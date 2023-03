Una zaragozana sale a por pan y compra 40 alimentos por 3,36 euros, tres cajas de gambas incluidas

En el día en el que se ha conocido que los precios de los alimentos siguen su particular escalada, con un encarecimiento del 16% en febrero, una zaragozana ha hecho la compra de su vida. Y sin esperarlo. Este martes, la consumidora ha salido a por pan a media mañana y se ha encontrado con una oferta que no ha podido resistir: descuentos del 95%.

Después de hacer dos viajes a la tienda ha sumado dos tiques de compra con unos 40 productos de alimentación por los que solo ha pagado un total de 3,36 euros. Su valor real era de 81 euros. Una cuantía que ni ella terminaba de asimilar cuando ha pasado por caja, y que ha compartido con sus conocidos en sus grupos de Whatsapp. La compra la ha hecho en uno de los supermercados de la cadena La Plaza de Dia que se incluyen en la lista de los que cierran, para reabrir próximamente bajo la enseña de Alcampo.

De leche a gambas

"Ha habido descuentos hace semanas, del 20% al 40%, pero lo gordo ha sido hoy", ha contado, en referencia a los de este martes, 14 de marzo. Ha preferido no dar su nombre porque relata casi con rubor haber encontrado semejantes gangas. Es clienta habitual del súper y veía todos los días los carteles de liquidación, pero no sabía que era el último día ni que se rebajarían más los precios. "He ido a por el pan y hoy no hacían, pero he visto que los descuentos habían subido", ha comentado, todavía con incredulidad mientras miraba los recibos.

Lo que iba a ser una compra diaria se ha convertido en algo más parecido a una cena navideña. Junto a las cajas de leche, tanto entera como bebidas de soja y almendra que bebe su hijo, se ha dado algún capricho y ha cogido dos paquetes de trucha ahumada y tres cajas de gamba blanca. El supermercado en liquidación se encontraba ya con las estanterías "peladas" cuando ha ido y solo una pequeña parte abierta al público.

Tiquet compra descuento de un Dia en liquidación. HA

Ni siquiera había aglomeración de clientes, probablemente porque no les ha dado tiempo a enterarse a muchos, y ha cerrado a mediodía. "He visto un centollo y cangrejos", ha dicho, sobre el popurrí de alimentos que quedaban en el supermercado. No los ha cogido porque no le cabían ya en el congelador. Había tenido que hacer hueco antes para meter las bolsas tras su primera visita. "Había sacado brócoli que me habían dado para meter las gambas", ha confesado. Ha hecho dos viajes, de ahí los dos recibos de la compra, porque no podía con todo el peso.

Se ha llevado también embutido, yogures, entre otros productos. "No había nada que fuera a caducar" ha añadido. No ha hecho un tercer viae porque tenía que marcharse a trabajar.

Lo que más pena le ha dado es enterarse de que las empleadas no se quedarán a trabajar en el nuevo supermercado que abra en el mismo local. "Me han dicho que las recolocan en otras tiendas", ha contado. Lamenta que no sigan allí por la buena relación que tenían ya después de muchos años de trato diario.

El supermercado pertenece a los que abrieron como Galerías Primero, cadena aragonesa que fue vendida en su día a El Árbol y este después a Dia para pasar a convertirse en La Plaza de Dia en la penúltima transformación.

Ahora, el grupo Alcampo ha comprado más de 200 supermercados de la cadena Dia en toda España, entre ellos, 41 en Aragón. Este forma parte de los que permanecerán abiertos, pero ahora bajo alguna de la enseñas de Alcampo.