herbáceos de secano tiene cobertura y falta por analizar el carácter territorial de este porcentaje, por lo que es más que probable que haya zonas, seguramente las más afectadas ahora, “en las que el nivel de aseguramiento sea próximo a cero”. No se da esta situación por irresponsabilidad de los agricultores. El consejero lo tiene claro y, como han denunciado en reiteradas ocasiones los representantes agrarios, considera que “el seguro de sequía es ineficaz y no va a poder dar respuesta a la situación actual”.

Con todas estas carta en la mano, Olona ha tomado ya decisiones de actuación. Las primeras tienen la mirada puesta en PAC y en garantizar que los 450 millones de ayudas directas que llegan a la Comunidad se cobren íntegramente. Para ello, ha manifestado su “absoluto compromiso” de flexibilizar todas las cuestiones relacionadas con el incumplimiento de resultados de cosecha (por ejemplo floración) para garantizar los pagos. “Que los agricultores estén tranquilos porque vamos a tomar medidas, incluso normativas y con todas las garantías necesarias, para que ahí no haya problemas”, ha insistido.

También es partidario de excepcionar las exigencias de la nueva PAC para acceder a las ayudas que ahora están relacionadas con los llamados ecorregímenes. Pero, lo único que puede hacer trasladar esta petición al Ministerio de Agricultura y a la Comisión Europea. “He pedido a las organizaciones agrarias y a las cooperativas que nos ayuden para conseguir que se produzcan excepciones a determinadas exigencias, porque además hay que evitar que por cumplirlas obliguemos a incurrir en costes a los agricultores en siembras que posiblemente no tengan ninguna posibilidad de éxito, por ejemplo, en determinado regadíos en los que no va a haber agua”, ha explicado.

Durante la reunión no se han concretado medidas económicas, pero Olona ha asegurado que no descarta ninguna, ni siquiera las ayudas directas, aunque ha querido también precisar que eso no significa que las esté comprometiendo. Incluso ha introducido una novedad. Por primera vez y como prueba de su convencimiento en la ineficacia del seguro de sequía, Olona ha anunciado con contundencia que las ayudas económicas, seas las que sean, no estarán condicionadas a la suscripción del seguro.

Nuevos embalses

Aunque se trata de una solución a más largo plazo, titular de la consejería de Agricultura ha defendido los regadíos y su modernización, pero ha insistido en la necesidad de que la Comunidad apueste por una regulación hiperanual. Y eso exige “más infraestructuras y más grandes, que puedan almacenar el agua no solo de un año sino de varios”. Para eso, ha reconocido, no es necesario un nuevo Pacto del Agua, sino que “lo que hace falta es un mayor grado de cumplimiento”

Para el consejero “no hay que confundir el hecho de que haya sequía con no hacer embalses”. En su opinión, el contexto climático al que nos enfrentamos es de una “mayor irregularidad” y la mejor manera de hacer frente a esa circunstancia es “con regulación hiperanual”.