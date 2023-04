Esta es la tabla de retenciones del IRPF que se aplica en las pensiones de jubilación en 2023

Las personas que reciben una pensión contributiva empezaron 2023 con novedades: el aumento de un 8,5%, tal y como aprobó el Gobierno de España a finales de 2022. Aunque los jubilados se benefician de esa revalorización para compensar la pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación, eso también supone cambios en la escala del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que deberán abonar este año. Esto afecta, sobre todo, a quienes reciben la cuantía máxima, que es de 3.059 euros mensuales, unos 42.000 euros anuales.

El pasado mes de febrero, un buen número de empleados registraron cambios en sus nóminas respecto a la retención del IRPF. Pero lo cierto es que este impuesto no solo incumbe a los trabajadores en activo, sino también a aquellos que cobran la pensión de jubilación, ya que se consideran rentas del trabajo, al recibirse gracias a la función desempeñada durante la vida laboral.

Cuánto pagarán los pensionistas según los tramos de IRPF en 2023

Aunque cada Comunidad Autónoma se reserva el derecho a realizar pequeñas variaciones en su tramo autonómico, la tabla de retenciones del IRPF que se aplica en las pensiones de jubilación en 2023 es la siguiente:

Pensiones de hasta 12.000 euros anuales : tributación mínima de un 1%.

: tributación mínima de un 1%. Pensiones de entre 12.001 y 18.000 euros anuales : tributación mínima de un 2,61% .

Pensiones de entre 18.001 y 24.000 euros anuales : tributación mínima de un 8,69% .

Pensiones de entre 24.001 y 30.000 euros anuales : tributación mínima de un 11,83% .

Pensiones a partir de 30.001 euros anuales: tributación mínima de un 15,59%.

Cuál es la retención de IRPF de las pensiones de viudedad, de orfandad o de supervivencia

Al margen de la renta o del régimen de pensiones en el que se origen, las personas que reciben pensiones de viudedad, de orfandad o de supervivencia del sistema de la Seguridad Social estarán sujetas a una retención de IRPF única del 7,75%.

¿Los pensionistas deben presentar la Declaración de la Renta?

Puesto que reciben una prestación económica que se entiende como un rendimiento del trabajo a efectos fiscales, los pensionistas sí deben tramitar la Declaración de la Renta, al igual que el resto de contribuyentes. No obstante, para quienes esta prestación sea su único ingreso y perciban menos de 22.000 euros anuales, no tienen obligación de presentarla. Si existen dos pagadores, el límite para no tener que realizarla se reduce hasta los 15.000 euros anuales.

Por el contrario, los que se aproximan a la pensión máxima, el tramo previo sumará a su declaración por IRPF más de 1.000 euros, tras conseguir una subida de cerca de 3.000 euros por la indexación de las pagas públicas a la inflación media. Así, aquellos que están en este tramo, abonarán más de 7.000 euros a la Agencia Tributaria.