Ley de Familias: "Nos va a costar dinero a las pymes y micropymes"

La esperada y polémica Ley de Familias ha dado un paso más con la aprobación del proyecto de ley en el último Consejo de Ministros. El texto no ha sufrido grandes cambios y recoge algunas de las medidas más defendidas por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, como la creación de nuevos permisos para el cuidado de familiares. El texto ha recibido críticas desde las pymes, que lamentan que el coste vaya a recaer sobre ellas y de colectivos como el de familias numerosas y monoparentales por las lagunas que deja.

La norma busca mejorar la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y cuidadores, y cumple con el acuerdo de coalición del Gobierno PSOE-Podemos. Entre las principales novedades en el ámbito laboral figura que crea tres permisos adicionales: un permiso de cuidado de cinco días al año; un permiso parental de ocho semanas hasta que los hijos o las hijas cumplan los ocho años, y un permiso por causa de fuerza mayor que se puede distribuir por horas y que puede alcanzar hasta un total de cuatro días al año.

En los pequeños negocios

"Hasta ahora no sabíamos quién pagaba esta fiesta, y ahora ya sabemos que la pagan las microempresas y autónomos", ha lamentado María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón. La organización de pymes y autónomos alerta del esfuerzo que supondrá el encaje de estos nuevos permisos para los pequeños negocios. "Esto nos va a costar más dinero a las pymes y microempresas", ha afirmado, a la vez que ha recordado que representan el 98% del tejido empresarial. Pone como ejemplo de situación extrema que en un pequeño negocio con varios empleados "como un día tenga a tres que le pidan permisos a la vez tendrá que cerrar".

También se avanza en la equiparación entre los matrimonios y las parejas de hecho, garantizando que las parejas de hecho podrán pedir los 15 días de permiso por registro equiparables al matrimonio.

En cualquier caso, se muestra a la espera de la tramitación parlamentaria que comienza ahora para "ver en qué termina, cómo colisiona con la negociación colectiva y convenios que ya recogen muchos de estos permisos".

Monoparentales olvidadas y numerosas "borradas"

El paso por el Congreso también es esperado por otros colectivos que aún creen que el texto puede sufrir cambios a su favor. "Con la actual ley de familias el 70% de las monoparentales nos quedamos fuera porque de las que tenemos una criatura no se habla nada", ha alertado Mª Pilar Ariza, responsable de Comunicación de la delegación en Aragón de la asociación Madres solas por elección.

No han conseguido tampoco que se reconozca por ley la reivindicación que llevan peleando en los tribunales, y consiguiendo sentencias a favor, para contar con un doble permiso de maternidad (en casi el 90% de los casos son madres). "Es muy triste que el poder legislativo no nos ampare y sí el judicial. Nos gustaría que no tuviéramos que pelear algo obvio y constitucional", ha lamentado sobre la equiparación que piden para acabar con lo que consideran una discriminación. "Es de justicia social que los hijos de familias monoparentales tengan los mismos permisos", ha recalcado.

Ariza ha añadido que no se reduce la presión fiscal porque "no existimos", ha denunciado, por ejemplo al hacer la declaración de la Renta. "Al poner el modelo familiar no existe un adulto con un niño o más", ha señalado.

"Llevamos 15 años esperando la equiparación de las familias monoparentales con dos hijos a las numerosas", ha añadido, algo que se habría conseguido ahora, pero que no es "nada nuevo".

El texto garantiza el pleno reconocimiento de los distintos tipos de familias que ya existen en nuestro país, equiparando sus derechos, según el documento elaborado por el ministerio de Derechos Sociales. En él se reconocen legalmente las familias LGTBI, las que tienen miembros con discapacidad, las familias múltiples, adoptivas, reconstituidas o las acogedoras, entre otras.

En ese paraguas más amplio para abarcar una larga lista de realidades sociales, la familias numerosas actuales no se sienten identificadas. "Hemos sido borrados del mapa", ha lamentado Alejandro López-Blanco, presidente de la asociación 3 y más aragonesa. "Se va a borrar el término 'numerosas' para cambiar por el de familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza", ha recordado, sin que crea que pueda reflejar la situación de todas ellas.

Una vez que se apruebe la ley se abrirá una etapa de "cambios en cascada" en otras leyes, aún sin definir. "No sabemos qué puede ocurrir con el carnet de familia numerosa", ha dicho. Además, "echamos en falta que se hubieran puesto conceptos como renta per cápita, que fuera obligatorio y que se hubiera hecho un estudio de impacto familiar", ha planteado.

