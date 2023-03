Chollos de casas para irte a vivir al pueblo en Aragón

Está de moda irse a vivir al pueblo. La paz y tranquilidad del medio rural, alejado del frenesí de las capitales, son un factor muy importante a tener en cuenta para el bienestar. A todo ello, hay que sumar el apogeo del teletrabajo tras la irrupción de la pandemia. Los pequeños municipios pueden ser, en ocasiones, un lugar ideal para tener una segunda residencia, pero también para vivir. Además, en Aragón gran parte del territorio dispone de una buena conexión a internet, lo que facilita el aspecto de trabajar en remoto.

No hay que olvidar el encanto de los pequeños pueblos. A no muchos minutos de distancia de las capitales de provincia (en caso de que sea necesario visitarlas), hay municipios con parajes de ensueño y hogares muy apetecibles a precios no tan desorbitados. Depende del gusto de cada uno, pues quizás merece la pena invertir en una casa en el medio rural y luego reformarla, aunque en el portal Idealista.es se pueden encontrar algunas a las que directamente se podría entrar a vivir. De hecho, el precio medio por metro cuadrado de viviendas en el medio rural en buen estado en Aragón (192 inmuebles) es de 242 euros, mientras que en Zaragoza el coste se sitúa en 1.807 euros, en Huesca 1.463 euros/m2 y en Teruel de 1.264.

Casa y solar en Báguena (Teruel)

El exterior de la vivienda en Báguena, Teruel. Idealista.es

Una de las bondades de las viviendas rurales es el amplio espacio del que disponen. Por ejemplo, en el portal Idealista.es se encuentra un inmueble de tres plantas y 60 metros cuadrados en Báguena, un municipio de Teruel que posee la iglesia de la Asunción, una impresionante edificación de sillería con torre mudéjar del siglo XVI, desde la que se domina el valle del Jiloca.

El interior de la casa en Báguena, Teruel. Idealista.es

La casa está compuesta por tres plantas. En la baja hay un salón comedor, una pequeña despensa y la cocina. En la primera planta está situado el cuarto de baño, con plato de ducha y una habitación doble. Por último, subiendo un nivel más hay dos habitaciones individuales. La casa está muy bien conservada, y el tejado está rehabilitado recientemente, según el propietario. El solar se encuentra justo enfrente de la casa. Tiene una dimensión de 30 m2. Barbacoa de obra, trastero de 4 m2 y una zona para dejar el coche. El techo esta prácticamente nuevo. Estos dos inmuebles juntos tienen un precio de 35.000 euros.

Vivienda en Morata de Jalón por 12.000 euros

Interior de la vivienda a la venta en Morata de Jalón. Idealista.es

Poniendo como tope de precio de venta 30.000 euros en Idealista.es, se encuentra otro chollo de casa rústica en el municipio zaragozano de Morata de Jalón, a 64 kilómetros de la capital aragonesa. Se trata de una vivienda de pueblo de unos 90 metros cuadrados de superficie construida según el catastro, distribuida en tres plantas.

En la planta calle hay una bonita entrada, un baño con bañera y una habitación. Por la otra entrada de la casa hay una pequeña bodega que se puede utilizar como trastero. En la primera planta está el salón, con salida a un balcón y la cocina de buen tamaño. En la segunda, se dispone de una habitación diáfana que ahora esta amueblada con cuatro camas. El precio asciende hasta los 12.000 euros.

Casa rústica a 20 kilómetros de Huesca

Interior de la casa rústica en Blecua y Torres. Idealista.es

En Blecua y Torres, a tan solo 20 kilómetros de Huesca, se encuentra una casa rústica de 56 metros cuadrados (28 m2 útiles), céntrica y está distribuida en tres plantas. En la planta calle está el recibidor y la bodega, mientras que en la primera planta está situada la cocina, que tiene hogar, y el baño. En la última, se encuentra el dormitorio de estilo rústico con las vigas de madera y una zona de despensa. El precio de este inmueble, en buen estado, es de 25.000 euros.