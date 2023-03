Requisitos para solicitar el subsidio para mayores de 52 años

Perder el trabajo es siempre una mala noticia y, sobre todo, cuando los desempleados son personas mayores de 52 años. Si esto sucede, lo primero que se debe hacer es estudiar las circunstancias para comprobar si se tiene derecho a alguna prestación que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En este caso, la respuesta es afirmativa: quienes se han quedado sin empleo y están cerca de la edad de jubilación pueden acceder a un subsidio de 480 euros. Pero, aunque acreditar esa edad mínima es una de las principales condiciones que se deben cumplir para recibir esa ayuda, hay otros requisitos que fija este organismo público dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz.

Las personas mayores de 52 años tienen más dificultades para encontrar un nuevo empleo y, por tanto, se les presupone una mayor vulnerabilidad económica. Es por ello por lo que cobra especial importancia esta prestación social que se destina a quienes aún no pueden recibir una pensión, ni tienen derecho al subsidio por desempleo, al haber agotado el paro o no haber cotizado el tiempo suficiente.

Una de las ventajas de esta ayuda es que permiten cotizar para la pensión. A su vez, la Seguridad Social establece que se puede recibir al tiempo que se trabaja y se percibe una remuneración salarial, aunque se ha de tener un contrato a tiempo completo, de forma indefinida o temporal, cuya duración sea de más de tres meses. La empresa debe completar el importe del subsidio hasta el importe del salario.

Qué requisitos hay que cumplir para pedir el subsidio de mayores de 52 años

El propio nombre de la ayuda da una pista de que es fundamental ser mayor de 52 años para recibir este subsidio que coordina el SEPE. Pero este no es el único requisito que se indica en la página web del Ministerio de Trabajo y Economía Social:

Estar en una situación legal de desempleo e inscrito como demandante de empleo . Los trabajadores fijos discontinuos no pueden acceder si su fecha de hecho causante es anterior al 2 de marzo de 2022.

. Los trabajadores fijos discontinuos no pueden acceder si su fecha de hecho causante es anterior al 2 de marzo de 2022. Tener 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos para acceder a la prestación por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos; haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo; ser emigrante que ha retornado a España y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo ; ser liberado de prisión sin derecho a prestación contributiva por desempleo, cuando la privación de libertad hubiera sido de más de seis meses; haber sido declarado plenamente capaz o persona con incapacidad permanente parcial; y estar en situación legal de desempleo y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo, habiendo cotizado, al menos, entre 90 y 359 días.

por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos; haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo; ; ser liberado de prisión sin derecho a prestación contributiva por desempleo, cuando la privación de libertad hubiera sido de más de seis meses; haber sido declarado plenamente capaz o persona con incapacidad permanente parcial; y estar en situación legal de desempleo y no tener derecho a prestación contributiva por desempleo, habiendo cotizado, al menos, entre 90 y 359 días. Cumplir todas las condiciones para cobrar una pensión contributiva de jubilación , excepto la edad.

, excepto la edad. No tener ingresos superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional , salvo la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

, salvo la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Reunir el compromiso de actividad, que está incluido en la solicitud del subsidio.

Cuál es la cuantía de la ayuda del SEPE en 2023

Una vez que el SEPE aprueba la concesión del subsidio para mayores de 52 años, tras asegurarse de que la persona desempleada reúne las condiciones, la siguiente cuestión que se ha de tener en cuenta es la cuantía. Esta es igual a la del resto de prestaciones por desempleo, es decir, el 80% del Indicador Público de Reta de Efectos Múltiples (IPREM).

A finales de 2022, el Gobierno de España aprobó la subida del IPREM a 600 euros. Por ello, la cuantía de este subsidio ha pasado a ser de 463,21 euros mensuales el pasado año, a 480 euros, tal y como se determina en los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Hasta cuándo se puede cobrar la prestación para mayores de 52 años

Otra de las cuestiones que no deben perder de vista quienes reciben la prestación es su duración: se mantiene de manera indefinida hasta que el beneficiario alcanza la edad legal de jubilación, a diferencia de lo que sucede con el resto de las prestaciones del SEPE.

No obstante, se deja de cobrar cuando se logra un nuevo trabajo, o no se cumple alguno de los requisitos para acceder a esta ayuda. Por tanto, durante todo el periodo que se percibe se debe acreditar que el nivel de ingresos anual no supera el 75% del SMI.