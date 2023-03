Desde el euríbor al IPC, los 5 efectos que puede tener la quiebra de Silicon Valley Bank

En un mundo donde todo está conectado, cualquier episodio negativo en una economía como la estadounidense es mirado con lupa para analizar su impacto en el resto del planeta. Esto es lo que ha ocurrido desde que el banco Silicon Valley Bank (SVB,) con sede en California y especializado en financiar empresas de tecnología emergentes (‘start up’), quebrara la semana pasada.

"El jueves anunció que iba a acudir al mercado para captar recursos, tras haber sufrido pérdidas en la liquidación casi total de sus activos, cayendo su cotización de forma inmediata más de un 60%", han recordado desde Renta 4 Banco. Y el pánico se desató en las bolsas al coincidir con la caída de otra entidad bancaria, vinculada al mundo de las criptomonedas, Silvergate Bank. Así surgió el temor al contagio. Estas son algunas de las claves de los efectos de este episodio en las finanzas mundiales:

1. ¿Por qué no se teme otra crisis financiera como la que ocurrió tras la quiebra de Lehman Brothers?

La última vez que un banco estadounidense quebró fue el origen de una crisis financiera, la de las hipotecas 'basura', que terminó por convertirse en global. De ahí que la caída del pasado viernes del SVB haya traído a la memoria de algunas personas aquellas imágenes de los trabajadores de Lehman Brothers, en septiembre de 2008, saliendo de las oficinas con sus pertenencias en una caja de cartón.

Sin embargo, los expertos no creen que puedan ser comparables ambos casos. "Más allá del salto de volatilidad en las bolsas, no hay que dudar en que estamos ante un evento financiero muy distinto y el nivel de solvencia de la banca es, en general, muy elevado, especialmente en Europa", ha recalcado Guillermo Santos Aramburo, analista de mercados y socio de iCapital. Por ello, ha afirmado que "la caída del banco californiano no va a desatar una debacle como la crisis que aquella entidad financiera precipitó en 2008".

En el mismo sentido que se han pronunciado desde Renta 4 Banco. "Aun a riesgo de equivocarnos, creemos que el episodio del SVB no tiene la magnitud necesaria como para provocar una mutación de ese calado y que, en general, las entidades bancarias pueden absorber de forma ordenada los efectos que la subida de tipos va a tener en sus balances", han señalado en su análisis inicial de la situación.

Desde el Gobierno se ha insistido en que no consta exposición de la banca española a la entidad quebrada. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha resaltado que en el contexto actual la banca se encuentra "saneada", lejos de aquellos años de activos tóxicos por los excesos en las inversiones en ladrillo.

2. ¿Cuánto puede durar la caída de las bolsas?

El lunes fue un día negro para las bolsas con desplomes hasta de dos dígitos. "Es evidente que la quiebra de un banco no es una buena noticia para las bolsas, aunque se gestione rápida y favorablemente como están haciendo los organismos reguladores de los mercados en EE. UU. ", ha reconocido Santos Aramburo. El propio presidente estadounidense, Joe Biden, se ha puesto al frente de la crisis desde el primer momento, asegurando que el dinero de los ahorradores está a salvo.

El analista se muestra optimista. "Después de las caídas, centradas especialmente en el sector financiero, veremos seguramente un rebote en muchas cotizaciones y luego una estabilización del mercado, que poco a poco irá absorbiendo las pérdidas por la sobrerreacción inicial de las bolsas", ha augurado. Este martes los mercados han reaccionado con más calma con una sesión en verde en parqués como el Ibex español.

3. ¿Qué pasará con el dinero de los clientes y los accionistas?

El analista confía en que la seguridad que se ha dado a los ahorradores ayude a calmar las primeras reacciones. "En una declaración conjunta el Tesoro americano, la Fed y el responsable del FDIC (el equivalente a nuestro fondo de garantía de depósitos) han garantizado todos los depósitos de los clientes", eliminando el tope de 250.000 dólares (233.000 euros). Además, se ha asegurado que tendrán disponibles los depósitos.

No ocurrirá lo mismo con los accionistas del banco, que perderán todo. "Los inversores no estarán protegidos. Se arriesgaron a sabiendas y cuando el riesgo falla los inversores pierden su dinero. Así es como funciona el capitalismo", ha dicho este lunes Biden.

4. Si la quiebra afecta a la economía, ¿bajarán los tipos de interés?

Los bancos centrales deben transmitir "seguridad y confianza", ha recalcado Santos Aramburo. Así, ha considerado que los datos de inflación en EE. UU. publicados este martes "han ayudado confirmando lo esperado por el mercado, por lo que creo que los bancos centrales atemperarán alzas de tipos, en magnitud y velocidad, y ello ayudará a estabilizar el sector y beneficiará a los mercados de acciones en general". Los mercados ya descuentan que en la próxima reunión de la Fed, la semana que viene, se aprobará una subida de 0,25 puntos en vez de 0,50. Sin embargo, "un parón en el camino de subidas, no lo espero", ha reconocido el analista.

Desde Renta 4 Banco se asegura que "la subida de tipos ha llegado para quedarse".

5. En Europa, ¿puede frenarse la escalada del euríbor que está encareciendo las hipotecas?

Uno de los efectos que barajan algunos analistas es que si en Estados Unidos se desaceleran las subidas de los tipos de interés para animar la economía, se siga el ejemplo a ese lado del charco. Esto aliviaría a los asfixiados hipotecados con préstamos a tipo variable, que afrontan este año la revisión anual pasando casi del 0,50% al 4% de interés.

Pese al impacto que pueda tener la quiebra en EE. UU., Santos Aramburo cree que el Banco Central Europeo (BCE) "lo tiene más difícil, ya que va por detrás de la Fed en la lucha contra la inflación". El cambio a una política restrictiva, de alza del precio del dinero, es uno de los puntales para conseguirlo. "No creo que reduzca la subida esperada de 0,50 puntos impulsando un poco más el euríbor", ha señalado. Con el nuevo incremento se colocaría por encima del 4% en su cotización a un año.

No obstante, en los tres primeros días de mercado tras la quiebra, el euríbor, el índice que se utiliza para calcular el pago de intereses en la mayoría de hipotecas a tipo variable, ha llegado a caídas de alrededor del 3,5% en su cotización diaria. La que se aplica a las hipotecas es la de los últimos 12 meses.

Mientras, el índice de precios al consumo (IPC) continúa en tasas elevadas, con un 6% en febrero, y la inflación subyacente sigue en máximos en el 7,6%.

En las previsiones sobre los efectos en la economía, Santos Aramburo confía también en el nuevo programa de liquidez de EE. UU., llamado Bank Term Funding Program, "en el que se ofrecen préstamos garantizados por bonos de máxima calidad". De esta forma, lo bancos no tendrán que realizar ventas forzadas cuando necesiten buscar liquidez, "el problema inicial que ha desencadenado la crisis de SVB", ha señalado.

Renta 4 Banco lanza un aviso para navegantes: "Quienes, como el SVB, lean mal lo que está pasando en la economía lo pasarán mal, pero ni el conjunto de la economía ni el sector bancario en general tienen por qué entrar en un colapso, menos aún cuando la Fed es muy consciente de que la banca en general está muy capitalizada y que permitir una crisis bancaria innecesaria sería un grave error", asegura la entidad.

Además, considera que la Fed estadounidense tratará "por todos los medios" evitar un "contagio sistémico al resto de los bancos y a la economía en general . "A nuestro juicio hay capacidad más que de sobra para evitar ese contagio y aislar el caso del SVB", han concluido.

