Seis de cada diez españoles no viajarán esta Semana Santa, según el CIS

El 63,7% de los españoles no viajará esta Semana Santa, principalmente por motivos laborales y de estudios (22,3%) o económicos (21,8%), según la encuesta de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Otras razones por los que los turistas nacionales no disfrutarán de este periodo vacacional son por no tener ganas o no tener un plan que le motive (16,1%), motivos de salud propios o de familiares (12,5%), por evitar las masificaciones/prefiere viajar en otras fechas (8,7%) o por motivos familiares (6,9%).

Además, entre los que viajarán por Semana Santa, la encuesta del CIS señala que el principal motivo es pasar unos días con la familia 14%), descansar en el campo, montaña o playa (7,8%), hacer un viaje de placer por España (5,3%) o hacer un viaje de placer por el extranjero (2,9%).

Sobre la tradicional actividad en estas vacaciones, el CIS pregunta a los españoles si suelen asistir a procesiones durante la Semana Santa, el 38,8% afirma que no asiste nunca, mientras que el 38% sí ha asistido en alguna ocasión, pero no regularmente, junto con un 23% que asiste regularmente.