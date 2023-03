Así son los fraudes al seguro en los nuevos tiempos: picaresca con móviles y patinetes

Los fraudes al seguro representan un mínimo porcentaje sobre el total de expedientes que atienden cada año las aseguradoras, pero van evolucionando adaptándose a los nuevos tiempos. En las épocas de crisis como la actual, desde el sector afirman que aumentan los partes fraudulentos, aunque la tasa sigue siendo muy baja. En Aragón, el fraude ha pasado del 0,81% al 1,86% en la última década, según el último estudio anual de la compañía AXA.

En España, la tasa se ha doblado en los últimos diez años, subiendo del 0,95% en 2012, al 1,95% en 2022. El crecimiento de la picaresca ha sido constante, "con un repunte especialmente significativo en el año 2020, coincidiendo con la pandemia de covid-19 y el confinamiento", destaca el balance.

En el informe se reconoce que hubo un tiempo en el que las compañías preferían no hablar de fraudes. "En AXA pensamos que era un problema social y económico que había que poner sobre la mesa, explicar a los asegurados las implicaciones que tenían para todos estos delitos. Y advertir a los honestos, que son mayoría, que no nos quedábamos de brazos cruzados, sino que lo combatíamos", señala la aseguradora en el citado informe, la X edición del Mapa AXA del fraude en España. La compañía recuerda que defraudar al seguro es delito y repercute de manera negativa en la prima que pagan el resto de los asegurados.

Detección del fraude

En más de la mitad de los casos detectados, el asegurado ha sufrido un siniestro real, pero "intenta introducir daños que nada tienen que ver con el suceso". De todos estos casos, los que trataban de defraudar menos de 600 euros, han supuesto entre el 50% y el 60% del total en los últimos diez años.

En el 41% existió una premeditación, una planificación para tratar de delinquir y obtener un beneficio económico del seguro, ya sea a través de un daño real o ficticio. Existen también "tramas organizadas", que apenas suponen el 3% de los casos, pero los importes defraudados son mayores, "y la forma de combatirlo, más compleja", confiesa la aseguradora.

Además de evolucionar el tipo de delito, las compañías afirman que lo han hecho la forma de detectarlo. AXA apunta en su informe que hace diez años "la práctica totalidad de los casos de fraude (un 97%) eran detectados de forma manual" gracias a los "tramitadores". Ahora ese 3% ha pasado al 17%. Se habría ampliado el abanico de partes fraudulentos en siniestros que tienen que ver con patinetes y catástrofes naturales, recoge el informe.

Menos 'latigazo cervical' en el auto

Los cambios en los hábitos y la movilidad como los móviles y los patinetes eléctricos han traído también nuevas formas de engañar al seguro. Pese a ello, las ramas tradicionales encabezan los casos detectados. Así, el automóvil continúa siendo el área de negocio que concentra el mayor porcentaje de fraude al seguro, aunque "ha caído de manera muy significativa en los últimos diez años", apunta el balance. En 2012, 7 de cada 10 casos de fraude al seguro se producían en el ramo del auto y ahora son 5 de cada 10.

La aseguradora achaca esta reducción a las reformas del Baremo de Lesionados, que "desde hace unos años han hecho menos atractiva la coartada del coche para defraudar al seguro". Desde 2015 este cambio redujo las indemnizaciones de los pequeños lesionados para aumentar las de los grandes afectados, y "esto hizo desistir a muchos defraudadores, que solían utilizar la excusa del 'latigazo cervical' para cometer un delito", afirma la compañía. Sigue siendo "la primera causa de fraude en el ramo de auto aduciendo daños corporales", afirma AXA.

Sin embargo, consideran que es "lo contrario de lo que ha ocurrido con el ramo de Multirriesgos (Hogar, Comercio y Oficinas, y Comunidades)". Aquí el porcentaje se ha duplicado en diez años, pasando del 7% al 13%. La compañía ha detectado también un aumento de intentos de engaño en momentos de fenómenos atmosféricos extremos como lo sufridos con las olas de frío y borrascas como Gloria o Filomena, afirman.

Ejemplos de fraudes en el seguro:

1. Automóvil. Fingir una lesión tras un accidente de tráfico como el conocido como 'latigazo cervical' o incluir golpes que ya tenía el coche.

2. Patinetes. Simular un daño material causado por el conductor de un patinete contra un tercero, y que suele afectar a teléfonos móviles, tratando de activar así la cobertura de responsabilidad civil.

3. Hogar. Daños por agua que no tienen cobertura o que fueron exagerados o la presentación de facturas falsas a la hora de indemnizar un siniestro o la falta de mantenimiento de los bienes del hogar. Aquí se incluyen los causados por borrascas como Gloria o Filomena, que han podido servir para simular o fingir daños no relacionados con tales causas o exagerarlos. También se han detectado casos de robos en los que se da parte de bienes que no se tenían o se incrementa el valor de lo robado.

4. Hoteles. En España se han detectado turistas que venían a pasar unos días a España y, una vez en sus países de origen, reclamaban a los tour operadores con quien contrataron el viaje una indemnización por intoxicaciones alimentarias durante su estancia en el hotel.

Desde el Colegio de Mediadores de Seguros de Aragón añaden que "en tiempos de crisis siempre aumenta el fraude al seguro", aunque siga representando una parte muy pequeña. A las dificultades económicas que pueden pasar algunas personas se une que "después de muchos años las primas han empezado a subir y de una manera considerable", reconoce.

Entre los casos diarios que se detectan en la comunidad considera que se mantienen los "clásicos de toda la vida", como los relacionados con el automóvil. "Se amañan siniestros de tal forma que tenga que pagarlo la aseguradora cuando no ha ocurrido o no le corresponde". A ello se une que "siempre ha habido gente que ha intentado buscar secuelas cuando no las tenía o venían de procesos degenerativos anteriores", señalan. Además, alertan al asegurado que en supuestos como los robos simulados o exagerados "presentar denuncia falsa es un delito".

