José Juan Arcéiz releva a Daniel Alastuey como secretario general de UGT Aragón

José Juan Arceiz Villacampa, actual secretario de general de UGT FICA Aragón (Federación de Industria, Construcción y Agro) se presenta como candidato de consenso para relevar en el cargo al actual secretario general, Daniel Alastuey, que se marcha a la política, como candidato número tres por el PSOE a las Cortes de Aragón.

Arcéiz ha recibido hoy mismo el respaldo de toda la Ejecutiva del sindicato tras recabar el apoyo de las otras dos federaciones más numerosas y el de las secretarías comarcales.

Desde el sindicato, han comenzado ya la recogida de los avales necesarios para celebrar el próximo martes, 25 de abril, el comite regional extraordinario que tiene que refrendar su candidatura en una votación que tendrá lugar en el centro de Formación Arsenio Jimeno de Zaragoza.

Dicho comité está compuesto por 112 miembros, que votarán de forma individual y secreta la elección del nuevo secretario general, que necesitará como mínimo, el apoyo de dos tercios de los delegados y delegadas. Según fuentes del sindicato, no habrá ningún problema para conseguirlos, al ser un candidato de consenso.

"He tomado esta decisión por responsabilidad. Pensaba que esta opción podía llegarme o ir a por ella en el futuro pero no pensaba que fuera a llegar ahora", ha manifestado el candidato a liderar UGT Aragón, que ha confesado que no quería dar el paso "hasta tener todos los cabos atados". Hay momentos en la vida» en los que hay que decidir, reconoció, sin querer adelantarse a anunciarlo «hasta contar con todos los apoyos».

El nuevo cargo, supone, según Arcéiz, «un cambio radical en la manera de entender el sindicalismo». Sin embargo, mostró su deseo de «aprender rápido y estar a la altura de las circunstancias». De a quién dejará al frente de la Federación más grande del sindicato, FICA, dijo que «será un cambio sin aspavientos, igual que este» y sin dar todavía nombres.

Sobre si es más arriesgado llegar a ser secretario general saliendo de un comité extraordinario que de un congreso, aseguró que no, que ya tiene experiencia. De hecho, entró a dirigir FICA de esta forma en 2011 y dos años después fue reelegido en un congreso.

Su objetivo, confesó, es que «UGT siga siendo la primera fuerza sindical en Aragón, que los jóvenes se acerquen más al sindicato y que se reconozca el esfuerzo (con los buenos acuerdos alcanzados en materia laboralI que hacen los sindicatos, los únicos capaces de conseguir mejoras para la clase trabajadora».