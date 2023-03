Figan abre sus puertas y Zaragoza se convierte en epicentro de la tecnología ganadera

La inauguración de Figan (Feria Internacional para la Producción Animal) ha sido este año muy madrugadora. Se ha producido justo en el mismo momento en el que el certamen abría sus puertas a la 16ª edición del certamen que se celebra en la Feria de Zaragoza hasta el próximo domingo recuperando cifras prepandemia, sin signo alguno que recuerde las estrictas medidas sanitarias que limitaron la participación de la edición anterior, celebrada en 2021, y exponiendo la más avanzada tecnología para equipar la ganadería inteligente y sostenible a lo largo de 987 firmas expositoras que ocupan más de 77.000 metros cuadrados repartidos en seis pabellones del recinto ferial.

Porque Figan llega envuelta en normalidad. O casi. En esta edición, el pabellón 7, el dedicado a los animales vivos no tiene la vida que en otras ocasiones ni cumple las previsiones que manejaban los organizadores hace unos meses. El motivo es sanitario, aunque esta vez tiene que ver con enfermedades animales que han aconsejado, y en respuesta a la inquietud de los ganaderos, la ausencia de aves (por la gripe aviar) y de ovejas y cabras, para evitar, en este caso, el riesgo de transmisión de la viruela del ovino, una enfermedad vírica de gran transmisibilidad que ha vuelto a aparecer en España -en Aragón no hay ningún caso- tras 50 años sin que se hubiera detectado ningún foco. No hay tampoco ejemplares de porcino debido a la rigurosa normativa de movimientos para este sector, en el que cualquier animal que sale de la granja a una exposición tiene que ir después a matadero.

Con todo, desde primeras horas de la mañana la afluencia al recinto ferial de la capital aragonesa era incesante y numerosa la presencia de visitantes en los distintos pabellones inundados de innovaciones que ponen especialmente el foco en la sostenibilidad y la digitalización, sin olvidar la mejora de la calidad de vida del ganadero y, por supuesto, el bienestar animal. Prueba de la puntera tecnología expuesta son las 17 proyectos -siete de ellos aragoneses- que han conseguido los galardones que reconocen el avance tecnológico realizado por las empresas. De ellos, 3 se han alzado con el premio como Novedad Técnicas, mientras que 14 han sido distinguidos como mejoras técnicas.

Así lo ha recordado el presidente de Feria de Zaragoza, Manuel Teruel, que ha insistido en que la capital aragonesa “vuelve a convertirse en el centro de referencia del sector primario del sur de Europa”. Teruel ha explicado que las ferias han sufrido mucho durante la pandemia por lo que se tenía serias dudas de que la vuelta de los certámenes se produjera en condiciones similares a ediciones anteriores. “Podemos decir que Figan vuelve a Zaragoza con cifras similares a las que lució el certamen el año anterior a la aparición de la covid”, ha destacado para insistir en que “es una buena noticia porque eso repercute en la ocupación hotelera, ya que se espera que como mínimo visiten la feria 60.000 profesionales”.

En la misma línea, el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha destacado la importancia de Figan como “referencia ineludible de lo que es la economía del sector primario en Europa y de ello sale beneficiado el sector agrario de la Comunidad” ha señalado el jefe del Ejecutivo aragonés durante una inauguración que ha tenido el punto de partida en el pabellón 7 en el que se muestra los ejemplares de razas ganaderas.

Por la importancia que el sector ganadero tiene en el Comunidad, donde la industria cárnica supone el 7% del PIB, Lambán ha refrendado el “compromiso constante con el desarrollo de este sector y la total colaboración para que se produzca con normalidad, suficiencia y éxito”. Lambán ha recordado que, dada la preocupación del Gobierno y el sector por la sostenibilidad, el Ejecutivo firmó recientemente un acuerdo para asumir patentes del grupo turolense Térvalis, “que situarán a Aragón a la cabeza en la fertilización orgánica de los cultivos”, además de contribuir a la eliminación de los purines y al abaratamiento de los costes agrícolas en fertilizantes.

En un pabellón con importante presencia de las razas de vacuno de alta montaña, Lambán ha recordado también los problemas que sufre la ganadería extensiva y ha recordado la decisión anunciada en la comarca del Sobrarbe de incrementar las ayudas dirigidas a estas explotaciones.

El presidente del Gobierno ha deseado una buena feria a expositores y visitantes. “Deseo que aquí se hagan negocios porque eso es una de las razones por las que se viene a las ferias y deseo que se cumpla a rajatabla el objetivo de la Feria de Zaragoza que es fortalecer la economía aragonesa y un sector tan importante como el sector agroalimentario pero también al turismo”, ha señalado..

Tras la inaguración, el presidente del Gobierno, acompañado por el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, así como una nutrida representación del sector agrícola y ganadero de Aragón han realizado un recorrido por los pabellones en los que Figan muestra la más potente tecnología destinada al sector, y que en esta edición pone el foco esencialmente en la sostenibilidad y la digitalización, sin olvidar, la eficiencia energética, la rentabilidad y, por supuesto, el bienestar animal.

Pero no todo en Figan es exposición. Lo evidenciada hoy, en su primera jornada, el ir y venir de expertos en el centro de Congresos de la Feria de Zaragoza, donde sus diversas salas se han llenado de debate y análisis sobre el presente y el futuro del sector ganadero y de las tecnologías necesarias para poder hacer frente a dichos desafíos. Porque Figan incluye una nutrida oferta que incluye hasta 50 actividades, organizadas por 40 entidades, en las que, según calculan los organizadores, participaran hasta 3.500 personas.

A estos premios se suman los que desde hace cuatro años entrega el certamen para reconocer el buen hacer de las explotaciones pecuarias, una excelencia que se evidencia en la utilización de elementos innovadores aplicados en la propia actividad ganadera en la granja y encaminados a mejorar la trazabilidad, la sostenibilidad, la proyección de futuro y el compromiso con el sector.

Cuatro han sido las empresas ganadoras en esta edición en las categorías de ovino, porcino, avícola y equino, un reconocimiento con el que los organizadores del certamen quieren distinguir aquellas explotaciones que han implantado avances prácticos y demostrables, con el fin de mejorar y encontrar nuevos modelos de negocio aplicables a la industria y mercado actuales. Uno de ellos se queda en Zaragoza y lucirá en el Centro Militar de Cria Caballar de Zaragoza. Con este reconocimiento, Figan premia su valor en la conservación de las razas equinas, asnales y caninas y quiere ensalzar “el esfuerzo realizado por la explotación para adaptarse a los nuevos sistemas y técnicas aplicándolo de forma eficiente y eficaz con visión de futuro”.

Figan es también posibilidades de conquistar mercados. Y este llega de los más variados mercados internacionales. Por eso, y para favorecer los contactos entre expositores e importadores, el certamen incluye un programa de misiones comerciales con el que llegarán hasta la Feria de Zaragoza 107 empresas procedentes de 19 países que garantizan un elevado número de reuniones de negocio.