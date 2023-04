Juan García Blasco: "La sostenibilidad descansa sobre todo en los salarios"

¿Garantiza la reforma de las pensiones suficientes ingresos para pagar las jubilaciones de la generación del ‘baby boom’?Dependerá de los ingresos procedentes del aumento de las cotizaciones de los trabajadores y, sobre todo, de las empresas. La suficiencia del sistema debe valorarse con cierto espacio temporal, al menos 3 años. Es, por ello, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) publicará y enviará al Gobierno, a partir de 2025, un informe de evaluación con las proyecciones del impacto estimado de las medidas para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050, calculando el impacto medio anual de las mismas sobre el PIB. Lo que sí parece claro es que para asegurar la sostenibilidad debería haber un crecimiento por encima del 2%, una competitividad empresarial asegurada y un empleo creciente y sostenido. A la postre, la sostenibilidad descansa, en su mayor parte, sobre los salarios.

¿Cuánto detraen empresas y trabajadores de esos salarios para asegurar las pensiones?Los salarios, sobre todo los más elevados, son el soporte sobre el que actúa la nueva cotización, si bien la reforma reviste complejidad pues buena parte de sus previsiones entran en vigor en siete fechas diferentes y de forma gradual. Se trata de una subida sostenida de la cotización por tres vías: la primera, el destope parcial de la base máxima de cotización que hasta ahora es de 4.495 euros, con un porcentaje incrementado hasta 2050 de una cuantía fija anual de 1,2 puntos porcentuales más. La segunda por la introducción de una nueva cotización adicional de solidaridad que gravará poco a poco y por tramos desde 2025 a 2045 el salario que tenga una cuantía superior a la base máxima, lo que supondrá pagar en 2045 un 7% adicional si esta se supera en un 50%.

Y la tercera vía aborda la equidad entre generaciones ¿no?Así es. Se trata del llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que exige la creación de una cotización adicional no bonificable y que en 2030 será de 1,2 puntos porcentuales (1 punto la empresa y 0,2 puntos el trabajador). Es la cuota destinada y provocada por los ‘baby boom’, sin que sea computable para las prestaciones sino para nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Es indudable que los sacrificios de trabajadores y especialmente de las empresas para contribuir a la sostenibilidad son muy relevantes a lo largo de mucho tiempo.

¿Por qué se pueden elegir solo dos años y no más para evitar que los más afectados por la crisis de 2008 no se queden con una pensión menguada?Es la fórmula por la que se ha optado para el cálculo de la pensión, revisando y ampliando el periodo a tener en cuenta, de forma que para compensar algo este incremento se calcula escogiendo 27 años de 29 con mayores bases de cotización, que lo hará de oficio la propia Seguridad Social. Se discute si esta fórmula es o no mas beneficiosa para los trabajadores, existiendo argumentos encontrados. Puede darse pues y –ad futurum– una minoración del quantum de la pensión, aunque hasta 2040, se permite optar por el anterior régimen jurídico de 25 años, o por el nuevo.

¿La reforma reduce el desequilibrio entre las pensiones más altas y más bajas en España?Parece que el incremento de la base máxima de cotización debe llevar aparejada un aumento de la pensión en sus cuantías máximas. En todo caso, se establece una relación de identidad entre la cuantía mínima de la pensión contributiva y otras pensiones y el umbral de pobreza, que será efectivo desde 2027, que puede coadyuvar a reducir el eventual desequilibrio.

¿Mejorará la reforma la cuantía pensiones de viudedad?En la medida en que la pensión de viudedad se calcula con un porcentaje sobre la base de cotización y esta aumenta, parece que podrá ser mas elevada si bien acomodada a los escenarios temporales de la reforma que son, como se ha dicho, muy variados.

No convence a los jubilados vascos, que siguen con protestas.Reivindican que la protección de las pensiones se garantice constitucionalmente para que el legislador ordinario no pueda ofrecer un tratamiento por debajo de esa garantía. Esto es, asegurar la suficiencia de las pensiones a través de un blindaje constitucional, con una garantía mínima en su cuantía. No obstante, el tratamiento legal de las pensiones en España, aun con alguna de sus insuficiencias, se corresponde, en general, con los países mas avanzados en bienestar social de la Unión Europea, incluso por encima de alguno.

¿Qué aspectos relevantes no aborda esta reforma?Actúa casi en exclusividad para el sostenimiento del sistema en cómo aumentar los ingresos, pero no en la reducción de los gastos. No se pronuncia sobre lo que se denominan gastos impropios que no deberían sufragarse con cotizaciones al estar vinculadas directamente a otras políticas públicas (los incentivos al empleo por ejemplo); esto es, lo que «paga y no debería pagar» con cargo a sus fondos. Es el caso, también, referido a las prestaciones no contributivas, que podrían financiarse vía presupuestaria. La aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social es baja en términos comparados. Es una pieza fundamental de la sostenibilidad que no se ha contemplado.