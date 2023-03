Cuándo se puede pedir cita para solicitar ayuda en la declaración de la Renta 2022

La primavera no trae únicamente flores, más horas de sol, alza de temperaturas o, desgraciadamente, alergias. También es la estación del año en la que los contribuyentes españoles o residentes en España afrontan la declaración de la renta correspondiente al año anterior, 2022. La campaña comienza este 11 de abril, justo después de Semana Santa, y ya es posible informarse de los detalles y posibilidades de cita en la sede electrónica de la Agencia Tributaria.

La web de la Agencia Tributaria es el lugar predilecto por la mayoría de los españoles para solicitar cita previa de cara a la declaración anual y presencial de la renta, pero existen varios opciones para aquellos que no se manejen bien con internet. Aquellas personas que no se manejan de manera autodidacta o no cuentan con los servicios de un experto, ya sea un familiar, conocido o un gestor profesional, pueden pedir cita para ser atendidos por la Agencia Tributaria a la hora de rellenar la declaración.

Qué día se puede pedir cita para la declaración de la Renta 2022

Desde el 3 de mayo se puede solicitar esa cita para recibir asistencia telefónica, por ejemplo. El plazo para esta posibilidad concluye el 29 de junio. Si se prefiere una cita presencial en oficinas del estamento oficial, hay que esperar un poco más. Desde el 25 de mayo se abre esa posibilidad, y también concluye el 29 de junio.

Documentación necesaria e información telefónica

Cuando llegue el momento de cumplimentar la declaración con asistencia, hay que disponer de una conexión de internet con NIF/NIE o DNI electrónicos, o bien un certificado electrónico de identificación, o la Cl@ve PIN. También se puede pedir cita por la app 'Agencia Tributaria' en los plazos detallados, o recurrir a los teléfonos de atención automática 91 535 73 26 o 901 12 12 24.

En cuanto a los teléfonos de cita previa con atención personalizada, son los siguientes: 91 553 00 71 o 901 22 33 44. Se atenderá de lunes a viernes, de 9.00 a 19.00. La anulación de citas se podrá realizar por cualquiera de los canales citados anteriormente.