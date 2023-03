Venta de apartamentos en Salou: a la espera de los efectos de la crisis tras un año "excepcional"

La venta de segundas residencias suele ser la primera en resentirse cuando empieza a frenar el mercado inmobiliario en general. El año pasado se batieron récords en la compraventa de pisos en todo el país, aunque en los últimos meses del ejercicio la evolución fue a la baja. En localidades tarraconenses como Salou y Cambrils, unas de las tradicionalmente elegidas por los aragoneses para comprar un apartamento en la costa, la evolución fue similar y las previsiones dependen de la incertidumbre de la situación económica actual.

Actualmente las inmobiliarias de la zona detectan que hay menos compradores, lo que "no quiere decir que el mercado esté parado", puntualiza Joan Vila, responsable de ventas de la inmobiliaria Fincas Brisasol, con oficina en Zaragoza y Salou. Desde esta última, recuerda que 2022 fue "el mejor año de los últimos quince", por lo que aunque ahora baje el ritmo se parte de un nivel muy alto. Es consciente de que va a ser un "año incierto", pero prefiere esperar "a tres meses vista, qué nos depara".

Consultas en fines de semana

De cara a las vacaciones de Semana Santa empieza un periodo en el que se inician las consultas de los potenciales compradores. "Cada año es igual. Llevo 20 años trabajando y Salou se paraliza en invierno. Ahora empiezan a despuntar las visitas de gente de Zaragoza, Huesca y de Barcelona que empiezan a venir en fin de semana", cuenta Carmina Abelló, desde Òptima Inmobiliaria

Apartamento en venta en Salou de Fincas Brisasol. Brisasol

Vila reconoce que este año, como de un tiempo a esta parte, quienes se acerquen a la localidad costera "carteles de 'se vende' verán pocos, pero por el tema de las ocupaciones". Los propietarios prefieren limitar la publicidad a los portales, pero de internet, y oficinas de las inmobiliarias.

Actualmente, en Idealista hay 1.770 apartamentos en venta en Salou, una cifra que desde el sector se afirma que es similar o ligeramente inferior a otros años. Recuerdan también que hay viviendas repetidas, ya sus propietarios las tienen a la venta en varias inmobiliarias.

Vila califica de "año excepcional" 2022, pese a la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero, que desestabilizó la economía europea, además de iniciar un drama humanitario que continúa un año después. Pesó más el efecto 'desconfinamiento' tras la pandemia de covid-19 que la guerra. "Todavía estábamos en un nivel hipotecario bajo en cuanto al euríbor y había gente que tenía ahorro y se decidió, sobre todo, en segunda residencia", explica. "Tres cosas volvieron a entrar con fuerza en el mercado", apunta. Además del comprador para su "disfrute", regresó el pequeño inversor, parado durante la crisis sanitaria, al volver el turismo" y parte de los extranjeros compradores. Así se aguantó hasta octubre, calcula.

Perfil del comprador y precio de los apartamentos en Salou

"Este año está todo un poco revolucionado este porque los intereses han subido", apunta Abelló, en relación a la escalada del euríbor que ha encarecido la financiación si se tiene que pedir para comprar. En el caso de la persona que da el paso de comprar una segunda residencia el perfil más habitual es el de un matrimonio de unos 40 años "con dos niños pequeños", resume. En estos casos "necesitan hipoteca, pero no del 100%". En este caso, "la subida del euríbor afectará a mucha gente que no pueda comprar e incluso a inversores que hacían hipotecas del 80%", añade.

Pese a ello, hay un colectivo que coinciden que quedará al margen. "El comprador extranjero normalmente no requiere financiación", apunta Vila. "Estamos viendo que cada vez más son zonas que están atrayendo mucha compra por parte de los extranjeros", indica María Matos, directora de Estudios del portal inmobiliario Fotocasa. Falta el turista ruso, pero se viene compensando con el turista nacional, el francés y alemán. Abelló afirma que hay consultas de compradores rusos, pero no pueden sacar el dinero del país.

Si bajan las operaciones, en teoría lo harán los precios, que el año pasado subieron alrededor del 10%. "Estas zonas costeras y con abundante segunda residencia están experimentando importantes aumentos de precio a nivel interanual, en la mayoría de los casos superiores al 10%", calcula Matos. Actualmente se pueden encontrar apartamentos de un dormitorio por unos 55.000 euros y de dos a partir de 70.000 euros. Salou es uno de los municipios con los precios más altos, con 2.100 euros el metro cuadrado, un 8,8% más que hace un año, según el último estudio de los anuncios que se pueden encontrar en el portal Fotocasa. En Cambrils se sitúa en 2.255 euros.

"Cuando hay demanda extranjera los precios tienden a subir ya que son perfiles con un poder adquisitivo elevado y que no acostumbran a necesitar financiación, y por tanto están ajenos a las subidas del Euríbor y a los cambios del BCE", añade Matos. Los precios se encuentran "por debajo de la media nacional", afirma.

"Gangas, todavía no hay", asegura Vila. El experto indica que para que se de una situación de caída de precios será necesario que transcurra más tiempo. "Si el mercado se va ralentizando, a seis meses vista puede salir oportunidad de alguna cosa", calcula.

En periodos de crisis económica, la segunda vivienda es la primera que se pone a la venta, pero tampoco estaría viendo esas situaciones. "Este año no será tan bueno, pero se va moviendo", indica Abelló.

Como factores positivos señala que, en su opinión, todavía hay demanda embalsada de la pandemia. "Parece ser que 2023 no será un mal año a nivel turístico, otra cosa es que no sea igual al año pasado, que se llenó", valora. De ahí que se mantenga el interés del pequeño inversor "que sabe que le puede sacar rentabilidad para alquilar y no están los precios disparadísimos". En cualquier caso, de cara a quien venda apartamento, si sigue bajando la demanda, "la gente que tenga necesidad de vender tendrá que ajustar más el precio" que el año pasado. "De aquí al verano no sabemos qué va a pasar", concluye tanto si es peor o mejor de lo que puede esperarse ahora.

